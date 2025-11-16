Getty Images Sport
ヴォルテマーデがバイエルン幹部のニューカッスルに対する「バカども」発言に言及
今夏の主要な移籍ターゲットの一人を逃した後、バイエルンの取締役会メンバーであるルンメニゲ氏は、ニューカッスルが巨額の移籍金を支払ったことを「バカども」と呼び、シュトゥットガルトが大金を手にしたことを皮肉を込めて祝福した。ブンデスリーガ王者は夏の間、このドイツ人ストライカーをクラブに獲得しようと何度も試み、最終オファーは6000万ユーロ（約107億8000万円）に達したと報じられている。しかし、シュトゥットガルトは、要求価格の7500万ユーロ（約134億7000万円）を下回る金額での放出を拒否した。最終的に、ニューカッスルがクラブレコードとなる6900万ポンド（約140億4000万円）のオファーを出し、契約を成立させた。
『ブリックプンクト・スポルト』での発言で、ルンメニゲ氏はこう語った。
「シュトゥットガルトには、いわばそれだけの大金を支払うバカを見つけたことを祝福するしかない。我々は確実にそんなことはしなかっただろう。私は言った。我々はもはや受け入れられないレベルの金額に手を出そうとしている、と。我々は彼らの要求すべてに応えるべきではない。選手とそのエージェントも、自分たちを罠にはめないよう注意しなければならない。お金はどこかから来なければならず、それは大会を拡大するか、新しい大会を作ることから来るんだ」
ニューカッスルのスターは、ついにルンメニゲ氏のコメントに『BILD』で反応した。
「チームメイトたちはそれについてコメントしたが、僕はしなかった。それが正しいことだったと思うよ。夏の間、僕の名前、バイエルン、移籍金について多くのことが取り上げられた。それが夏の話題だった。あなたの質問に答えると、あらゆる見出しに『バカども』と書かれていた。しかし、僕はルンメニゲ氏の発言全文を読んだ。確かにやや不適切だったが、それほど劇的なものではなかった。代表チームに到着したとき、みんなが祝福してくれた。バイエルンの選手たちも祝福してくれた。選手が前進するステップを踏むのを見ると、祝福されるものだ。僕の場合もそうだった。否定的なコメントはなかった。特に僕の状況は特別なものだったから」
バイエルン幹部の厳しいコメントに対して、ニューカッスルOBのクリス・ワドル氏は『BestBettingSites』で自身の見解を明かした。
「彼らはおそらく、もっと安い価格で獲得できると思っていたのだろう。ニューカッスルは明らかに、イサクをめぐる騒動の後、センターフォワードを探していた。彼らは周りを見回して、誰が獲得可能かを考えた。彼らはヴォルテマーデに注目した。彼は良い選手だからだ。背が高い選手だ。かなり機動力がある。技術的にも問題ない」
「バイエルンは『彼は数年後にハリー・ケインの後釜になれる選手を獲得できる』と考えたのだろう。おそらく契約が成立したと思っていたはずだ。しかしニューカッスルが参入し、これは少し負け惜しみだと思う。ニューカッスルがより良い契約、より良い給与、より良いすべてを提示したのだと思う。バイエルンはおそらく、彼らが価値があると考える価格で獲得できると思っていただろう。彼らはニューカッスルが高すぎる金額を支払ったと考えている。それは時間が証明するよ」
ヴォルテマーデは、今夏にブンデスリーガからプレミアリーグに移籍して以来、即座にインパクトを与えている。彼はこれまで公式戦14試合に出場し、7得点を記録している。リーグ戦では8試合に出場して4得点を挙げている。
彼は代表チームでも一貫してパフォーマンスを発揮しており、最近ではルクセンブルク戦で2得点を挙げ、来年のワールドカップ直接出場権獲得の望みを繋いだ。23歳の彼は月曜日、ドイツ代表として再び出場する予定で、4度のワールドカップ王者はスロバキアと対戦する。
