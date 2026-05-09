プレミアリーグ優勝争い・CL/EL出場権争いの動向は？最新順位まとめ

プレミアリーグ6位とFAカップ覇者に与えられるUEFAヨーロッパリーグ出場権争いはさらに熾烈だ。今季プレミアリーグは近年稀にみる大混戦となっており、数字上、15位クリスタル・パレスまでが6位フィニッシュの可能性を残している。さらに、FAカップでマンチェスター・シティが優勝した場合、ヨーロッパリーグ出場権は7位に渡ることになり、その場合、16位ノッティンガム・フォレストにまでチャンスがある状況だ。

6位ボーンマス、7位ブレントフォード、8位ブライトンは、依然としてUEFAチャンピオンズリーグ出場権争いに絡んでいるが、成績次第では15位にまで転落する可能性がある状況だ。

9位チェルシーは現在勝ち点48で、リーグ戦6連敗を喫したため、チャンピオンズリーグ出場権争いから脱落したものの、ヨーロッパリーグ出場の可能性を大いに残している。6位と勝ち点差4で残り3試合を迎え、上位が勝ち点を落としかつ、3試合のうち最低でも勝ち点5、2勝を挙げれば逆転のチャンスはある。さらに、FAカップ決勝でマンチェスター・Cを下せば、プレミアリーグの順位に関係なくヨーロッパリーグ出場権を獲得できる状況だ。

チェルシーと同勝ち点の10位エヴァートンと11位フラムにもヨーロッパリーグ出場権のチャンスがある。逆転するためには最低でも3試合で勝ち点5が必要でかつ、上位の状況を見守らなければならない。

昇格組ながら大建都するサンダーランドは12位に位置しており、ここまで勝ち点47で6位ボーンマスとは勝ち点5差。3試合のうち2勝すれば大いにチャンスがあるが、得失点差は-9と上位勢を大きく下回っており、大差での勝利が必要となる。

昨季トップ5フィニッシュを成し遂げるも、今季大苦戦を強いられたニューカッスルだが、依然として欧州への道は閉ざされていない。現在勝ち点45の13位だが、3試合を残して6位と勝ち点7差で、上位勢が勝ち点を落とし、なおかつ3試合で2勝1分け以上を記録すれば、数字上逆転は可能だ。

14位リーズと15位クリスタル・パレスは、欧州カップ戦出場権の可能性を残す一方で、降格争いにも巻き込まれている。リーズはここまで勝ち点43で6位ボーンマスに届くチャンスは残されているが、3連勝する一方で上位勢が3連敗することが唯一の条件だ。一方のクリスタル・パレスは、1試合消化数が少なく、4試合を残している。4試合で勝ち点9以上を挙げ、他クラブが勝ち点を落とすことを祈らなくてはならない。それでも、同クラブはカンファレンスリーグ決勝進出を決めており、仮に優勝した場合、リーグ戦の順位に関係なく、ヨーロッパリーグ出場権を獲得できる。

さらに、16位ノッティンガム・フォレストにも条件付きでチャンスがある。マンチェスター・CがFAカップで優勝した場合、7位にもヨーロッパリーグ出場権が与えられるため、数字上チャンスは残されている。ただし、残り試合全勝、さらにブレントフォード以下のクラブが3試合で勝ち点を逃すことが条件だ。

■各クラブの残り試合