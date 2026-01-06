キックオフ：2026年1月8日(木)4:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

三笘薫のブライトンが2025-26プレミアリーグ第21節で強豪マンチェスター・シティの本拠地に乗り込む注目の一戦だ。

一時の大不振に陥った1年を過ごしたマンチェスター・Cは今季、再び優勝争いに絡んでいる。しかし、前節のチェルシー戦を引き分けたりと、直近の2試合で勝ち点を落としており、首位アーセナルとの差が広がった。中でも、守備陣を中心に負傷者を抱えており、今節のブライトン戦を前に心配な状況だ。さらに、ブライトン相手に直近の3試合で1分け2敗と勝利がなく、苦手としている。首位に食らいつくためにも何としても勝利を必要なマンチェスター・Cはこの逆境を乗り越えてリーグ戦3試合ぶりの白星を飾れるか。

対するブライトンは、ヒュルツェラー体制2年目で迎えた今季、なかなか波に乗れず。年末には6戦未勝利と不振に陥って、14位まで後退したが、前節の2026年初戦となったバーンリー戦では降格争いに巻き込まれるチーム相手に2-0で勝利して白星を取り戻した。さらに、負傷者も続々と復帰しており、三笘が約3カ月ぶりの先発復帰を果たした。今節の相手マンチェスター・Cとは、8月にも勝利するなど直近の3試合で2勝1分けと相性は上々だ。2026年の巻き返しのために再び強豪相手に勝ち点奪取に成功できるか注目だ。