チェルシーvsアーセナルの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第13節
プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT
プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
U-NEXTサッカーパック
無料体験登録でパックがお得特設ページはコチラ
- Getty Images
チェルシーvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2025年12月1日(月)1:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2025-26プレミアリーグ第13節でロンドンに本拠地を置くビッグクラブ同士の一戦、チェルシーとアーセナルによる”ロンドンダービー”が開催される。
世界王者として今季のプレミアリーグに臨むチェルシーは、ここまで下馬評通りに戦いを見せる。前節にはバーンリーを圧倒してリーグ戦3連勝として2位に浮上。ミッドウィークにはバルセロナ相手にホームで3-0の快勝劇を演じるなど絶好調だ。さらに、アーセナルを本拠地スタンフォード・ブリッジに迎える一戦を前にエースのパルマーが2カ月ぶりの復帰に近づく朗報もある。好調エステヴァンを中心に鉄壁を誇る相手守備陣を攻略して2021年8月以来4年ぶりのダービー勝利を目指す。
対するアーセナルは今季も序盤から絶好調。前節には宿敵トッテナム相手に4得点をマークして快勝して2位以下との勝ち点差を6にまで広げた。さらに、チャンピオンズリーグではバイエルン・ミュンヘン相手に3-1の勝利を収めるなど、この勢いはとどまる気配がない。近年チェルシーとの一戦を得意としており、直近の公式戦7試合で5勝2分けと無敗を維持し、敵地では2018年を最後に負けなしだ。ガブリエウの離脱は痛手だが、リーグ最高の守備陣が相手をシャットアウトして再び勝ち点を持ち帰ることができるか。
- Getty Images
チェルシー｜予想スタメン
■GK
サンチェス
■DF
ギュスト、フォファナ、チャロバー、ククレジャ
■MF
ジェームズ、カイセド、エステヴァン、フェルナンデス、ガルナチョ
■FW
デラップ
監督
マレスカ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：コルウィル、ラヴィア、バディアシル
- Getty Images
アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ティンバー、サリバ、インカピエ、カラフィオーリ
■MF
スビメンディ、ライス、サカ、エゼ、マドゥエケ
■FW
メリーノ
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：トロサール、ヨケレス
負傷選手情報：ガブリエウ、ジェズス、ハフェルツ
- Getty Images
チェルシーvsアーセナル｜注目選手
■チェルシー｜エステヴァン・ウィリアン
チェルシーの注目は18歳のエステヴァン。パルメイラスで頭角を現した同選手は、18歳となった今夏に欧州に上陸。早々から輝きを放ち、先日にはチャンピオンズリーグでバルセロナ守備陣を翻弄して得点を挙げるなど、ここまで公式戦5得点1アシストを記録する。
代表戦を含めた10月以降の先発した試合すべてで得点を挙げるなどその高いポテンシャルを存分に発揮。右サイドで大きな違いを作り出すエステヴァンは、好調アーセナル守備陣にとっても厄介な存在になり得る。カラフィオーリとのマッチアップを制してチームに久しぶりのダービー勝利をもたらす活躍を残せるか。
■アーセナル｜デクラン・ライス
対するアーセナルの注目はライス。2023年にウェストハムからクラブ史上最高額で加入して以降、チームの中盤の主力として確かなインパクトを残して近年の躍進を支えている。今季は公式戦全試合に出場してここまで2得点6アシストをマークする。
ライスは守備的中盤としてリーグ戦12試合6失点の守備陣を支え、さらにセットプレーを中心に攻撃時面での貢献度も大きい。アーセナルがタイトルを狙う上で同選手の活躍がカギを握ることは間違いない。チェルシーとの一戦では、相手中盤のキーマンであるカイセドとの中盤の主導権争いには注目が集まる。
- U-NEXT
チェルシーvsアーセナル｜放送・配信予定
プレミアリーグは2024年8月から『U-NEXT』が国内独占配信。プレミアリーグは「U-NEXTサッカーパック」にて視聴可能だ。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。