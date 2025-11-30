キックオフ：2025年12月1日(月)1:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2025-26プレミアリーグ第13節でロンドンに本拠地を置くビッグクラブ同士の一戦、チェルシーとアーセナルによる”ロンドンダービー”が開催される。

世界王者として今季のプレミアリーグに臨むチェルシーは、ここまで下馬評通りに戦いを見せる。前節にはバーンリーを圧倒してリーグ戦3連勝として2位に浮上。ミッドウィークにはバルセロナ相手にホームで3-0の快勝劇を演じるなど絶好調だ。さらに、アーセナルを本拠地スタンフォード・ブリッジに迎える一戦を前にエースのパルマーが2カ月ぶりの復帰に近づく朗報もある。好調エステヴァンを中心に鉄壁を誇る相手守備陣を攻略して2021年8月以来4年ぶりのダービー勝利を目指す。

対するアーセナルは今季も序盤から絶好調。前節には宿敵トッテナム相手に4得点をマークして快勝して2位以下との勝ち点差を6にまで広げた。さらに、チャンピオンズリーグではバイエルン・ミュンヘン相手に3-1の勝利を収めるなど、この勢いはとどまる気配がない。近年チェルシーとの一戦を得意としており、直近の公式戦7試合で5勝2分けと無敗を維持し、敵地では2018年を最後に負けなしだ。ガブリエウの離脱は痛手だが、リーグ最高の守備陣が相手をシャットアウトして再び勝ち点を持ち帰ることができるか。