スコールズがマン・U史上最悪の獲得選手を告白「彼は非常に非プロフェッショナルだった」
スコールズ氏は『The Overlap』のエピソードでマンチェスター・ユナイテッドの最悪の獲得選手について語った。フアン・セバスティアン・ベロンはクラブが行った最悪の獲得の一つとしてしばしば挙げられる。アルゼンチン人は2001年にラツィオから当時のプレミアリーグ記録となる移籍金でクラブに移籍した後の2シーズン、チームでのパフォーマンスは期待外れだった。しかしスコールズはベロンを擁護し、あるゴールキーパーをキャリア中にクラブが行った最悪の獲得として名指しした。
スコールズ氏は次のように述べた。
「ベロンは素晴らしい選手で、才能ある選手だった。なぜ彼にとってうまくいかなかったのか本当にわからないが、なんというサッカー選手だ。ゴールキーパーに話を戻すと、ピーター・シュマイケルを交代させなければならなかったとき、それは常に困難だろう。何人かいた。[マッシモ]タイービ、マーク・ボスニッチを考えていた。彼は[アストン]ヴィラで良いキーパーだったと思う、マークは。彼が我々のところに来たとき、彼は非常に非プロフェッショナルだった。正直、馬鹿げていた。シュート練習では通常15、20本のシュートがある。3本のシュートの後、彼はへとへとで、『もうだめだ、誰か他の人を入れてくれ』と」
スコールズ氏はまた、ボスニッチにゴールキックの基本的能力が欠けていたことも明かした。
「気づかなかったが、彼はサッカーボールを蹴れなかった。こんなの見たことがない。シーズン開幕戦でエヴァートンとアウェーで対戦したが、我々の誰も気づかなかった。彼はハーフウェーラインに届かなかった。風もなく、完璧な日だった。しかし彼の足を見ると、サイズ14で、正直ずっと地面を蹴っているだけだった。大きな足ひれだ。正直、がっかりだった」
ボスニッチは、クラブのレジェンドであるピーター・シュマイケルの後継者として1999年にアストン・ヴィラから加入した時点で、プレミアリーグ最高のゴールキーパーの一人だった。しかし、クラブ在籍わずか1週間で、彼がサー・アレックス・ファーガソン監督の勝利を追求するメンタリティを持っていないという明確な兆候があった。同僚のドワイト・ヨークを含む友人たちとの独身最後のパーティーで、カメラマンと殴り合いになり前夜を警察の留置場で過ごした後、自身の結婚式に1時間遅刻して現れた。
ボスニッチがわずか16歳だった1988年に彼と契約したファーガソン監督は、2度目に会ったときの彼に感銘を受けなかった。彼を「ひどいプロフェッショナル」で「太りすぎ」と表現した。それにもかかわらず、ボスニッチは1999-00シーズンの大半でファーガソンの第一ゴールキーパーとなり、プレミアリーグ23試合に出場し、初シーズンでタイトルを獲得した。
しかし、到着から18ヶ月後に契約は解除され、チェルシーに加入した。ただ、西ロンドンでの期間はさらに悲惨だった。2002年9月に薬物検査で陽性となり、クラブから追放され9ヶ月間のプレー禁止処分を受けた。オーストラリア人は飲み物にコカインを混入されたと主張したが、後に薬物依存症になっていたことを告白した。
「FAから有罪判決を受けたとき、薬物は一切摂取していなかった。15年間のサッカー人生で一度も手を出さなかった。しかし誰もが私が薬物に手を出していると信じていた...だからある日、『くそったれ、やってやる』と思った。クラブに行き、50ポンドのコカインを買い、家に持ち帰って試した。基本的に私は壊れた。怒りと苦しみで、皆が言う通りの人間、コカイン中毒者に屈した」
ボスニッチはある時点で1日6グラムのコカインを摂取していたと語り、悪名高いある事件では、泥酔して父親を泥棒と間違え、エアライフルで撃とうとした。
