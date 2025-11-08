キックオフ：2025年11月9日(日)23:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

鎌田大地の所属するクリスタル・パレスと三笘薫の所属するブライトンが2025-26プレミアリーグ第11節で激突する。

昨季にクラブ史上初のタイトルを獲得したクリスタル・パレスは、勢いそのままに今季も好調を維持。今季リーグ最長となる開幕からの無敗を記録したチームは、2節前に首位アーセナルに敗れたものの、前節にブレントフォードを2-0で下して勝利を取り戻した。守備陣はリーグ5位となる9失点と安定しており、得点ランキング2位タイのマテタ擁する攻撃陣も好調だ。鎌田が中盤で起点となって攻守にわたって躍動するチームは、今節対戦するブライトン相手に現在2連勝中と得意としており、再び白星を飾って11月の中断期間に入りたいところだ。

対するブライトンは、今季序盤こそは躓いたが、徐々に調子を取り戻している。前節に昇格組リーズに3-0で快勝して公式戦での連敗を止めた。調子を上げるウェルベックを中心に攻撃陣はリーグ5位タイの得点数を記録する一方で、守備陣はトップハーフワーストの失点数と今季も問題を抱えている。好調を維持するクリスタル・パレス相手に守備陣がどこまで踏ん張れるか。近年勝利できていないセルハースト・パークで6年ぶりの勝利をつかみたいところだ。また、離脱の続く三笘がこの試合で復帰して日本人対決が実現するか注目だ。