プレミアリーグ優勝争い・CL/EL出場権争いの動向は？最新順位まとめ

2025-26シーズンのプレミアリーグはいよいよ最終盤に差し掛かった。アーセナルとマンチェスター・シティによる熾烈な優勝争いに加え、UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグなどの欧州カップ戦出場権争いにも大きな注目が集まっている。
本記事では、残り3節となった今季プレミアリーグの優勝争い、欧州カップ戦出場権争いの状況を整理する。
2025-26シーズンのプレミアリーグはいよいよ最終盤に差し掛かった。アーセナルとマンチェスター・シティによる熾烈な優勝争いに加え、UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグなどの欧州カップ戦出場権争いにも大きな注目が集まっている。
本記事では、残り3節となった今季プレミアリーグの優勝争い、欧州カップ戦出場権争いの状況を整理する。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|分
|敗
|得点
|失点
|差
|勝点
|1
|アーセナル
|35
|23
|7
|5
|67
|26
|+41
|76
|2
|マンチェスター・C
|34
|21
|8
|5
|69
|32
|+37
|71
|3
|マンチェスター・U
|35
|18
|10
|7
|63
|48
|+15
|64
|4
|リヴァプール
|35
|17
|7
|11
|59
|47
|+12
|58
|5
|アストン・ヴィラ
|35
|17
|7
|11
|48
|44
|+4
|58
|6
|ボーンマス
|35
|12
|16
|7
|55
|52
|+3
|52
|7
|ブレントフォード
|35
|14
|9
|12
|52
|46
|+6
|51
|8
|ブライトン
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|+7
|50
|9
|チェルシー
|35
|13
|9
|13
|54
|48
|+6
|48
|10
|エヴァートン
|35
|13
|9
|13
|44
|44
|0
|48
|11
|フラム
|35
|14
|6
|15
|44
|49
|-5
|48
|12
|サンダーランド
|35
|12
|11
|12
|37
|46
|-9
|47
|13
|ニューカッスル
|35
|13
|6
|16
|49
|51
|-2
|45
|14
|リーズ
|35
|10
|13
|12
|47
|52
|-5
|43
|15
|クリスタル・パレス
|34
|11
|10
|13
|36
|42
|-6
|43
|16
|N・フォレスト
|35
|11
|9
|15
|44
|46
|-2
|42
|17
|トッテナム
|35
|9
|10
|16
|45
|54
|-9
|37
|18
|ウェストハム
|35
|9
|9
|17
|42
|61
|-19
|36
|19
|バーンリー
|35
|4
|8
|23
|35
|71
|-36
|20
|20
|ウルヴス
|35
|3
|9
|23
|25
|63
|-38
|18
※2026年5月8日時点
2025-26シーズンのプレミアリーグ優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの2クラブに絞られた。
2003-04シーズン以来22年ぶりのプレミアリーグ優勝に前進するアーセナルは、3試合を残して勝ち点76を積み上げ、1試合少ない2位マンチェスター・シティと勝ち点5差だ。しかし、3月から4月に調子を落として首位陥落したチームだが、前節に再び首位に浮上した。20年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝進出を決め、2冠の可能性を残す中、残り試合で全勝すれば他の結果に関係なく優勝できる状況だ。
一方のマンチェスター・シティは、4連覇を成し遂げた2023-24シーズン以来となる2年ぶりのプレミアリーグ優勝を目指している。一時はアーセナルを上回って首位に立ったものの、前節にエヴァートンと引き分けたことにより、延期分の1試合を含めて4試合を残すものの、現時点で自力優勝の可能性はなく、アーセナルが勝ち点を落とすのを祈らなければならない。
|試合日時
|H/A
|対戦相手
|5/11(月)
|A
|ウェストハム
|5/19(火)
|H
|バーンリー
|5/25(月)
|A
|クリスタル・パレス
|試合日時
|H/A
|対戦相手
|5/10(日)
|H
|ブレントフォード
|5/14(木)
|H
|クリスタル・パレス
|5/20(水)
|A
|ボーンマス
|5/25(月)
|H
|アストン・ヴィラ
プレミアリーグ上位5クラブが獲得できる来季UEFAチャンピオンズリーグ出場権争いは、ほぼ終結したと言っても過言ではない。1位アーセナル、2位マンチェスター・シティ、そして3位マンチェスター・ユナイテッドの5位以上が確定したため、残り2枠を争う状況だ。
現在4位につけるのが昨季王者のリヴァプール。今季は不安定な戦いを見せたチームだが、何とか建て直しに成功して勝ち点58まで到達。残り3試合で勝ち点4以上を上げれば6位以下に転落する可能性はなく、来季も欧州最高峰の舞台に立てる権利を獲得できる。
5位のアストン・ヴィラも勝ち点58を獲得しており、リヴァプールと同様に残り3試合で勝ち点4以上を上げれば2季ぶりのUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得だ。さらに、アストン・ヴィラはUEFAヨーロッパリーグでも決勝進出を決めており、こちらでもチャンピオンズリーグ出場権の可能性を残している。
さらに、6位ボーンマス、7位ブレントフォード、8位ブライトンにもチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性が残されている。6位ボーンマスは現在勝ち点52で、残り3試合で2勝以上を挙げ、なおかつ4位リヴァプール、5位アストン・ヴィラが勝ち点を落とせばチャンスは残されている。
7位ブレントフォードは勝ち点51で、残り3試合で勝ち点7以上を挙げることが最低条件。さらに、リヴァプール、アストン・ヴィラ、そしてボーンマスが勝ち点を落とさなければ、トップ5には届かない。
そして三笘薫が所属する8位ブライトンは、ここまで勝ち点50を積み重ねてトップ5入りのチャンスを残している。ただし、同様に4位～7位までのクラブが勝ち点を落とし、残り3試合で全勝して勝ち点9を積み重ねる必要があり、チャンピオンズリーグ出場権獲得はかなり厳しい状況だ。
|クラブ
|試合日時
|H/A
|対戦相手
|リヴァプール
|5/9(土)
|H
|チェルシー
|5/17(日)
|A
|アストン・ヴィラ
|5/25(月)
|H
|ブレントフォード
|アストン・ヴィラ
|5/10(日)
|A
|バーンリー
|5/17(日)
|H
|リヴァプール
|5/25(月)
|A
|マンチェスター・C
|ボーンマス
|5/9(土)
|A
|フラム
|5/20(水)
|H
|マンチェスター・C
|5/25(月)
|A
|ノッティンガム・フォレスト
|ブレントフォード
|5/10(日)
|A
|マンチェスター・C
|5/17(日)
|H
|クリスタル・パレス
|5/25(月)
|A
|ブレントフォード
|ブライトン
|5/9(土)
|H
|ウルヴス
|5/17(日)
|A
|リーズ
|5/25(月)
|H
|マンチェスター・U
プレミアリーグ6位とFAカップ覇者に与えられるUEFAヨーロッパリーグ出場権争いはさらに熾烈だ。今季プレミアリーグは近年稀にみる大混戦となっており、数字上、15位クリスタル・パレスまでが6位フィニッシュの可能性を残している。さらに、FAカップでマンチェスター・シティが優勝した場合、ヨーロッパリーグ出場権は7位に渡ることになり、その場合、16位ノッティンガム・フォレストにまでチャンスがある状況だ。
6位ボーンマス、7位ブレントフォード、8位ブライトンは、依然としてUEFAチャンピオンズリーグ出場権争いに絡んでいるが、成績次第では15位にまで転落する可能性がある状況だ。
9位チェルシーは現在勝ち点48で、リーグ戦6連敗を喫したため、チャンピオンズリーグ出場権争いから脱落したものの、ヨーロッパリーグ出場の可能性を大いに残している。6位と勝ち点差4で残り3試合を迎え、上位が勝ち点を落としかつ、3試合のうち最低でも勝ち点5、2勝を挙げれば逆転のチャンスはある。さらに、FAカップ決勝でマンチェスター・Cを下せば、プレミアリーグの順位に関係なくヨーロッパリーグ出場権を獲得できる状況だ。
チェルシーと同勝ち点の10位エヴァートンと11位フラムにもヨーロッパリーグ出場権のチャンスがある。逆転するためには最低でも3試合で勝ち点5が必要でかつ、上位の状況を見守らなければならない。
昇格組ながら大建都するサンダーランドは12位に位置しており、ここまで勝ち点47で6位ボーンマスとは勝ち点5差。3試合のうち2勝すれば大いにチャンスがあるが、得失点差は-9と上位勢を大きく下回っており、大差での勝利が必要となる。
昨季トップ5フィニッシュを成し遂げるも、今季大苦戦を強いられたニューカッスルだが、依然として欧州への道は閉ざされていない。現在勝ち点45の13位だが、3試合を残して6位と勝ち点7差で、上位勢が勝ち点を落とし、なおかつ3試合で2勝1分け以上を記録すれば、数字上逆転は可能だ。
14位リーズと15位クリスタル・パレスは、欧州カップ戦出場権の可能性を残す一方で、降格争いにも巻き込まれている。リーズはここまで勝ち点43で6位ボーンマスに届くチャンスは残されているが、3連勝する一方で上位勢が3連敗することが唯一の条件だ。一方のクリスタル・パレスは、1試合消化数が少なく、4試合を残している。4試合で勝ち点9以上を挙げ、他クラブが勝ち点を落とすことを祈らなくてはならない。それでも、同クラブはカンファレンスリーグ決勝進出を決めており、仮に優勝した場合、リーグ戦の順位に関係なく、ヨーロッパリーグ出場権を獲得できる。
さらに、16位ノッティンガム・フォレストにも条件付きでチャンスがある。マンチェスター・CがFAカップで優勝した場合、7位にもヨーロッパリーグ出場権が与えられるため、数字上チャンスは残されている。ただし、残り試合全勝、さらにブレントフォード以下のクラブが3試合で勝ち点を逃すことが条件だ。
|クラブ
|試合日時
|H/A
|対戦相手
|ボーンマス
|5/9(土)
|A
|フラム
|5/20(水)
|H
|マンチェスター・C
|5/25(月)
|A
|ノッティンガム・フォレスト
|ブレントフォード
|5/10(日)
|A
|マンチェスター・C
|5/17(日)
|H
|クリスタル・パレス
|5/25(月)
|A
|ブレントフォード
|ブライトン
|5/9(土)
|H
|ウルヴス
|5/17(日)
|A
|リーズ
|5/25(月)
|H
|マンチェスター・U
|チェルシー
|5/9(土)
|A
|リヴァプール
|5/20(水)
|H
|トッテナム
|5/25(月)
|A
|サンダーランド
|エヴァートン
|5/10(日)
|A
|クリスタル・パレス
|5/17(日)
|H
|サンダーランド
|5/25(月)
|A
|トッテナム
|フラム
|5/9(土)
|H
|ボーンマス
|5/17(日)
|A
|ウルヴス
|5/25(月)
|H
|ニューカッスル
|サンダーランド
|5/9(土)
|H
|マンチェスター・U
|5/17(日)
|A
|エヴァートン
|5/25(月)
|H
|チェルシー
|ニューカッスル
|5/10(日)
|A
|ノッティンガム・フォレスト
|5/17(日)
|H
|ウェストハム
|5/25(月)
|A
|フラム
|リーズ
|5/12(火)
|A
|トッテナム
|5/17(日)
|H
|ブライトン
|5/25(月)
|A
|ウェストハム
|クリスタル・パレス
|5/10(日)
|H
|エヴァートン
|5/14(木)
|A
|マンチェスター・C
|5/17(日)
|A
|ブレントフォード
|5/25(月)
|H
|アーセナル
|ノッティンガム・フォレスト
|5/10(日)
|H
|ニューカッスル
|5/17(日)
|A
|マンチェスター・U
|5/25(月)
|H
|ボーンマス
UEFAカンファレンスリーグ出場権は、プレミアリーグ7位（FAカップでマンチェスター・シティが優勝した場合は8位）に与えられ、ヨーロッパリーグ出場権争いと同様に16位ノッティンガム・フォレストにまでチャンスがある。
|クラブ
|試合日時
|H/A
|対戦相手
|ボーンマス
|5/9(土)
|A
|フラム
|5/20(水)
|H
|マンチェスター・C
|5/25(月)
|A
|ノッティンガム・フォレスト
|ブレントフォード
|5/10(日)
|A
|マンチェスター・C
|5/17(日)
|H
|クリスタル・パレス
|5/25(月)
|A
|ブレントフォード
|ブライトン
|5/9(土)
|H
|ウルヴス
|5/17(日)
|A
|リーズ
|5/25(月)
|H
|マンチェスター・U
|チェルシー
|5/9(土)
|A
|リヴァプール
|5/20(水)
|H
|トッテナム
|5/25(月)
|A
|サンダーランド
|エヴァートン
|5/10(日)
|A
|クリスタル・パレス
|5/17(日)
|H
|サンダーランド
|5/25(月)
|A
|トッテナム
|フラム
|5/9(土)
|H
|ボーンマス
|5/17(日)
|A
|ウルヴス
|5/25(月)
|H
|ニューカッスル
|サンダーランド
|5/9(土)
|H
|マンチェスター・U
|5/17(日)
|A
|エヴァートン
|5/25(月)
|H
|チェルシー
|ニューカッスル
|5/10(日)
|A
|ノッティンガム・フォレスト
|5/17(日)
|H
|ウェストハム
|5/25(月)
|A
|フラム
|リーズ
|5/12(火)
|A
|トッテナム
|5/17(日)
|H
|ブライトン
|5/25(月)
|A
|ウェストハム
|クリスタル・パレス
|5/10(日)
|H
|エヴァートン
|5/14(木)
|A
|マンチェスター・C
|5/17(日)
|A
|ブレントフォード
|5/25(月)
|H
|アーセナル
|ノッティンガム・フォレスト
|5/10(日)
|H
|ニューカッスル
|5/17(日)
|A
|マンチェスター・U
|5/25(月)
|H
|ボーンマス
プレミアリーグ18位以下が2部チャンピオンシップに降格する残留争いも佳境を迎えている。すでに20位ウォルヴァーハンプトン、19位バーンリーの降格が決定しており、残り1枠は最後までもつれそうだ。現在18位のウェストハム、17位トッテナムが実質的に残留争いを繰り広げているが、数字上は13位ニューカッスル、14位リーズ、15位クリスタル・パレス、16位ノッティンガム・フォレストも残り試合の結果次第では油断できない状況だ。
現在18位のウェストハムは、勝ち点36で17位トッテナムとの勝ち点差はわずかに1。ただし、得失点差-19とトッテナムを大幅に下回っており、降格を回避するためには何としても残り3試合でできる限りの勝ち点を挙げつづ、トッテナムが勝ち点を落とすのを祈らなくてはならない。
一方のトッテナムは、昨季ヨーロッパリーグを制し、今季チャンピオンズリーグでラウンド16進出を決めたが、リーグ戦では大不振。2026年に入ってから勝利が多く、降格圏にも沈んだが、現在2連勝中と、息を吹き返しており、残留に向けてこのまま勢いに乗りたいところ。残り3試合でウェストハム以上の結果を残すことが求められている。
|クラブ
|試合日時
|H/A
|対戦相手
|ニューカッスル
|5/10(日)
|A
|ノッティンガム・フォレスト
|5/17(日)
|H
|ウェストハム
|5/25(月)
|A
|フラム
|リーズ
|5/12(火)
|A
|トッテナム
|5/17(日)
|H
|ブライトン
|5/25(月)
|A
|ウェストハム
|クリスタル・パレス
|5/10(日)
|H
|エヴァートン
|5/14(木)
|A
|マンチェスター・C
|5/17(日)
|A
|ブレントフォード
|5/25(月)
|H
|アーセナル
|ノッティンガム・フォレスト
|5/10(日)
|H
|ニューカッスル
|5/17(日)
|A
|マンチェスター・U
|5/25(月)
|H
|ボーンマス
|トッテナム
|5/12(火)
|H
|リーズ
|5/20(水)
|A
|チェルシー
|5/25(月)
|H
|エヴァートン
|ウェストハム
|5/11(月)
|H
|アーセナル
|5/18(月)
|A
|ニューカッスル
|5/25(月)
|H
|リーズ
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