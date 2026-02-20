Goal.com
Richard Martin

マーモウシュはニューカッスルを得意としている―マンチェスター・シティでハーランドの得点負担を一貫して軽減する必要がある

マンチェスター・シティが土曜日にニューカッスルを倒す可能性を最大限に高めたいなら、ペップ・グアルディオラが取れるとてもシンプルな一手がある。オマル・マーモウシュを先発させることだ。エジプト代表FWはマグパイズ相手に先発した2試合で5得点を挙げており、エティハド・スタジアムに昨年1月に加入して以降の総得点のうち、エディ・ハウ率いる同チーム相手のゴールが41％を占めている。

マーモウシュは、1年前にアイントラハト・フランクフルトから6300万ポンドで移籍して以来わずか3試合目となるニューカッスル戦の4-0大勝で見事なハットトリックを決め、シティでの到来を真に告げた。また今月初めのカラバオ杯準決勝第2戦でも同様に冷酷な決定力を見せ、22分間に2得点を挙げてマグパイズの望みを断ち切り、アーセナルと対戦するためのウェンブリー行きを確定させた。

しかし、ニューカッスル相手での印象的な実績はひとまず置くとして、マーモウシュはまだ本当の意味で移籍金に見合う活躍を示せていない。今季のプレミアリーグで先発したのは4試合のみで、この少なさにはエジプトがアフリカ・ネーションズカップで準決勝まで進み、さらに膝の負傷で1か月以上欠場したことが大きく影響しているとはいえ、アーリング・ハーランドがいる中でシティの先発枠を争う難しさを示すものでもある。

さらに、1月にアントワーヌ・セメンヨが加入したことでポジション争いが一段と激しくなった。セメンヨは順調なスタートを切り、シティ加入後の最初の1か月で、マーモウシュが今季を通して挙げた得点数より多くのゴールを決めている。したがって、シーズン終盤の勝負どころが近づく今こそ、マーモウシュは真の姿を示して立ち上がり、シティがタイトル獲得のために必要とする得点に自分の分担を加え始める時だ。

  • Manchester City FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    即効性

    マーモウシュは、昨季前半のひどい成績の中で低迷していたシティの攻撃を強化する明白な選択肢だった。アイントラハト・フランクフルトで19ゴール・11アシストを記録していたからだ。彼はシティの先発に即座に組み込まれ、シーズン残りのリーグ戦16試合中14試合で先発し、FAカップも5試合中4試合に出場。準決勝と決勝では先発した。 

    大半の期間はハーランドとともに攻撃を担い、ノルウェー人が足首の負傷で5週間離脱していた間を除けば同じ前線でプレーした。ニューカッスル戦でのハットトリックに加え、マーモウシュはブライトン、レスター・シティ、クリスタル・パレス、そしてボーンマス戦では2得点を挙げた。さらに、FAカップ準々決勝でチェリーズ相手に決勝点を決め、その後5月には常軌を逸した強烈な一撃を叩き込み、プレミアリーグのシーズン最優秀ゴールに選ばれた。 

    唯一のマイナス点は、FAカップ決勝でクリスタル・パレスに敗れた際、PKをディーン・ヘンダーソンに阻まれたことだったが、ウェンブリーで責任を回避したとしてより批判を浴びたのはハーランドのほうだった。

  • Manchester City FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    「3か月間、信じられない」

    「昨季、彼が加入したときは2、3か月の間、信じられないほどだった」と、1月に語った際にグアルディオラはマーモウシュの影響について述べた。

    「彼がいなければ、チャンピオンズリーグ出場権を獲得することも、FAカップ決勝に進出することも不可能だっただろう。彼は特別な選手で、年寄りでも若手でもないが、伸びしろがあり、ゴールへの嗅覚がある。走りの中でのダイナミックなエネルギーも備えていて、それが本当に良い」

    これが初めてではないが、評価において容赦なく正直だった。そして、公平に言って、マーモウシュはイングランドでの生活の刺激的なスタートに見合う活躍をするのに苦しんでいる。今季のプレミアリーグでの得点はウルブス戦での1点のみで、残りの3得点はカラバオ・カップで挙げたものだ。 

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    先発出場を勝ち取るのに苦戦している

    彼にとってより懸念すべきなのは、彼が招集される回数があまりに少ないことだ。マーモウシュは4か月以上にわたってリーグ戦で先発がなく、ようやくチャンスが巡ってきたのは、グアルディオラが先発メンバーを大幅に入れ替える時だけで、それ以外はベンチからわずかな出場時間でやりくりするしかなかった。 

    昨季は、マルムーシュをハーランドと並べて起用することにコーチは何の問題も感じていなかったが、今季の大半では、どちらか一方しか選ばないかのように見えた。そしてノルウェー人が8月から12月にかけて25得点を挙げた以上、その争いの勝者は実質的に一人しかいなかった。

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    パートナーから控えへ

    しかしマーモウシュがAFCONに参加している間、ハーランドはシティで唯一起用可能なストライカーとして酷使され、流れの中からの得点が9試合連続で途絶えた。チームの調子も落ち、2026年のリーグ最初の4試合はいずれも勝てなかった。 

    マーモウシュは代表活動から復帰して以降、重要性を増しており、全コンペティションでシティの8試合すべてに出場し、そのうち5試合で先発した。リヴァプール戦ではハーランドと並んで先発メンバーに名を連ねて驚かれ、ガラタサライ戦でも彼とともに先発したが、いずれの試合でも期待に応える活躍はできず、毎回途中交代となった。

    この期間での彼の最高のパフォーマンスは、ウルブス戦とニューカッスル戦のように、前線で単独起用されたときに見られた。

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    セメンヨに衝撃を受けた

    グアルディオラがウルブス戦後にマーモウシュを称賛した際、エジプト人である彼を「本職のウイングというより、よりストライカーに近い」と捉えていることを強調したのは示唆的だった。とはいえ彼は、ハーランドと同時起用される場合はシティの4-1-4-1の左サイドでプレーする傾向があり、ノルウェー人が外れた時にのみ最前線を任されてきた。 

    しかし、サイドの定位置を確保したいという彼の希望はセメンヨの台頭によって揺らいでいる。セメンヨはプレミアリーグ直近5試合すべてで先発し、ここまで9試合の出場で5ゴール・2アシストという素晴らしい成績を残すなど絶好調だ。ガーナ代表FWは左でも右でもプレーでき、フラム戦ではハーランドと2トップも務めた。

    加入からわずか1年で別の新戦力にポジションを奪われているという事実は、シティの容赦のなさを物語っている。さらにサヴィーニョとジェレミー・ドクが負傷から間もなく復帰する見込みで、前線の競争は一段と激しくなるだろう。今後3カ月半で4つのタイトル獲得を狙うシティにとっては朗報だが、マーモウシュがこの状況で成長していけるのか、それとも再びベンチに追いやられるのかという疑問も生まれる。そうなれば、ハーランドの控えという立場に不満を抱き移籍を望んだフリアン・アルバレスの後を追う可能性も出てくる。

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    トロフィーか、それとも主役か？

    最終的には、マーモウシュの最大の野心が、あらゆるタイトルを懸けて戦う超競争的なチームの一員になることなのか、それとも自分の名を上げたいのかにかかってくる。シティは攻撃陣に才能が溢れているだけに、後者を達成したいのであれば彼の前途は容易ではないが、それでもタイトル獲得が彼を満足させる可能性はある。

    「トロフィーを獲りたいと思っている」と、エティハドに到着した際に彼は語った。

    「シティは長年にわたってイングランドで最も成功してきたクラブ。だから自分が勝てる環境、勝利の文化の中に加わるのだと分かっている。スタッフやチームメイトから学び、この勝てるチームの大切な一員になりたい」

    マーモウシュは不運にも、グアルディオラの下でトロフィーなしに終わった2シーズンのうちの1つというタイミングでシティに加入することになった。しかし、チームには新たな飢えが生まれており、タイトル争いでアーセナルを追い詰め続けられるという明確な確信もある。そして、その道の次なる障害となるニューカッスルは、ちょうどマーモウシュにとって最も相性の良い相手でもある。

