スールシャールが再び指揮を取ることがラッシュフォード帰還の鍵か。マン・Uへ復帰の可能性

一方、パリスター氏は、お気に入りの3-4-2-1システムをいじることを拒否したとして多くの批判を集めたアモリム氏が、プレミアリーグでの2度目の挑戦のためにイングランドサッカー界に戻る可能性について、次のように語った。

「わからない。彼は若い男で、この状況を乗り越えるには時間がかかるかもしれない。彼は確かに計り知れないプレッシャーの下にある監督のように見えた。マンチェスター・ユナイテッドでのスポットライトは他の何物でもなく、彼は人生でこれまでこのようなことを経験したことはなかっただろう。世界で最も大きな2つのクラブの1つなのだ。彼にはプレミアリーグの経験がなく、それが時折露呈した。彼は有望な若いコーチのように見えたが、それがマンチェスター・ユナイテッドの経営陣の下した決断だった」

「これは、長年にわたってプレミアリーグを理解していない選手を獲得してきた我々の補強のようであり、それが我々を傷つけてきた。プレミアリーグ経験のあるマテウス・クーニャとブライアン・エンベウモを獲得し、クラブを本当に助けることができる選手のように見えることは、大きな驚きではない。私たちの補強は非常にひどいことが証明されており、マンチェスター・ユナイテッドで高みに達しなかった選手たちに多くのお金を失ってきた」

「ルベンが次にどこに行くかは分からない。彼はポルトガルに戻るかもしれない。スポルティングでやった仕事の後なら、ポルトガルの誰かが彼を欲しがるのは確実だ。彼には腰を据えて考える時間がある。これから傷跡が残ることは間違いなく、厳しい道のりだった」

「彼は初日から厳しい監視下に置かれ、自身のシステムに対して真の意味で余裕を得ることができなかった。プレミアリーグの歴史で、5バックでプレミアリーグを制したチームはおそらく1チームだけだ。アントニオ・コンテ率いるチェルシーだ。では、それは何を物語っているのか。現時点では、クラブを見ると、マンチェスター・ユナイテッドの周囲にポジティブなものはあまりない」