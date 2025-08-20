- MFポール・ポグバの兄が3年の刑を宣告された
- 弟に対する恐喝計画で有罪判決
- ポグバが兄を許したのかもしれない
ポグバが兄と和解？脅迫計画で起訴された兄との投稿が話題
ポグバの兄であるマティアスは、弟を恐喝しようとした罪で、執行猶予2年で3年の刑期を受ける。
同判決から9カ月後、32歳のポグバは自身のInstagramに兄弟のマティアスとフロレンティン・ポグバとの写真を投稿し、和解を示唆した。
ポグバは「兄弟たち、愛してる」と投稿。
多くのファンはこの和解の投稿に疑問を抱いており、中にはマティアスが彼のキャリアを破壊しようとしたと指摘する人もいる。それにもかかわらず、昨年から兄弟間の関係は改善されたようだ。
ポグバは恐喝を受けて、サッカーからの引退を考えたと述べていた。
マティアス刑務所行きを免れ、1万6500ユーロの罰金を科せられた後、電子ブレスレットを装着して1年間の刑期を全うしている。ただ他の5人の男性は恐喝やその他の犯罪で有罪となり、4年から8年の刑を受けた。
2022年に銃を突きつけられ、1080万ポンドを要求されるという出来事に直面したポグバだが、いまでは兄弟と和解し、モナコでのデビューに集中していることだろう。
