グアルディオラ監督、カップ戦で取り消されたセメンヨのゴールを受けてVARを痛烈に批判
シティはリーグカップで準決勝第1戦でセント・ジェームズ・パークにて王者ニューカッスル・ユナイテッドを2-0で下した。
しかし結果よりも、試合後のグアルディオラ監督の発言が注目を集めた。
シティの指揮官は記者会見でビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）システムへの痛烈な批判を展開。特に新加入のFWアントワーヌ・セメンヨの得点が認められるまで6分間もかかった判定に焦点を当てた。この出来事をきっかけにグアルディオラは過去の不満を次々と吐露し、自チームが常にライバルとは異なる基準で裁かれていると感じている吐露した。
セメンヨは1得点を挙げていたが、2得点目を決めた際の喜びは、微妙なオフサイド判定をめぐる長い確認作業によって打ち切られた。
グアルディオラ監督にとって、この遅延の長さと審判団が用いた「ライン」の曖昧さは、システムが混乱している証拠だった。
試合の焦点となったのは後半、セメンヨが2点目を決めて試合を決めたかに見えた瞬間だった。同選手がゴールを祝おうとした直後、VARでオフサイドラインを審議するため試合は6分近く中断された。最終的にゴールが取り消されたが、この判定はスタジアム内やベンチ側の混乱を鎮めるには至らなかった。
グアルディオラ監督はタッチラインで明らかに苛立ちを露わにし、その不満は記者会見室で爆発した。
「今日は4人の審判員が判定できなかった」とグアルディオラは激怒した。
シティの得点に対する厳密な検証と、対戦相手への寛容な判定との対比を指摘し、過去の対戦におけるニューカッスルの得点を例に挙げた。
「ニューカッスルが（以前）決めた2点目のゴールは、ラインが完璧だった。10年経っても疑う余地はない」
シティ監督はさらに審判部長への直接的な要求を表明し、プロセスを明確化するためハワード・ウェッブ審判の訪問を期待すると述べた。
「ハワード・ウェッブが明日説明に来ることは間違いない」
認められなかったゴールがグアルディオラ監督にとって引き金となり、セント・ジェームズ・パークでの審判判定に対する不満の貯蔵庫を開けたようだ。
指揮官は昨年11月に同じ会場で2-1で敗れたプレミアリーグ戦を回想した。あの試合は物議を醸したPK不判定が特徴だった。
試合終盤、フィル・フォーデンがファウルをされたように見えたが、主審もVARも介入しなかった。
「今ここで言わせてもらうが、ニューカッスル戦で2-1で敗れたプレミアリーグの試合で、なぜVARが動かなかったのか知りたい。シャルによるフィル・フォーデンへの明らかなペナルティファウルが、検討すらされなかったのは狂気の沙汰だ」
グアルディオラ監督の怒りは正しかった。その後、PKを認めなかったのは誤審だったと判定していた。
グアルディオラ監督は苛立ちを抑えきれないようだ。
シティの得点を無効にするための6分間の詳細な検証と、シティの選手への明らかなファウルを即座に却下する対応の差に、怒りをおぼえている。
「ここで2-1で負けた時は何も言わなかった」と彼は記者団に指摘し、ついに我慢の限界が来たことを示唆した。
グアルディオラ監督の怒りはニューカッスル戦を超えて、2025年FAカップ決勝の痛みも呼び起こした。
クリスタル・パレスが優勝したその年の決勝で、シティはゴールキーパーのディーン・ヘンダーソンを巡る判定に不満を抱いていた。
イングランド代表の守護神はエリア外でボールをハンドし、アーリング・ハーランドの得点機会を阻んだように見えたからだ。これは退場処分に値する行為だが、罰せられなかった。
「クリスタル・パレス戦のFAカップ決勝で、ヘンダーソンが30分にレッドカードを受けるべき場面でも、私は何も言わなかった」とグアルディオラは振り返った。「何か言ったか？ いいえ。それでいい。問題ない」。
「過去10年間、ビッグカップの準決勝で敗れた時も何も言わなかった。タッチラインでは時々発言したかもしれないが、ここ（記者会見場）では何も言わなかった」
それでもシティは第2戦を前に優位に立っている。
敵地セント・ジェームズ・パークでの2-0勝利は、混乱の中でもプロとしての姿勢を示した証だ。セメンヨは取り消されたゴールがあったものの常に脅威であり、チームは粘り強い守備で、ホームの戦いに向けてアドバンテージを得た。
第2戦は2月4日に予定されており、シティはチェルシーかアーセナルとの決勝進出をかけて戦うことになる。
