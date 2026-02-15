Getty/GOAL
NBAのスーパースターが史上最高の選手論争に名を連ねる中、ヤニス・アデトクンボがリオネル・メッシよりもクリスティアーノ・ロナウドに近い理由
史上最高の選手メッシとロナウドは今もなお健在だ
ヤニス（ヤニス・アデトクンボ）はギリシャで育った熱心なサッカーファンだ。試合を熱心に追いかけ、複数のクラブとプロとしての繋がりを誇りながら、自身が有名になった分野とは異なる職業の頂点に立った人々からインスピレーションを得ようとしている。
メッシとロナウドは20年以上にわたりサッカー界を席巻し、2026年現在もなお現役で輝き続けている。前者はMLS優勝チームであるインテル・マイアミとの契約を2028年まで延長し、後者はサウジ・プロリーグのアル・ナセル移籍の噂が絶えない。
ロナウドはメッシと共にMLSに加入する可能性があるのか？
CR7がアメリカ移籍の可能性が浮上しており、永遠のライバルであるメッシと共闘するか、あるいは対峙するかの選択肢が生まれる。ヤニスもこの衝撃的な移籍が実現することを心待ちにしている一人だ。
今のところ彼は遠くから見守っている。史上最高の選手たちが、個人の輝きという基準を、ほとんど誰も到達できない高みへと引き上げているのだ。ヤニスにとってメッシは究極のサッカーの才能だが、ロナウドにはより自分を重ねている。41歳という年齢を超越した彼は、努力と技術への献身によって名声を築いてきたからだ。
メッシ対ロナウド：NBAスター・ヤニスが「史上最高の選手」論争に言及
NBAオールスターゲームのメディアデーで、世界中で意見が分かれるメッシ対ロナウド論について問われたヤニス（アデトクンボ）はこう語った。「メッシは純粋な才能の持ち主だと思う。純粋な才能に、キャリアを通じた努力と規律、そしてトップレベルでの一貫性が加わっている。おそらく、史上最高の選手かもしれない。
「でも僕自身は、自分と似た人間に共感し、親近感を覚えるんだ。努力や規律、身体の管理、長年にわたる安定性といった点でね。彼は今41歳だろ？41歳でなおハイレベルなプレーを続けている。だから僕の考え方はクリスティアーノ・ロナウドの考え方に近いんだ。
「人それぞれで、彼は私より派手なタイプだし、私はそうじゃない。でもサッカーへの愛情や一貫性、努力、限界への挑戦、そして成長し続ける姿勢という点では、私はロナウドに近い。
だからその質問をされたら、私はロナウドと答える。でもキャリアの達成度で比較するなら？バロンドール8回、5回。ワールドカップ優勝の有無、チャンピオンズリーグ5回、4回。どちらを重視するかはあなた次第だ。
「最も重要なのは、メッシかロナウドかと言わせる段階に到達した時点で、すでに勝っているということだ。マイケル・ジョーダンかヤニスかと言わせる境地に達したい。そうすれば人生で勝ったと言える」
ヤニス（ヤニス・アデトクンボ）は以前、ボールを手に持つよりも足元で卓越する選手についてこう語っている。「信じられない選手たちがいる。ルイス・フィーゴ、ナニ、デコは成長過程で僕のお気に入りの選手だった。でも結局はGOAT（史上最高の選手）、唯一無二のクリスティアーノ・ロナウドを選ぶべきだ。どんなスポーツをやっても、彼はおそらく上手いだろう」
ヤニスがMLSおよびWSLクラブとどのように関わっているか
ヤニス（ヤニス・アデトクンボ）はMLSのナッシュビルSCの共同オーナーである。この出資関係により、彼はメッシと対峙することになった。2023年、アルゼンチン人選手のアメリカ移籍が話題を呼んだ際、アデトクンボはインター・マイアミの試合を観戦した。
さらにピッチに立つ際には象徴的な「シューッ」のセレブレーションを披露し、観客を沸かせながらロナウドへの忠誠を誓った。その後ヤニスが投資したのはチェルシー女子チーム——ブルーズは近年WSLで好成績を収めている。
クリスティアーノ・ロナウドが中東で復帰した今、ヤニスが長期的にアメリカでロナウドと共演するかは未定だが、今夏には記録破りのキャリアで6度目のワールドカップ本大会にポルトガル代表主将として渡米する予定だ。
