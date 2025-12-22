Getty/GOAL
ブラジル代表OBがヴィニシウスに移籍の警告「ネイマールがしたことをするな！」
ネイマールは2017年にリオネル・メッシのようにバルセロナを離れてパリ・サンジェルマンに移籍した後、いくつかのバロンドールを逃したと考えられている。記録破りの移籍金が動いたが、ネイマールはフランスで真に輝くことはなかった。
ヴィニシウスはサンティアゴ・ベルナベウで破壊的な存在になったと言われており、集団への貢献に対する彼の献身が疑問視されており、2027年に満了する契約の延長は合意されていない。
- Getty
現在25歳のヴィニシウスが他の場所で提供される富によって動かされた可能性があるが、サンドロ氏は草が常に青いわけではないとネイマールを例に出しながら『BOYLE SPORTS』で警告した。
「ヴィニシウス・ジュニオールやシャビ・アロンソはレアル・マドリーを離れる必要があるだろうか？いや、二人とも残り、一緒に良い結果を続けることができると思う。ヴィニシウスがしたことには賛成しないし、その後アロンソが彼を外していたが、これは普通のことだ。ヴィニシウスはレアル・マドリーに集中する必要がある。ネイマールがバルセロナでしたことをして去らないでください。やめてください、お願いします！ブラジルでは落ち着いていなければならないと言う。冷静になってください。ヴィニシウスにはそういう顔をしているが、これは一瞬のことかもしれない。何でもない。問題ではない。今は元サッカー選手として、アドバイスをしなければならない。去ることを考える前に深呼吸する必要がある」
「私はトッテナムを去った。コーチと戦っていて、物事を急ぎすぎたので去りたいと思ったが、トッテナムが大好きだった。なぜ去ったのだろうか？3年契約があった。なぜそんなに急いでいたのだろうか？ヴィニシウス、深呼吸してください。これは人生でも非常に重要だが、特にサッカー選手にとっては周りに多くの人がいて、選手に去るべきだ、コーチはあなたを尊重していないと言っているが、やめてください」
サンドロ氏はさらに自身の思いを明かした。
「ヴィニシウス・ジュニオールが今レアル・マドリーを離れたら、彼のキャリアは苦しむだろうか？100%だ。ネイマールがバルセロナを離れたことと比較するのは美しい。ネイマールがなぜバルセロナを離れたのか、まだ理解できない。なぜ、ネイマール？なぜ？なぜなのか教えてください。彼が去ったとき、私は祈り始めた。今言うのは簡単だが、当時私は言った。ネイマールを愛しているので、なぜ最高の瞬間にバルセロナを去るのか、そして初めてリオネル・メッシが困難な瞬間にネイマールにボールを渡すのを見た。私はいつもバルセロナを見ていて、みんなメッシにボールを渡していたが、PSG戦でメッシがあなたにボールを渡して、ネイマール、あなたの魔法をやってくださいと言っているとき、すごかった！」
「ネイマールだと想像してください。好調だ。今メッシが、そして彼は非常に謙虚で良い方法でそうしたが、あなたが必要だと言っていて、あなたは去るつもりかい？いや、それはサッカー全体で最大の間違いの一つだったと思う。ネイマールはバルセロナに留まり、3つか4つのバロンドールトロフィーを獲得できただろう。だからヴィニシウス、お願い、落ち着いて。冷静に。深呼吸してください」
- Getty
レアル・マドリーとヴィニシウス・ジュニオールは2026年にいくつかの大きな決断を下す必要があり、スペインの首都の著名人物は南米のフォワードがクラブにコミットせず、アロンソ監督の考え方を受け入れない場合、クラブはオファーに対して開かれるべきだと示唆している。
彼はセビージャとの試合で交代した際に自チームのサポーターから野次が浴び、冬休み中にドバイに向かった。ヴィニシウスがスペインで真剣に取り組むのか、それともかつてネイマールがしたようにお金を追いかけるのかについて疑問が投げかけられ続けるだろう。
広告