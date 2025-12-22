ブラジル代表OBがヴィニシウスに移籍の警告「ネイマールがしたことをするな！」

現在25歳のヴィニシウスが他の場所で提供される富によって動かされた可能性があるが、サンドロ氏は草が常に青いわけではないとネイマールを例に出しながら『BOYLE SPORTS』で警告した。

「ヴィニシウス・ジュニオールやシャビ・アロンソはレアル・マドリーを離れる必要があるだろうか？いや、二人とも残り、一緒に良い結果を続けることができると思う。ヴィニシウスがしたことには賛成しないし、その後アロンソが彼を外していたが、これは普通のことだ。ヴィニシウスはレアル・マドリーに集中する必要がある。ネイマールがバルセロナでしたことをして去らないでください。やめてください、お願いします！ブラジルでは落ち着いていなければならないと言う。冷静になってください。ヴィニシウスにはそういう顔をしているが、これは一瞬のことかもしれない。何でもない。問題ではない。今は元サッカー選手として、アドバイスをしなければならない。去ることを考える前に深呼吸する必要がある」

「私はトッテナムを去った。コーチと戦っていて、物事を急ぎすぎたので去りたいと思ったが、トッテナムが大好きだった。なぜ去ったのだろうか？3年契約があった。なぜそんなに急いでいたのだろうか？ヴィニシウス、深呼吸してください。これは人生でも非常に重要だが、特にサッカー選手にとっては周りに多くの人がいて、選手に去るべきだ、コーチはあなたを尊重していないと言っているが、やめてください」