キックオフ：2026年1月5日(月)2:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

マンチェスター・シティとチェルシーによる強豪同士のビッグマッチが2025-26プレミアリーグ第20節で開催される。

一時の大不振に陥った1年を過ごしたマンチェスター・Cは今季、再び優勝候補の一角に。現在リーグ戦6連勝中で首位アーセナルと勝ち点2差の2位に位置する。リーグ得点ランキングトップを走るハーランドを擁する攻撃陣は抜群の破壊力を見せ、新守護神ドンナルンマを中心とした守備陣もここまでリーグ2位の失点数を誇る。今節の相手は強豪チェルシー。本拠地に強豪を迎えるペップ率いるチームだが、直近の4シーズンにわたって直接対決で無敗（9勝2分け）を維持するなど相性はかなり良い。再び格の違いを見せつけて2季ぶりのリーグ優勝へ弾みをつける勝利を挙げられるか。

一方のチェルシーは、世界王者として迎えた今季、前半戦は確かなインパクトを残した。しかし、若いスカッドを抱えるチームは直近のリーグ戦6試合でわずかに1勝のみと失速し、5位にまで順位を落としている。2026年初戦はマンチェスター・Cの本拠地に乗り込む一戦だ。1年間にわたって敵将ペップの右腕として働いた指揮官マレスカにとっては2度目のエティハド帰還となる。マンチェスター・C戦直近の公式戦11試合で勝利がなく、昨季も2試合で完敗を喫した苦手な相手に対して、チェルシーはどのような戦いを見せるか。上位争いに食らいつくためにも勝ち点奪取が必要だ。