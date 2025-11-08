クリスタル・パレスvsブライトンの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第11節
- Getty Images
クリスタル・パレスvsブライトン｜見どころ
キックオフ：2025年11月9日(日)23:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
鎌田大地の所属するクリスタル・パレスと三笘薫の所属するブライトンが2025-26プレミアリーグ第11節で激突する。
昨季にクラブ史上初のタイトルを獲得したクリスタル・パレスは、勢いそのままに今季も好調を維持。今季リーグ最長となる開幕からの無敗を記録したチームは、2節前に首位アーセナルに敗れたものの、前節にブレントフォードを2-0で下して勝利を取り戻した。守備陣はリーグ5位となる9失点と安定しており、得点ランキング2位タイのマテタ擁する攻撃陣も好調だ。鎌田が中盤で起点となって攻守にわたって躍動するチームは、今節対戦するブライトン相手に現在2連勝中と得意としており、再び白星を飾って11月の中断期間に入りたいところだ。
対するブライトンは、今季序盤こそは躓いたが、徐々に調子を取り戻している。前節に昇格組リーズに3-0で快勝して公式戦での連敗を止めた。調子を上げるウェルベックを中心に攻撃陣はリーグ5位タイの得点数を記録する一方で、守備陣はトップハーフワーストの失点数と今季も問題を抱えている。好調を維持するクリスタル・パレス相手に守備陣がどこまで踏ん張れるか。近年勝利できていないセルハースト・パークで6年ぶりの勝利をつかみたいところだ。また、離脱の続く三笘がこの試合で復帰して日本人対決が実現するか注目だ。
- Getty Images
クリスタル・パレス｜予想スタメン
■GK
ヘンダーソン
■DF
リチャーズ、ラクロワ、グエーイ
■MF
ムニョス、ウォートン、鎌田、ミッチェル、サール、ピノ
■FW
マテタ
監督
グラスナー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ドゥクレ、リアド、クポルハ、エンケティエ
- Getty Images
ブライトン｜予想スタメン
■GK
フェルブルッヘン
■DF
ウィーファー、ファン・ヘッケ、ダンク、ガディオグル
■MF
バレバ、アヤリ、ミンテ、ラター、ゴメス
■FW
ウェルベック
■監督
ヒュルツェラー
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：三笘薫、ミルナー
負傷選手情報：マーチ、ウェブスター、ヒンシェルウッド、グルダ
- Getty Images
クリスタル・パレスvsブライトン｜注目選手
■クリスタル・パレス｜鎌田大地
クリスタル・パレスの注目は鎌田。昨夏にラツィオから加入するも、適応に苦しんだ同選手だが、徐々にインパクトを残し始めて昨季のFAカップ制覇に貢献した。今季は中盤の主力に定着してここまでインパクトを残しており、公式戦15試合でピッチに立っている。
鎌田はブライトン相手に2試合でピッチに立って2戦2勝と好相性。注目のバレバらとのマッチアップが予想される中、日本代表MFは守備面はもちろん、攻撃面でもマテタやサールらをどこまでサポートできるか。ピッチ上で再び輝きを放って11月の日本代表戦を迎えたい。
■ブライトン｜ダニー・ウェルベック
対するブライトンの注目はウェルベックだ。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルでプレーした間もなく35歳になるストライカーだが、再びキャリアのピークに迎えたように見える。現在リーグ戦3試合連続得点を含む6得点を記録してチームを牽引する。
今回対戦するクリスタル・パレス戦でウェルベックは出場した直近の3試合で2得点1アシストを記録する。グエーイやヘンダーソン擁する安定した相手守備陣の脅威になれるか。セルハースト・パークでは2戦連続得点中と得意としており、再びスコアラーとして自身の名前を残せるか。
