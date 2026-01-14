グアルディオラ監督、カップ戦で取り消されたセメンヨのゴールを受けてVARを痛烈に批判

シティはリーグカップで準決勝第1戦でセント・ジェームズ・パークにて王者ニューカッスル・ユナイテッドを2-0で下した。

しかし結果よりも、試合後のグアルディオラ監督の発言が注目を集めた。

シティの指揮官は記者会見でビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）システムへの痛烈な批判を展開。特に新加入のFWアントワーヌ・セメンヨの得点が認められるまで6分間もかかった判定に焦点を当てた。この出来事をきっかけにグアルディオラは過去の不満を次々と吐露し、自チームが常にライバルとは異なる基準で裁かれていると感じている吐露した。

セメンヨは1得点を挙げていたが、2得点目を決めた際の喜びは、微妙なオフサイド判定をめぐる長い確認作業によって打ち切られた。

グアルディオラ監督にとって、この遅延の長さと審判団が用いた「ライン」の曖昧さは、システムが混乱している証拠だった。