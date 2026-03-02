アメリカでスポーツの生中継を観るのは、必ずしも簡単とは限りません。特定の試合の放映を制限するブラックアウト法や、放送局を持たないリーグ・トーナメントの存在により、高品質なストリーミングで試合を追うのは意外に困難です。

ライブスポーツ観戦時には、接続の安定性とセキュリティが重要です。適切なVPNサービスを利用すれば、データセキュリティを気にせずお気に入りのスポーツをストリーミングでき、特に国外や州外から放送にアクセスする際にも安心です。

プレミアリーグをHD画質で視聴したい場合、海外で地元のスポーツチャンネルにアクセスしたい場合、あるいは世界中を旅しながら応援チームの最新情報を追いたい場合でも、GOALが厳選した最高のVPNサービスリストが、心配なくビッグゲームを楽しむお手伝いをします。

米国でスポーツ生中継を視聴するのに最適なVPNプロバイダーをぜひご覧ください。また、よくある質問にもお答えし、あなたにぴったりのVPNサービスを選ぶ際に最善の選択ができるようサポートします。

お急ぎの方は、スポーツストリーミングに最適な8つのVPNサービス一覧へ直接お進みください。

主要VPNサービス比較一覧

迅速な判断をサポートするため、主要VPNの主要スペック・価格・機能を比較表にまとめました：

VPNサービス 価格から サーバー数 接続数 NordVPN 月額3.19ドル 167カ国に8,400台以上 10台 SurfShark 月額2.39ドル 100カ国以上で4,500以上のサーバー 無制限 ExpressVPN 月額6.67ドル 105か国に3,000台 5台 CyberGhost 月額2.19ドル 100カ国で11,000 7台 StrongVPN 月額3.97ドル 30ヶ国以上で950サーバー 12台

VPNとは？

Getty Images

VPN（仮想プライベートネットワーク）は、オンライン時にデバイスと別のネットワーク間で安全かつ暗号化された接続を確立する技術です。

これは、インターネットトラフィックを外部サーバー経由でルーティングすることで実現され、あたかも別の場所からインターネットにアクセスしているように見せかけます。

VPN を使用すると、制限されたウェブサイトにアクセスしたり、地理的制限を回避したり、ハッカーからデータを保護したりすることもできます。

スポーツストリーミングにVPNを使用するメリットは何ですか？

Getty Images

スポーツストリーミングにVPNサービスを利用することには、いくつかの利点があります。まず、地理的な制限により通常は利用できないコンテンツにアクセスできるようになります。

次に、安全な接続を提供するため、データセキュリティやプライバシーを気にせず、お気に入りのスポーツをストリーミングできます。

最後に、VPNの利用コストは、様々なスポーツストリーミングサービスのサブスクリプションを購入するよりもはるかに安くなる可能性があります。

スポーツ用VPNの選び方：当社のテスト方法

Petter Lagson / Unsplash

地域制限解除機能

「お住まいの地域ではご利用いただけません」というメッセージは、ファンにとって最も苛立たしいものだと私たちは理解しています。これをテストするため、単にログインするだけでなく、スポーツ放送における最も厳しいブラックアウト制限を積極的に回避しようと試みました。

ブラックアウトテスト： 各VPNを米国ブラックアウト法（MLSやMLBの地域制限など）および国際的な制限に対してテストしました。

各VPNを米国ブラックアウト法（MLSやMLBの地域制限など）および国際的な制限に対してテストしました。 プラットフォームの多様性：ESPN+ 、 Peacock 、 Paramount+ 、 DAZN など幅広い専用スポーツプラットフォームへのアクセスを、英国、米国、カナダ、欧州のサーバーから接続して検証しました。

、 、 、 など幅広い専用スポーツプラットフォームへのアクセスを、英国、米国、カナダ、欧州のサーバーから接続して検証しました。 安定性：VPNは一度は機能しても次に失敗する可能性があります。ストリーミング大手によってIPアドレスが即座に検知・ブロックされないことを確認するため、数日間にわたり繰り返し接続を試みました。

速度と遅延の影響

ライブスポーツはリアルタイム信号のため、標準的なNetflixストリーミングよりも多くの帯域幅を必要とします。わずか数秒の遅延（レイテンシー）でも、画面でゴールを確認する前にスマートフォンに通知が届く事態を招きます。

4Kの閾値： バッファリングなしでライブUHD/4Kスポーツストリーミングに必要な最低速度である 25Mbps 以上を安定して維持できるか、ダウンロード速度を測定しました。

バッファリングなしでライブUHD/4Kスポーツストリーミングに必要な最低速度である 以上を安定して維持できるか、ダウンロード速度を測定しました。 遅延（Ping）チェック： 低遅延スコアのVPNを優先的に評価。高いPingは「ゴムバンド現象」やラグを引き起こし、カウンター攻撃や最終ラップのスプリントのような高速アクションでは許容できません。

低遅延スコアのVPNを優先的に評価。高いPingは「ゴムバンド現象」やラグを引き起こし、カウンター攻撃や最終ラップのスプリントのような高速アクションでは許容できません。 距離テスト：最速速度を測定するため近隣サーバーと、地球の反対側（例：米国から英国への接続）のサーバーで速度テストを実施し、VPNプロトコルが長距離データ転送をどれだけ効率的に処理するかを検証しました。

fubo

デバイス互換性

ほとんどのファンはノートパソコンでビッグゲームを観戦しません。大画面で観るのです。私たちは一般的なリビングルーム環境でこれらのVPNを動作させる容易さを評価しました。

スマートTV＆コンソール対応：Amazon Fire TV Stick 、 Android TV 、 Apple TV （DNS設定経由）にアプリを直接インストールし、標準リモコンでの操作性をテストしました。

、 、 （DNS設定経由）にアプリを直接インストールし、標準リモコンでの操作性をテストしました。 同時接続数 ：単一アカウントでスマートフォン、タブレット、テレビに同時にライブ試合をストリーミングし、「マルチデバイス」対応を負荷テスト。接続切断やパフォーマンス低下がないことを確認しました。

：単一アカウントでスマートフォン、タブレット、テレビに同時にライブ試合をストリーミングし、「マルチデバイス」対応を負荷テスト。接続切断やパフォーマンス低下がないことを確認しました。 ルーター設定：VPNをネイティブサポートしないデバイス（旧型スマートTVや一部のゲーム機など）向けに、ルーターレベルでのVPN設定の容易さを検証しました。

カスタマーサポートの応答時間

試合開始まで5分しかないのにストリーミングが機能しない場合、24時間待ってメール返信を待つ余裕はありません。

ライブチャット負荷テスト： 試合のピーク時間帯に、技術的な問題（例：「プレミアリーグのストリームのブロックを解除できない」）をシミュレートして、24 時間 365 日のライブチャットサポートに連絡しました。

試合のピーク時間帯に、技術的な問題（例：「プレミアリーグのストリームのブロックを解除できない」）をシミュレートして、24 時間 365 日のライブチャットサポートに連絡しました。 解決までの時間： オペレーターに接続するまでの時間を計測し、さらに重要なのは、実際に機能するサーバーや解決策を提供されるまでの時間を計測しました。

オペレーターに接続するまでの時間を計測し、さらに重要なのは、実際に機能するサーバーや解決策を提供されるまでの時間を計測しました。 ナレッジベースの品質：スポーツストリーミングサービス向けの具体的かつ最新のトラブルシューティング手順が提供されているか、単なる「電源を入れ直してください」といった汎用的なアドバイスではないかを確認するため、セルフヘルプガイドを精査しました。

スポーツ視聴に最適なVPNの選び方は？

Getty Images

スポーツストリーミングにVPNサービスを利用するメリットがわかったところで、ライブスポーツに最適なVPNの選び方を見ていきましょう。

まず確認すべきは、VPNプロバイダーが希望する地域に十分な数のサーバーを配置しているかどうかです。これにより、選択したスポーツストリーミングサービスに問題なくアクセスできます。

次に、VPNの速度と接続品質を確認することが重要です。ライブスポーツをストリーミングする際には、遅延なく高速で安定した接続が不可欠です。

最後に、VPNのセキュリティ機能も確認し、強力な暗号化やその他の安全対策が提供されていることを確認してください。