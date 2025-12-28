ルーニーが古巣マン・Uの現状に警鐘。1月の補強を強く主張「今の状況は持続可能ではない」

土曜夜、『BBC』の『マッチ・オブ・ザ・デイ』に解説者として出演したルーニー氏は、古巣のパフォーマンスを厳しく批判した。

「正直に言って、今の戦いぶりを見ていると心配になる。監督はフォーメーションを4バックに変更した。それは多くのファンが望んでいたことだ。無失点で終えたのは事実だが、守備が落ち着いているようには見えなかった。特に後半、ニューカッスルに一方的なプレッシャーを許していた」

さらにルーニー氏は、ベンチメンバーの構成についても言及した。

「トップ4を争うためには、即戦力の補強が不可欠だ。若手がチャンスを得るのを見るのは素晴らしいことだが、それには適切なタイミングというものがある。今の状況は決して持続可能ではない。ブルーノという大きな損失を埋める選手が必要だ」

また、ホームでの戦い方についても苦言を呈している。

「ニューカッスル戦のポゼッション率はわずか33%だった。オールド・トラフォードに足を運ぶファンが求めているのは、主導権を握り、クロスやシュートが飛び交うエンターテインメントだ。結果として勝利する方法は見つけたが、内容は貧弱だったと言わざるを得ない」