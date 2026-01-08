アーセナルvsリヴァプールの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第21節
- Getty Images
リヴァプールvsブライトン｜見どころ
キックオフ：2026年1月9日(金)5:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
プレミアリーグ首位アーセナルと前年王者リヴァプールが2025-26プレミアリーグ第21節で激突する。
3季連続2位と悲願のプレミアリーグ優勝に近づくも届かない状況の続くアーセナルだが、今季はここまで絶好調。他クラブがポイントを落とす中、着実に勝ち点を積み重ねて、前半戦を首位で折り返した。中でも、自慢の守備陣がここまでリーグ最少失点と安定していることが大きな強みだ。今節の相手はリヴァプール。8月の一戦では0-1で敗れたが、現在のチーム状況を考慮するとこの一戦ではアーセナルに分がありそうだ。調子を落とす王者からホームで着実に勝ち点を奪って、22年ぶりのリーグ優勝にさらに前進できるか。
対する昨季プレミアリーグを制したリヴァプールは、今季低調な戦いが続く。一時4連敗を喫して12位にまで順位を落としたが、何とか立て直して4位で前半戦を終えた。攻守ともに安定感を欠くチームは直近の2試合で未勝利と波に乗り切れない。今節はアーセナルの本拠地に乗り込む一戦。直近の3季で1勝3分け1敗と互角だが、エミレーツでは4年前を最後のリーグ戦での勝利を挙げられていない。攻撃陣に負傷者を抱えており、好調な相手に厳しい展開になることが予想される中、王者としての意地を見せたいところだ。なお、遠藤航は離脱中でこの試合も欠場する見込みだ。
- Getty Images
アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ティンバー、サリバ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
ウーデゴール、スビメンディ、ライス
■FW
サカ、ヨケレス、マルティネッリ
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：カラフィオーリ
負傷選手情報：モスケラ、ダウマン
- Getty Images
リヴァプール｜予想スタメン
■GK
アリソン
■DF
ブラッドリー、コナテ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
ジョーンズ、グラフェンベルフ、ソボスライ、マック・アリスター、ヴィルツ
■FW
ガクポ
監督
スロット
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：エキティケ
負傷選手情報：遠藤、イサク、レオーニ、サラー、ゴメス
- Getty Images
アーセナルvsリヴァプール｜注目選手
■アーセナル｜デクラン・ライス
アーセナルの注目はライスだ。2023年にクラブ史上最高額で加入した同選手は、中盤の即戦力としての期待に応え、ここまで主力として大活躍。今季は公式戦27試合に出場し、4得点7アシストを記録して首位を走るチームを牽引する。
ライスは年明け初戦のボーンマス戦で2得点を挙げるなど2026年も絶好調。王者リヴァプールとの一戦でもキーマンになることが予想される中、中盤を支配して攻守の両面でチームに違いを作り出し、勝ち点3奪取に貢献できるか注目だ。
■リヴァプール｜フロリアン・ヴィルツ
対するウリヴァプールの注目はヴィルツ。レヴァークーゼンで大活躍した同選手は、昨夏にリヴァプールに加入。しかし、当時のクラブ史上最高額の重圧に加え、プレミアリーグへの適応に苦しみ、ここまで期待された活躍を残せず。
それでも、ヴィルツは徐々に調子を上げており、直近の3試合で2得点を記録する。サラーが不在で、イサクやエキティケも負傷離脱中のチームの攻撃陣を牽引することが期待される同選手は、強豪アーセナル戦で自身の価値を証明できるか。
- U-NEXT
アーセナルvsリヴァプール｜放送・配信予定
プレミアリーグは2024年8月から『U-NEXT』が国内独占配信。プレミアリーグは「U-NEXTサッカーパック」にて視聴可能だ。
