ヴォルテマーデがバイエルン幹部のニューカッスルに対する「バカども」発言に言及

今夏の主要な移籍ターゲットの一人を逃した後、バイエルンの取締役会メンバーであるルンメニゲ氏は、ニューカッスルが巨額の移籍金を支払ったことを「バカども」と呼び、シュトゥットガルトが大金を手にしたことを皮肉を込めて祝福した。ブンデスリーガ王者は夏の間、このドイツ人ストライカーをクラブに獲得しようと何度も試み、最終オファーは6000万ユーロ（約107億8000万円）に達したと報じられている。しかし、シュトゥットガルトは、要求価格の7500万ユーロ（約134億7000万円）を下回る金額での放出を拒否した。最終的に、ニューカッスルがクラブレコードとなる6900万ポンド（約140億4000万円）のオファーを出し、契約を成立させた。

『ブリックプンクト・スポルト』での発言で、ルンメニゲ氏はこう語った。

「シュトゥットガルトには、いわばそれだけの大金を支払うバカを見つけたことを祝福するしかない。我々は確実にそんなことはしなかっただろう。私は言った。我々はもはや受け入れられないレベルの金額に手を出そうとしている、と。我々は彼らの要求すべてに応えるべきではない。選手とそのエージェントも、自分たちを罠にはめないよう注意しなければならない。お金はどこかから来なければならず、それは大会を拡大するか、新しい大会を作ることから来るんだ」