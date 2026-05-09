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Yuta Tokuma

プレミアリーグ優勝争い・CL/EL出場権争いの動向は？最新順位まとめ

プレミアリーグ
アーセナル
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
リヴァプール
アストン・ヴィラ
ボーンマス
ブレントフォード
ブライトン
チェルシー
エヴァートン
フラム
サンダーランド
ニューカッスル
リーズ
クリスタル・パレス
ノッティンガム・フォレスト

【プレミアリーグ】2025-26シーズンのプレミアリーグもいよいよ大詰め。白熱する優勝争い、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグなどの欧州カップ戦出場権争いの状況を整理する。

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2025-26シーズンのプレミアリーグはいよいよ最終盤に差し掛かった。アーセナルとマンチェスター・シティによる熾烈な優勝争いに加え、UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグなどの欧州カップ戦出場権争いにも大きな注目が集まっている。

本記事では、残り3節となった今季プレミアリーグの優勝争い、欧州カップ戦出場権争いの状況を整理する。

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  • Premier League trophy generalGetty

    プレミアリーグ｜最新順位表

    順位チーム試合得点失点勝点
    1アーセナル3523756726+4176
    2マンチェスター・C3421856932+3771
    3マンチェスター・U35181076348+1564
    4リヴァプール35177115947+1258
    5アストン・ヴィラ35177114844+458
    6ボーンマス35121675552+352
    7ブレントフォード35149125246+651
    8ブライトン351311114942+750
    9チェルシー35139135448+648
    10エヴァートン35139134444048
    11フラム35146154449-548
    12サンダーランド351211123746-947
    13ニューカッスル35136164951-245
    14リーズ351013124752-543
    15クリスタル・パレス341110133642-643
    16N・フォレスト35119154446-242
    17トッテナム35910164554-937
    18ウェストハム3599174261-1936
    19バーンリー3548233571-3620
    20ウルヴス3539232563-3818

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  • arsenal manchester cityGetty Images

    プレミアリーグ優勝争い

    2025-26シーズンのプレミアリーグ優勝争いはアーセナルとマンチェスター・シティの2クラブに絞られた。

    2003-04シーズン以来22年ぶりのプレミアリーグ優勝に前進するアーセナルは、3試合を残して勝ち点76を積み上げ、1試合少ない2位マンチェスター・シティと勝ち点5差だ。しかし、3月から4月に調子を落として首位陥落したチームだが、前節に再び首位に浮上した。20年ぶりのチャンピオンズリーグ決勝進出を決め、2冠の可能性を残す中、残り試合で全勝すれば他の結果に関係なく優勝できる状況だ。

    一方のマンチェスター・シティは、4連覇を成し遂げた2023-24シーズン以来となる2年ぶりのプレミアリーグ優勝を目指している。一時はアーセナルを上回って首位に立ったものの、前節にエヴァートンと引き分けたことにより、延期分の1試合を含めて4試合を残すものの、現時点で自力優勝の可能性はなく、アーセナルが勝ち点を落とすのを祈らなければならない。

    ■アーセナルの残り試合

    試合日時H/A対戦相手
    5/11(月)Aウェストハム
    5/19(火)Hバーンリー
    5/25(月)Aクリスタル・パレス

    ■マンチェスター・シティの残り試合

    試合日時H/A対戦相手
    5/10(日)Hブレントフォード
    5/14(木)Hクリスタル・パレス
    5/20(水)Aボーンマス
    5/25(月)Hアストン・ヴィラ

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  • premier cl raceGetty Images

    チャンピオンズリーグ出場権争い

    プレミアリーグ上位5クラブが獲得できる来季UEFAチャンピオンズリーグ出場権争いは、ほぼ終結したと言っても過言ではない。1位アーセナル、2位マンチェスター・シティ、そして3位マンチェスター・ユナイテッドの5位以上が確定したため、残り2枠を争う状況だ。

    現在4位につけるのが昨季王者のリヴァプール。今季は不安定な戦いを見せたチームだが、何とか建て直しに成功して勝ち点58まで到達。残り3試合で勝ち点4以上を上げれば6位以下に転落する可能性はなく、来季も欧州最高峰の舞台に立てる権利を獲得できる。

    5位のアストン・ヴィラも勝ち点58を獲得しており、リヴァプールと同様に残り3試合で勝ち点4以上を上げれば2季ぶりのUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得だ。さらに、アストン・ヴィラはUEFAヨーロッパリーグでも決勝進出を決めており、こちらでもチャンピオンズリーグ出場権の可能性を残している。

    さらに、6位ボーンマス、7位ブレントフォード、8位ブライトンにもチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性が残されている。6位ボーンマスは現在勝ち点52で、残り3試合で2勝以上を挙げ、なおかつ4位リヴァプール、5位アストン・ヴィラが勝ち点を落とせばチャンスは残されている。

    7位ブレントフォードは勝ち点51で、残り3試合で勝ち点7以上を挙げることが最低条件。さらに、リヴァプール、アストン・ヴィラ、そしてボーンマスが勝ち点を落とさなければ、トップ5には届かない。

    そして三笘薫が所属する8位ブライトンは、ここまで勝ち点50を積み重ねてトップ5入りのチャンスを残している。ただし、同様に4位～7位までのクラブが勝ち点を落とし、残り3試合で全勝して勝ち点9を積み重ねる必要があり、チャンピオンズリーグ出場権獲得はかなり厳しい状況だ。

    ■各クラブの残り試合

    クラブ試合日時H/A対戦相手
    リヴァプール5/9(土)Hチェルシー
    5/17(日)Aアストン・ヴィラ
    5/25(月)Hブレントフォード
    アストン・ヴィラ5/10(日)Aバーンリー
    5/17(日)Hリヴァプール
    5/25(月)Aマンチェスター・C
    ボーンマス5/9(土)Aフラム
    5/20(水)Hマンチェスター・C
    5/25(月)Aノッティンガム・フォレスト
    ブレントフォード5/10(日)Aマンチェスター・C
    5/17(日)Hクリスタル・パレス
    5/25(月)Aブレントフォード
    ブライトン5/9(土)Hウルヴス
    5/17(日)Aリーズ
    5/25(月)Hマンチェスター・U

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  • europa league trophyGetty Images

    ヨーロッパリーグ出場権争い

    プレミアリーグ6位とFAカップ覇者に与えられるUEFAヨーロッパリーグ出場権争いはさらに熾烈だ。今季プレミアリーグは近年稀にみる大混戦となっており、数字上、15位クリスタル・パレスまでが6位フィニッシュの可能性を残している。さらに、FAカップでマンチェスター・シティが優勝した場合、ヨーロッパリーグ出場権は7位に渡ることになり、その場合、16位ノッティンガム・フォレストにまでチャンスがある状況だ。

    6位ボーンマス、7位ブレントフォード、8位ブライトンは、依然としてUEFAチャンピオンズリーグ出場権争いに絡んでいるが、成績次第では15位にまで転落する可能性がある状況だ。

    9位チェルシーは現在勝ち点48で、リーグ戦6連敗を喫したため、チャンピオンズリーグ出場権争いから脱落したものの、ヨーロッパリーグ出場の可能性を大いに残している。6位と勝ち点差4で残り3試合を迎え、上位が勝ち点を落としかつ、3試合のうち最低でも勝ち点5、2勝を挙げれば逆転のチャンスはある。さらに、FAカップ決勝でマンチェスター・Cを下せば、プレミアリーグの順位に関係なくヨーロッパリーグ出場権を獲得できる状況だ。

    チェルシーと同勝ち点の10位エヴァートンと11位フラムにもヨーロッパリーグ出場権のチャンスがある。逆転するためには最低でも3試合で勝ち点5が必要でかつ、上位の状況を見守らなければならない。

    昇格組ながら大建都するサンダーランドは12位に位置しており、ここまで勝ち点47で6位ボーンマスとは勝ち点5差。3試合のうち2勝すれば大いにチャンスがあるが、得失点差は-9と上位勢を大きく下回っており、大差での勝利が必要となる。

    昨季トップ5フィニッシュを成し遂げるも、今季大苦戦を強いられたニューカッスルだが、依然として欧州への道は閉ざされていない。現在勝ち点45の13位だが、3試合を残して6位と勝ち点7差で、上位勢が勝ち点を落とし、なおかつ3試合で2勝1分け以上を記録すれば、数字上逆転は可能だ。

    14位リーズと15位クリスタル・パレスは、欧州カップ戦出場権の可能性を残す一方で、降格争いにも巻き込まれている。リーズはここまで勝ち点43で6位ボーンマスに届くチャンスは残されているが、3連勝する一方で上位勢が3連敗することが唯一の条件だ。一方のクリスタル・パレスは、1試合消化数が少なく、4試合を残している。4試合で勝ち点9以上を挙げ、他クラブが勝ち点を落とすことを祈らなくてはならない。それでも、同クラブはカンファレンスリーグ決勝進出を決めており、仮に優勝した場合、リーグ戦の順位に関係なく、ヨーロッパリーグ出場権を獲得できる。

    さらに、16位ノッティンガム・フォレストにも条件付きでチャンスがある。マンチェスター・CがFAカップで優勝した場合、7位にもヨーロッパリーグ出場権が与えられるため、数字上チャンスは残されている。ただし、残り試合全勝、さらにブレントフォード以下のクラブが3試合で勝ち点を逃すことが条件だ。

    ■各クラブの残り試合

    クラブ試合日時H/A対戦相手
    ボーンマス5/9(土)Aフラム
    5/20(水)Hマンチェスター・C
    5/25(月)Aノッティンガム・フォレスト
    ブレントフォード5/10(日)Aマンチェスター・C
    5/17(日)Hクリスタル・パレス
    5/25(月)Aブレントフォード
    ブライトン5/9(土)Hウルヴス
    5/17(日)Aリーズ
    5/25(月)Hマンチェスター・U
    チェルシー5/9(土)Aリヴァプール
    5/20(水)Hトッテナム
    5/25(月)Aサンダーランド
    エヴァートン5/10(日)Aクリスタル・パレス
    5/17(日)Hサンダーランド
    5/25(月)Aトッテナム
    フラム5/9(土)Hボーンマス
    5/17(日)Aウルヴス
    5/25(月)Hニューカッスル
    サンダーランド5/9(土)Hマンチェスター・U
    5/17(日)Aエヴァートン
    5/25(月)Hチェルシー
    ニューカッスル5/10(日)Aノッティンガム・フォレスト
    5/17(日)Hウェストハム
    5/25(月)Aフラム
    リーズ5/12(火)Aトッテナム
    5/17(日)Hブライトン
    5/25(月)Aウェストハム
    クリスタル・パレス5/10(日)Hエヴァートン
    5/14(木)Aマンチェスター・C
    5/17(日)Aブレントフォード
    5/25(月)Hアーセナル
    ノッティンガム・フォレスト5/10(日)Hニューカッスル
    5/17(日)Aマンチェスター・U
    5/25(月)Hボーンマス

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  • Europa Conference League trophyGetty

    カンファレンスリーグ出場権争い

    UEFAカンファレンスリーグ出場権は、プレミアリーグ7位（FAカップでマンチェスター・シティが優勝した場合は8位）に与えられ、ヨーロッパリーグ出場権争いと同様に16位ノッティンガム・フォレストにまでチャンスがある。

    ■各クラブの残り試合

    クラブ試合日時H/A対戦相手
    ボーンマス5/9(土)Aフラム
    5/20(水)Hマンチェスター・C
    5/25(月)Aノッティンガム・フォレスト
    ブレントフォード5/10(日)Aマンチェスター・C
    5/17(日)Hクリスタル・パレス
    5/25(月)Aブレントフォード
    ブライトン5/9(土)Hウルヴス
    5/17(日)Aリーズ
    5/25(月)Hマンチェスター・U
    チェルシー5/9(土)Aリヴァプール
    5/20(水)Hトッテナム
    5/25(月)Aサンダーランド
    エヴァートン5/10(日)Aクリスタル・パレス
    5/17(日)Hサンダーランド
    5/25(月)Aトッテナム
    フラム5/9(土)Hボーンマス
    5/17(日)Aウルヴス
    5/25(月)Hニューカッスル
    サンダーランド5/9(土)Hマンチェスター・U
    5/17(日)Aエヴァートン
    5/25(月)Hチェルシー
    ニューカッスル5/10(日)Aノッティンガム・フォレスト
    5/17(日)Hウェストハム
    5/25(月)Aフラム
    リーズ5/12(火)Aトッテナム
    5/17(日)Hブライトン
    5/25(月)Aウェストハム
    クリスタル・パレス5/10(日)Hエヴァートン
    5/14(木)Aマンチェスター・C
    5/17(日)Aブレントフォード
    5/25(月)Hアーセナル
    ノッティンガム・フォレスト5/10(日)Hニューカッスル
    5/17(日)Aマンチェスター・U
    5/25(月)Hボーンマス

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  • tottenham west hamGetty Images

    プレミアリーグ残留争い

    プレミアリーグ18位以下が2部チャンピオンシップに降格する残留争いも佳境を迎えている。すでに20位ウォルヴァーハンプトン、19位バーンリーの降格が決定しており、残り1枠は最後までもつれそうだ。現在18位のウェストハム、17位トッテナムが実質的に残留争いを繰り広げているが、数字上は13位ニューカッスル、14位リーズ、15位クリスタル・パレス、16位ノッティンガム・フォレストも残り試合の結果次第では油断できない状況だ。

    現在18位のウェストハムは、勝ち点36で17位トッテナムとの勝ち点差はわずかに1。ただし、得失点差-19とトッテナムを大幅に下回っており、降格を回避するためには何としても残り3試合でできる限りの勝ち点を挙げつづ、トッテナムが勝ち点を落とすのを祈らなくてはならない。

    一方のトッテナムは、昨季ヨーロッパリーグを制し、今季チャンピオンズリーグでラウンド16進出を決めたが、リーグ戦では大不振。2026年に入ってから勝利が多く、降格圏にも沈んだが、現在2連勝中と、息を吹き返しており、残留に向けてこのまま勢いに乗りたいところ。残り3試合でウェストハム以上の結果を残すことが求められている。

    ■各クラブの残り試合

    クラブ試合日時H/A対戦相手
    ニューカッスル5/10(日)Aノッティンガム・フォレスト
    5/17(日)Hウェストハム
    5/25(月)Aフラム
    リーズ5/12(火)Aトッテナム
    5/17(日)Hブライトン
    5/25(月)Aウェストハム
    クリスタル・パレス5/10(日)Hエヴァートン
    5/14(木)Aマンチェスター・C
    5/17(日)Aブレントフォード
    5/25(月)Hアーセナル
    ノッティンガム・フォレスト5/10(日)Hニューカッスル
    5/17(日)Aマンチェスター・U
    5/25(月)Hボーンマス
    トッテナム5/12(火)Hリーズ
    5/20(水)Aチェルシー
    5/25(月)Hエヴァートン
    ウェストハム5/11(月)Hアーセナル
    5/18(月)Aニューカッスル
    5/25(月)Hリーズ

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