AFP
ロジャースにマン・U移籍の噂。レジェンドのヨークは「ユナイテッドを背負う魂があるか」と疑問符
ロジャースは以前から多くのプレミアリーグのビッグクラブの関心の対象となっており、マンチェスター・ユナイテッドも獲得に動くべきだとの声がしばしば上がっていた。ヴィラ・パークにおいてウナイ・エメリ監督の下で急成長を遂げた22歳の若武者は、今やプレミアリーグで最もエキサイティングな攻撃的才能の一人として定着している。
彼の圧倒的なパワー、推進力のあるドリブル、そして創造的なビジョンの組み合わせは、停滞する攻撃陣にダイナミズムを注入することを切望しているオールド・トラフォード上層部の視線を惹きつけてきた。しかし、ヴィラからユナイテッドへの移籍を自ら経験し、その道のりの厳しさを誰よりも知るヨーク氏は、慎重な姿勢を崩さない。『FootItalia』の取材に応じた元トリニダード・トバゴ代表ストライカーは、この潜在的な移籍に対して強い懐疑心を示した。有名な赤いシャツを纏い、凄まじい精査にさらされる中で成功を収めるには、単なる技術的能力だけでは不十分だと主張している。
「候補者は何人かいるが、モーガン・ロジャースの名前が挙がる理由は理解できる。彼は現時点での『今月の流行（旬の選手）』であり、誰もがその流れに乗ろうとしているからだ」
- Getty Images Sport
ヨーク氏が懸念している核心は、今季リーグ戦で7ゴールを記録しているロジャースの身体能力ではなく、エリートレベルの頂点で生き残るために必要な「目に見えない資質」にある。マンチェスター・Uはアレックス・ファーガソン監督時代以降、鳴り物入りで加入した攻撃陣がスポットライトの下で輝きを失っていく「才能の墓場」のような様相を呈してきた。
ヨーク氏は、スカウトチームが統計データ（スタッツシート）の裏側を見なければならないと信じている。「私は今の噂を真実だとは思っていない。選手の魂をもう少し深く見極め、彼が所属しているチームの規模を考慮した上で、ユナイテッドという特別な場所が求める条件を満たすかどうかを確認すべきだ」
上昇スピードを考えれば、ロジャースをあまりに厳しく評価するのは不公平かもしれない。わずか数年前、彼はマンチェスター・シティのアカデミーから下部リーグへのローン移籍を繰り返していた。転機となったのはミドルスブラへの完全移籍であり、そこでの活躍がエメリ監督の目に留まり、2024年1月にヴィラへの移籍を勝ち取った。
それ以来、ロジャースはプレミアリーグやチャンピオンズリーグの舞台でも物怖じせず、屈強なディフェンダーたちを圧倒し、実年齢を超えた成熟したプレーを見せている。ヴィラのトップ4争いに不可欠な彼のパフォーマンスは、まさにINEOS（ユナイテッドの新オーナー企業）やスカウトチームがターゲットにしている「若く、イングランド人で、上昇軌道にある」というプロフィールそのものだ。
しかし、組織として機能している現在のアストン・ヴィラで傑出したパフォーマーを見せていることと、バラバラの状態にある現在のクラブを救う「救世主」になることの間には巨大な溝がある。オールド・トラフォードのプレッシャーは息が詰まるほど重く、サポーターの忍耐も決して長くはない。
- Getty Images Sport
ヨーク氏のコメントは、一時の好調なサンプル数値に基づき、市場価値がピークに達した選手を買い取ることの危険性を痛烈に思い出させるものだ。引退したこのストライカーは、1998年にヴィラからマンチェスター・Uへ移籍し、クラブ史上最強チームの主軸となった経験から、その移行に何が必要かを正確に把握している。
彼は、ロジャースがその稀有な「魂」を備えていない限り、マンチェスター・Uの近年の移籍失敗史に刻まれる「高価な脚注」の一人に過ぎなくなるリスクがあると示唆している。ロジャースはピッチ上で自身の価値を証明し続けているが、ヨーク氏のようなレジェンドからの厳しい精査は、マンチェスターへの移籍というオーディションが正式なオファーが届くずっと前から始まっていることを物語っている。
マンチェスター・Uがこのレジェンドの助言に耳を傾けるのか、それとも今季ブレイクしたロジャースを追い続けるのか。その判断に注目が集まっている。
広告