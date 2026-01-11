Getty
スールシャールが再び指揮を取ることがラッシュフォード帰還の鍵か。マン・Uへ復帰の可能性
- Getty
マンチェスター・ユナイテッドは、ルベン・アモリム監督との関係を終わらせた後、次期監督の選定を急いでいる。40歳のアモリム氏の後任は夏に正式任命される予定だが、当面は暫定的な指揮官が必要な状況だ。現在はU-18から昇格したダレン・フレッチャー氏がトップチームの暫定指揮を執っているが、初陣となったバーンリー戦は2-2の引き分けに終わっている。
こうした中、1999年のトレブル（三冠）達成の立役者であり元監督でもあるスールシャール氏が、再び候補に浮上した。スールシャール氏はラッシュフォードの特長を熟知しており、実際に彼の指揮下でラッシュフォードは2シーズン連続20ゴールを記録している。オールド・トラフォードでの「師弟再会」が、現実味を帯び始めている。
マンチェスター・UのOBであるゲイリー・パリスター氏は『Hard Rock Bet』に対し、バルセロナでの完全移籍が成立しなかった場合のラッシュフォードの動向について次のように語った。
「マーカスの心の中を知る必要があるだろう。問題は何だったのか、監督とのことだったのか？ユナイテッドでの最終年の彼のボディランゲージは良くなかった。彼がそこから完全に離れる必要があると感じているかどうか、誰にもわからない。彼は幸せそうには見えなかった」
さらに同氏は、監督人事との相関関係について続けた。
「彼はオーレの下で働き、オーレについて知っている。もし彼が彼との時間を楽しんでいたなら、誰にも分からない。彼は両手でつかむかもしれない。もしオーレが戻ってきたら、彼は検討するだろう。これはマンチェスター・ユナイテッドにいることよりも監督との関係が大きいと思う。彼はオーレの下で良いプレーをしたので、もしバルセロナのオプションがなければ、復帰を考えるかもしれない」
しかし一方で、現在のクラブの陣容についても懸念を示している。
「才能的には、もちろんマーカス・ラッシュフォードが欲しい。しかし、ユナイテッドには今、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモ、アマド・ディアロというワイドの選択肢がある。それが優先事項か、クラブが必死に欲しているかと言えば、多分そうではない。分からないね」
- Getty
一方、パリスター氏は、お気に入りの3-4-2-1システムをいじることを拒否したとして多くの批判を集めたアモリム氏が、プレミアリーグでの2度目の挑戦のためにイングランドサッカー界に戻る可能性について、次のように語った。
「わからない。彼は若い男で、この状況を乗り越えるには時間がかかるかもしれない。彼は確かに計り知れないプレッシャーの下にある監督のように見えた。マンチェスター・ユナイテッドでのスポットライトは他の何物でもなく、彼は人生でこれまでこのようなことを経験したことはなかっただろう。世界で最も大きな2つのクラブの1つなのだ。彼にはプレミアリーグの経験がなく、それが時折露呈した。彼は有望な若いコーチのように見えたが、それがマンチェスター・ユナイテッドの経営陣の下した決断だった」
「これは、長年にわたってプレミアリーグを理解していない選手を獲得してきた我々の補強のようであり、それが我々を傷つけてきた。プレミアリーグ経験のあるマテウス・クーニャとブライアン・エンベウモを獲得し、クラブを本当に助けることができる選手のように見えることは、大きな驚きではない。私たちの補強は非常にひどいことが証明されており、マンチェスター・ユナイテッドで高みに達しなかった選手たちに多くのお金を失ってきた」
「ルベンが次にどこに行くかは分からない。彼はポルトガルに戻るかもしれない。スポルティングでやった仕事の後なら、ポルトガルの誰かが彼を欲しがるのは確実だ。彼には腰を据えて考える時間がある。これから傷跡が残ることは間違いなく、厳しい道のりだった」
「彼は初日から厳しい監視下に置かれ、自身のシステムに対して真の意味で余裕を得ることができなかった。プレミアリーグの歴史で、5バックでプレミアリーグを制したチームはおそらく1チームだけだ。アントニオ・コンテ率いるチェルシーだ。では、それは何を物語っているのか。現時点では、クラブを見ると、マンチェスター・ユナイテッドの周囲にポジティブなものはあまりない」
プレミアリーグで7位に位置するマンチェスター・ユナイテッドは、日曜日にFAカップ3回戦でブライトンと対戦する際にフレッチャー氏がまだ指揮を執っている状態で再び活動を再開した。この後、宿敵マンチェスター・シティとのダービーマッチ、そしてアーセナルへの遠征という過酷な日程が控えている。
広告