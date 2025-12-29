ポグバが最優秀カムバック賞を受賞。インスピレーションを与えてくれたC・ロナウドへ涙の感謝

2024年10月、勝訴を勝ち取ったポグバは「悪夢が終わった」と安堵の声を漏らした。意図的な規約違反を否定し続けてきた彼は、この苦痛に満ちた期間を乗り越え、再び前を向く決意を表明した。

当時の声明でポグバはこう述べている。「ついに悪夢が終わり、再び夢を追える日が来た。医師が処方した栄養補助食品を摂取した際、アンチドーピング規則を意図的に破ったことは一度もない。それはパフォーマンスを向上させるためのものではなかった。僕は誠実にプレーしており、厳格責任については受け入れざるを得ないが、僕の主張に耳を傾けてくれた判事たちには感謝したい。積み上げてきたキャリアがすべて停止させられた、極めて苦しい時期だった」