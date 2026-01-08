キックオフ：2026年1月9日(金)5:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

プレミアリーグ首位アーセナルと前年王者リヴァプールが2025-26プレミアリーグ第21節で激突する。

3季連続2位と悲願のプレミアリーグ優勝に近づくも届かない状況の続くアーセナルだが、今季はここまで絶好調。他クラブがポイントを落とす中、着実に勝ち点を積み重ねて、前半戦を首位で折り返した。中でも、自慢の守備陣がここまでリーグ最少失点と安定していることが大きな強みだ。今節の相手はリヴァプール。8月の一戦では0-1で敗れたが、現在のチーム状況を考慮するとこの一戦ではアーセナルに分がありそうだ。調子を落とす王者からホームで着実に勝ち点を奪って、22年ぶりのリーグ優勝にさらに前進できるか。

対する昨季プレミアリーグを制したリヴァプールは、今季低調な戦いが続く。一時4連敗を喫して12位にまで順位を落としたが、何とか立て直して4位で前半戦を終えた。攻守ともに安定感を欠くチームは直近の2試合で未勝利と波に乗り切れない。今節はアーセナルの本拠地に乗り込む一戦。直近の3季で1勝3分け1敗と互角だが、エミレーツでは4年前を最後のリーグ戦での勝利を挙げられていない。攻撃陣に負傷者を抱えており、好調な相手に厳しい展開になることが予想される中、王者としての意地を見せたいところだ。なお、遠藤航は離脱中でこの試合も欠場する見込みだ。