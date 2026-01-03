マンチェスター・シティvsチェルシーの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第20節
- Getty Images
マンチェスター・シティvsチェルシー｜見どころ
キックオフ：2026年1月5日(月)2:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
マンチェスター・シティとチェルシーによる強豪同士のビッグマッチが2025-26プレミアリーグ第20節で開催される。
一時の大不振に陥った1年を過ごしたマンチェスター・Cは今季、再び優勝候補の一角に。現在リーグ戦6連勝中で首位アーセナルと勝ち点2差の2位に位置する。リーグ得点ランキングトップを走るハーランドを擁する攻撃陣は抜群の破壊力を見せ、新守護神ドンナルンマを中心とした守備陣もここまでリーグ2位の失点数を誇る。今節の相手は強豪チェルシー。本拠地に強豪を迎えるペップ率いるチームだが、直近の4シーズンにわたって直接対決で無敗（9勝2分け）を維持するなど相性はかなり良い。再び格の違いを見せつけて2季ぶりのリーグ優勝へ弾みをつける勝利を挙げられるか。
一方のチェルシーは、世界王者として迎えた今季、前半戦は確かなインパクトを残した。しかし、若いスカッドを抱えるチームは直近のリーグ戦6試合でわずかに1勝のみと失速し、5位にまで順位を落としている。2026年初戦はマンチェスター・Cの本拠地に乗り込む一戦だ。1年間にわたって敵将ペップの右腕として働いた指揮官マレスカにとっては2度目のエティハド帰還となる。マンチェスター・C戦直近の公式戦11試合で勝利がなく、昨季も2試合で完敗を喫した苦手な相手に対して、チェルシーはどのような戦いを見せるか。上位争いに食らいつくためにも勝ち点奪取が必要だ。
- Getty Images
マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、ディアス、バルディオル、オライリー
■MF
ラインデルス、ゴンサレス、シウバ、チェルキ、フォーデン
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ストーンズ、ドク、ボブ
負傷選手情報：コヴァチッチ、マーモウシュ、アイト＝ヌーリ
- Getty Images
チェルシー｜予想スタメン
■GK
サンチェス
■DF
ジェームズ、フォファナ、チャロバー、ククレジャ
■MF
カイセド、フェルナンデス、ネト、パルマー、ガルナチョ
■FW
ペドロ
■監督
マレスカ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ククレジャ
負傷選手情報：ラヴィア、エスーゴ、コルウィル
- Getty Images
マンチェスター・シティvsチェルシー｜注目選手
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目選手はもちろんハーランド。2022年夏の加入以降ゴールを量産する同選手は、今季も公式戦24試合で25得点を挙げ、リーグ得点ランキングトップを独走する19得点をマークするなどまさに"アンストッパブル"だ。
今節の相手チェルシーとの相性も良く、ハーランドは直近の4試合で4得点を挙げ、昨季の2試合では2得点1アシストを記録した。ピッチに立てば間違いなく相手守備陣に脅威になる同選手は、現在調子を落とすチェルシーから再び得点を奪って自身の存在価値を示せるか。
■チェルシー｜コール・パルマー
チェルシーの注目は古巣対決となるパルマー。マンチェスター・Cから2023年にチェルシーに加入して以降、急成長を遂げており、チームに欠かせない存在として活躍。しかし、今季は負傷の影響もあり、ここまで公式戦8試合で3得点を記録するにとどまっている。
マンチェスター・C出身のパルマーにとってこれが3度目のエティハド帰還。しかし、古巣相手に5試合をプレーして1得点を記録するのみで、さらに未勝利と結果を残せず。今回の一戦に向けてコンディション面で不安が残るものの、パルマーは久しぶりのマンチェスター・Ｃ戦白星にチェルシーを導けるか。
- U-NEXT
マンチェスター・シティvsチェルシー｜放送・配信予定
