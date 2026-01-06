ロジャースにマン・U移籍の噂。レジェンドのヨークは「ユナイテッドを背負う魂があるか」と疑問符

ロジャースは以前から多くのプレミアリーグのビッグクラブの関心の対象となっており、マンチェスター・ユナイテッドも獲得に動くべきだとの声がしばしば上がっていた。ヴィラ・パークにおいてウナイ・エメリ監督の下で急成長を遂げた22歳の若武者は、今やプレミアリーグで最もエキサイティングな攻撃的才能の一人として定着している。

彼の圧倒的なパワー、推進力のあるドリブル、そして創造的なビジョンの組み合わせは、停滞する攻撃陣にダイナミズムを注入することを切望しているオールド・トラフォード上層部の視線を惹きつけてきた。しかし、ヴィラからユナイテッドへの移籍を自ら経験し、その道のりの厳しさを誰よりも知るヨーク氏は、慎重な姿勢を崩さない。『FootItalia』の取材に応じた元トリニダード・トバゴ代表ストライカーは、この潜在的な移籍に対して強い懐疑心を示した。有名な赤いシャツを纏い、凄まじい精査にさらされる中で成功を収めるには、単なる技術的能力だけでは不十分だと主張している。

「候補者は何人かいるが、モーガン・ロジャースの名前が挙がる理由は理解できる。彼は現時点での『今月の流行（旬の選手）』であり、誰もがその流れに乗ろうとしているからだ」