3月 2026にライブスポーツをストリーミングするのに最適なVPNは？

GOALが選ぶ、世界中どこからでもお気に入りのチームを追うのに最適なVPNサービス

アメリカでスポーツの生中継を観るのは、必ずしも簡単とは限りません。特定の試合の放映を制限するブラックアウト法や、放送局を持たないリーグ・トーナメントの存在により、高品質なストリーミングで試合を追うのは意外に困難です。

ライブスポーツ観戦時には、接続の安定性とセキュリティが重要です。適切なVPNサービスを利用すれば、データセキュリティを気にせずお気に入りのスポーツをストリーミングでき、特に国外や州外から放送にアクセスする際にも安心です。

プレミアリーグをHD画質で視聴したい場合、海外で地元のスポーツチャンネルにアクセスしたい場合、あるいは世界中を旅しながら応援チームの最新情報を追いたい場合でも、GOALが厳選した最高のVPNサービスリストが、心配なくビッグゲームを楽しむお手伝いをします。

米国でスポーツ生中継を視聴するのに最適なVPNプロバイダーをぜひご覧ください。また、よくある質問にもお答えし、あなたにぴったりのVPNサービスを選ぶ際に最善の選択ができるようサポートします。

お急ぎの方は、スポーツストリーミングに最適な8つのVPNサービス一覧へ直接お進みください。

主要VPNサービス比較一覧

迅速な判断をサポートするため、主要VPNの主要スペック・価格・機能を比較表にまとめました：

VPNサービス価格からサーバー数接続数
NordVPN月額3.19ドル167カ国に8,400台以上10台
SurfShark月額2.39ドル100カ国以上で4,500以上のサーバー無制限
ExpressVPN月額6.67ドル105か国に3,000台5台
CyberGhost月額2.19ドル100カ国で11,0007台
StrongVPN月額3.97ドル30ヶ国以上で950サーバー12台

VPNとは？

VPN（仮想プライベートネットワーク）は、オンライン時にデバイスと別のネットワーク間で安全かつ暗号化された接続を確立する技術です。

これは、インターネットトラフィックを外部サーバー経由でルーティングすることで実現され、あたかも別の場所からインターネットにアクセスしているように見せかけます。

VPN を使用すると、制限されたウェブサイトにアクセスしたり、地理的制限を回避したり、ハッカーからデータを保護したりすることもできます。

スポーツストリーミングにVPNを使用するメリットは何ですか？

スポーツストリーミングにVPNサービスを利用することには、いくつかの利点があります。まず、地理的な制限により通常は利用できないコンテンツにアクセスできるようになります。

次に、安全な接続を提供するため、データセキュリティやプライバシーを気にせず、お気に入りのスポーツをストリーミングできます。

最後に、VPNの利用コストは、様々なスポーツストリーミングサービスのサブスクリプションを購入するよりもはるかに安くなる可能性があります。

スポーツ用VPNの選び方：当社のテスト方法

地域制限解除機能

「お住まいの地域ではご利用いただけません」というメッセージは、ファンにとって最も苛立たしいものだと私たちは理解しています。これをテストするため、単にログインするだけでなく、スポーツ放送における最も厳しいブラックアウト制限を積極的に回避しようと試みました。

  • ブラックアウトテスト：各VPNを米国ブラックアウト法（MLSやMLBの地域制限など）および国際的な制限に対してテストしました。
  • プラットフォームの多様性：ESPN+PeacockParamount+DAZNなど幅広い専用スポーツプラットフォームへのアクセスを、英国、米国、カナダ、欧州のサーバーから接続して検証しました。
  • 安定性：VPNは一度は機能しても次に失敗する可能性があります。ストリーミング大手によってIPアドレスが即座に検知・ブロックされないことを確認するため、数日間にわたり繰り返し接続を試みました。

速度と遅延の影響

ライブスポーツはリアルタイム信号のため、標準的なNetflixストリーミングよりも多くの帯域幅を必要とします。わずか数秒の遅延（レイテンシー）でも、画面でゴールを確認する前にスマートフォンに通知が届く事態を招きます。

  • 4Kの閾値：バッファリングなしでライブUHD/4Kスポーツストリーミングに必要な最低速度である25Mbps以上を安定して維持できるか、ダウンロード速度を測定しました。
  • 遅延（Ping）チェック：低遅延スコアのVPNを優先的に評価。高いPingは「ゴムバンド現象」やラグを引き起こし、カウンター攻撃や最終ラップのスプリントのような高速アクションでは許容できません。
  • 距離テスト：最速速度を測定するため近隣サーバーと、地球の反対側（例：米国から英国への接続）のサーバーで速度テストを実施し、VPNプロトコルが長距離データ転送をどれだけ効率的に処理するかを検証しました。

デバイス互換性

ほとんどのファンはノートパソコンでビッグゲームを観戦しません。大画面で観るのです。私たちは一般的なリビングルーム環境でこれらのVPNを動作させる容易さを評価しました。

  • スマートTV＆コンソール対応：Amazon Fire TV StickAndroid TVApple TV（DNS設定経由）にアプリを直接インストールし、標準リモコンでの操作性をテストしました。
  • 同時接続数：単一アカウントでスマートフォン、タブレット、テレビに同時にライブ試合をストリーミングし、「マルチデバイス」対応を負荷テスト。接続切断やパフォーマンス低下がないことを確認しました。
  • ルーター設定：VPNをネイティブサポートしないデバイス（旧型スマートTVや一部のゲーム機など）向けに、ルーターレベルでのVPN設定の容易さを検証しました。

カスタマーサポートの応答時間

試合開始まで5分しかないのにストリーミングが機能しない場合、24時間待ってメール返信を待つ余裕はありません。

  • ライブチャット負荷テスト：試合のピーク時間帯に、技術的な問題（例：「プレミアリーグのストリームのブロックを解除できない」）をシミュレートして、24 時間 365 日のライブチャットサポートに連絡しました。
  • 解決までの時間：オペレーターに接続するまでの時間を計測し、さらに重要なのは、実際に機能するサーバーや解決策を提供されるまでの時間を計測しました。
  • ナレッジベースの品質：スポーツストリーミングサービス向けの具体的かつ最新のトラブルシューティング手順が提供されているか、単なる「電源を入れ直してください」といった汎用的なアドバイスではないかを確認するため、セルフヘルプガイドを精査しました。

スポーツ視聴に最適なVPNの選び方は？

スポーツストリーミングにVPNサービスを利用するメリットがわかったところで、ライブスポーツに最適なVPNの選び方を見ていきましょう。

まず確認すべきは、VPNプロバイダーが希望する地域に十分な数のサーバーを配置しているかどうかです。これにより、選択したスポーツストリーミングサービスに問題なくアクセスできます。

次に、VPNの速度と接続品質を確認することが重要です。ライブスポーツをストリーミングする際には、遅延なく高速で安定した接続が不可欠です。

最後に、VPNのセキュリティ機能も確認し、強力な暗号化やその他の安全対策が提供されていることを確認してください。

  • 2026年にスポーツストリーミングに最適なVPN

    Best overall VPN

    NordVPN

    NordVPNCheck out the best deals at NordVPN

    Overall score - 5/5

    NordVPN is one of the most expensive, but for streaming and watching video - it does an amazing job.

    Pricing

    You can pick up a subscription to NordVPN from £3.49 a month - but that’s only when getting a 2-year subscription. That works out to £83.76 for the 2 years.

    A 1-year plan will cost £4.99 a month (£50.28 over the year).

    If you wanted to try it out short term, you can get a rolling monthly membership at £10.99 a month. This is one of the most expensive VPNs, but if you were totally sure you wanted to go for NordVPN - locking into a 2-year contract is the cheapest option.

    There is a 30-day money-back guarantee, so if you find it’s not suitable, you can get a refund.

    Reliability

    Streaming with NordVPN is hassle-free and quick, with barely any connection issues.

    NordVPN has a whole page dedicated to streaming live sports and boasts that you can watch matches, games, fights, and more around the world without interruption.

    It claims to be the fastest VPN for streaming thanks to the number of servers they hold (so the number of people accessing won’t slow it down).

    Ease Of Use

    Connecting to the VPN is pretty simple. Once you’ve downloaded the app onto your device, it takes a couple of clicks through the ‘quick connect’ function to get you online.

    You’re automatically connected to the fastest server available and can then start streaming.

    You can use up to 6 devices to stream live for each account, so you have some options if you wanted to share.

  • Best VPN for streaming speed

    ExpressVPN

    ExpressVPNCheck out the best deals at ExpressVPN

    Overall score - 4.5/5

    ExpressVPN isn’t cheap, but it’s one of the fastest for connection speed, the best at customer service, and gives you a list of supported streaming services.


    Pricing

    ExpressVPN is the most expensive to buy. A standard monthly subscription costs £11.07 per month.

    You can get a cheaper deal by purchasing a yearly plan at £5.70 per month(£68.40 in total).

    They do offer a 30-day money-back guarantee if you’re not happy.


    Reliability

    ExpressVPN boasts that you can watch sports in blazing-fast HD, and there was no interruption in streaming when tested. You can actually find a breakdown of each sport, with the easiest and fastest way to watch each one on its website - which is a nice feature. You won’t have to worry about finding a low-quality stream.

    It’s currently undergoing work to increase 1Gbps servers to 10Gbps servers, which in non-technical terms, makes things very, very fast.


    Ease Of Use

    It takes one click to connect to the VPN once the app is downloaded to your device.

    If you’re using VPN for streaming, it actually has a list of different sports streaming services on its website, along with an international sports calendar for you to access.

    Also, a handy feature of 24/7 live chat support in case you are struggling to connect.

    You’re able to connect 5 different devices at the same account, which is a shame as competitors allow more.

  • Best VPN for security

    CyberGhost

    CyberGhostCheck out the best deals at CyberGhost

    CyberGhost offers fast speeds and robust security features, so you can remain secure while watching your favourite sports while also being able to easily access geo-restricted streaming services.

    Overall score 4 /5 

    It has secure servers in 91 countries and a good range fo security settings with dedicated IP addresses available. 

    Pricing

    Cyber Ghost is fairly affordable, with several plans to choose from. If you want to try it out for a month, you pay £10.89 for the four weeks. For six months, the price reduces to £6.19 a month. The long-term 2-year plan is priced at an exceptional value of £1.92 a month, with an extra two free months added upon purchase.

    Reliability

    Privacy and anonymity are one of CyberGhost’s biggest concerns. They don’t share data with others, including ISPs and government organisations. They state that they don’t record your details like IP addresses, accessed websites, browsing history, session durations, bandwidth usage and VPN server connections. 

    You can also have seven devices simultaneously secured against malicious threats, no matter what device you’re on. You can use it on Windows, Mac, iOS, Android and Linux devices, as well as gaming consoles, smart TV’s and routers. 

    Ease Of Use

    All you have to do to set up Cyber Ghost is download and install the app on your device. Log into your account, and then you will be able to connect to the list of geo-located servers you would like. 

  • Best VPN for travelers

    StrongVPN

    StrongVPNCheck out the best deals at StrongVPN 


    Overall score  3/5 

    If you like to watch sports regardless of where you are in the world, StrongVPN is a VPN option for you. It has servers in underserved regions and allows a mammoth 12 simultaneous connections with a single subscription. 

    Pricing

    There is no free plan for StrongVPN. Instead, you’ll have to choose from a monthly or an annual plan. For the first year of an annual subscription, you get a discounted price of £36.99, and you’ll pay £66.99 after that. For the annual plan, you get a 30-day payback guarantee if you change your mind. The monthly plan is priced at £9.99, which is expensive compared to other options. 

    Reliability

    The server has good distribution across several geo-location sites, including underserved locations, which makes it a perfect option for globetrotters who also want to keep up with the latest scores and big games. It’s also a speedy VPN, so you won’t be let down by lagging streams. 

    It also supports multiple devices, so you don’t have to pack a laptop or tablet, your phone will suffice if that’s what you choose to stream on. But, a clunky and outdated interface lets down what is otherwise a great VPN option. 

    Ease Of Use

    Downloading and installing StrongVPN is easy. Depending on what device you're installing on, all you have to do is download the zip file or app. Log into your account, where you will be able to select your geo-location to connect to the VPN. 

  • VPN FAQs

    How do I set up a VPN on my computer?

    Setting up a VPN on your computer is a fairly simple process. First, you will need to select a provider and purchase a subscription. Then, you'll need to download and install the provider's software. Once you have the software installed, you'll need to input the login credentials that they provided you. After that, you can connect to the VPN, and you'll be all set to go.

    Are VPNs legal?

    When streaming sports using a VPN, it's important to check local regulations to make sure that your activities are legal. In the UK, streaming copyrighted content without permission is illegal, so you should always make sure to read the terms of service of any streaming service you are using. Additionally, streaming services may be blocked in certain countries, so make sure to check this before you start streaming.

    Does a VPN slow down my internet connection?

    The answer to this question is: it depends. Generally speaking, a VPN will not significantly slow down your internet connection, but there are some factors that can impact your speeds. The most common factors include the distance between the VPN server and your device, the number of people using the server at the same time, and the speed of the server's connection. Some VPNs offer more optimized speeds than others, so it might be worth trying out a few different providers to see which one gives you the best connection speeds.

    How much does a VPN cost?

    The cost of a VPN will vary depending on the provider and the plan you choose. Generally speaking, most providers offer a range of plans at different prices. You can get a basic plan for £5-£10 a month, or you can opt for a more premium plan for a higher price. Additionally, some providers offer discounts for long-term plans, so it's always worth shopping around to find the best deal.

    Are there any free VPN options?

    Yes, there are free VPN options available. However, it is important to note that many of these free VPNs may not be as secure as their paid counterparts. Therefore, it is vital to do research on each one to make sure that you are getting a reliable service. Additionally, some of these free VPNs may limit the amount of data or bandwidth that you can use, so be sure to check before using one. Ultimately, if you are looking for a secure and reliable service, a paid VPN is always the best option. If you’re dead set on a free VPN, though, we’d recommend going for Windscribe

    Is it safe to use a VPN for sports streaming?

    Using a VPN for sports streaming can be a safe way to watch your favorite games online, so long as you take the time to research the VPN you are using and ensure it's reputable. A good VPN will have strong encryption protocols in place, which will keep your data secure from potential cyber criminals. Additionally, it will have a no-logs policy, so your streaming activity will remain anonymous and private.

    Conclusion

    Using a VPN to stream football and other sports in the UK is a great way to access geo-restricted content, bypass regional restrictions, remain anonymous, and protect your data from hackers. Choosing the best VPN doesn't have to be a gamble. There are plenty of great VPNs available, such as NordVPN, ExpressVPN,  and Surfshark - all of which have their own unique advantages. Be sure to check out the cost, speed, security, protection, and user reviews before making your decision. Most importantly, always make sure to read the terms of service of any streaming service you are using.

