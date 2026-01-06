マンチェスター・シティvsブライトンの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第21節
- Getty Images
マンチェスター・シティvsブライトン｜見どころ
キックオフ：2026年1月8日(木)4:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
三笘薫のブライトンが2025-26プレミアリーグ第21節で強豪マンチェスター・シティの本拠地に乗り込む注目の一戦だ。
一時の大不振に陥った1年を過ごしたマンチェスター・Cは今季、再び優勝争いに絡んでいる。しかし、前節のチェルシー戦を引き分けたりと、直近の2試合で勝ち点を落としており、首位アーセナルとの差が広がった。中でも、守備陣を中心に負傷者を抱えており、今節のブライトン戦を前に心配な状況だ。さらに、ブライトン相手に直近の3試合で1分け2敗と勝利がなく、苦手としている。首位に食らいつくためにも何としても勝利を必要なマンチェスター・Cはこの逆境を乗り越えてリーグ戦3試合ぶりの白星を飾れるか。
対するブライトンは、ヒュルツェラー体制2年目で迎えた今季、なかなか波に乗れず。年末には6戦未勝利と不振に陥って、14位まで後退したが、前節の2026年初戦となったバーンリー戦では降格争いに巻き込まれるチーム相手に2-0で勝利して白星を取り戻した。さらに、負傷者も続々と復帰しており、三笘が約3カ月ぶりの先発復帰を果たした。今節の相手マンチェスター・Cとは、8月にも勝利するなど直近の3試合で2勝1分けと相性は上々だ。2026年の巻き返しのために再び強豪相手に勝ち点奪取に成功できるか注目だ。
- Getty Images
マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、クサノフ、アケ、オライリー
■MF
ラインデルス、ロドリ、シウバ、チェルキ、フォーデン
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：サヴィーニョ、ゴンサレス、ディアス、バルディオル
負傷選手情報：コヴァチッチ、ボブ、ストーンズ、マーモウシュ、アイト＝ヌーリ
- Getty Images
ブライトン｜予想スタメン
■GK
フェルブルッヘン
■DF
フェルトマン、ファン・ヘッケ、ダンク、カディオグル
■MF
アヤリ、グルダ、ゴメス、ラター、三笘
■FW
ウェルベック
■監督
ヒュルツェラー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ミンテ
負傷選手情報：ウェブスター、マーチ、バレバ
- Getty Images
マンチェスター・シティvsブライトン｜注目選手
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目選手はストライカーのハーランド。2022年夏の加入以降ゴールを量産する同選手は、今季も公式戦26試合で25得点を記録しており、リーグ得点ランキングトップの19得点を記録。しかし、直近の3試合で無得点と今季最長のスランプに陥っている。
前節のチェルシー戦でもフィニッシュの場面で精彩を欠く場面のあったハーランドは、不安定なブライトン守備陣相手に復調の兆しをつかめるか。なお、同選手は出場したブライトン戦6試合で6得点1アシストを記録し、直近の4試合で連続得点中と相性が良く、再び相手守備陣の脅威になることが予想される。
■ブライトン｜三笘薫
ブライトンの注目は三笘だ。加入して4季目を迎えた同選手だが、昨年9月末に足首を負傷。2カ月半の離脱を余儀なくされたものの、12月に復帰し、前節のバーンリー戦では約3カ月半ぶりの先発出場を果たして、ピッチ上で確かなインパクトを残した。
三笘はマンチェスター・Cとの一戦でも先発出場が期待される。2-1で勝利した8月の一戦で決勝点をアシストするなどの存在感を示した同選手が先発したマンチェスター・C戦でチームは2勝2分け1敗と好成績を収める。再びヌネスとのマッチアップが予想される中、相手DFを圧倒するパフォーマンスを残し、勝ち点奪取に貢献できるか。
マンチェスター・シティvsブライトン｜放送・配信予定
