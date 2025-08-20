ポグバが兄と和解？脅迫計画で起訴された兄との投稿が話題

ポグバの兄であるマティアスは、弟を恐喝しようとした罪で、執行猶予2年で3年の刑期を受ける。

同判決から9カ月後、32歳のポグバは自身のInstagramに兄弟のマティアスとフロレンティン・ポグバとの写真を投稿し、和解を示唆した。