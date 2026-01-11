Getty/GOAL
サラーが金字塔を打ち立てる。エジプト代表で100得点関与を達成
この「100得点関与」の内訳は、65ゴールと35アシストだ。サラーは「ファラオズ（エジプト代表の愛称）」での111試合目でこの大台に到達した。2011年の代表デビュー以来、彼は15年間にわたってレギュラーの座を守り続けている。
ただ、クラブレベルでは主要タイトルを総なめにしてきたサラーだが、エジプト代表としての具体的な成功はいまだ手にしていない。2026年を自身の記録を塗り替える勝負の年と位置づける彼は、過去2度の準優勝という悔しさを晴らし、悲願のAFCON優勝を味わうべく執念を燃やしている。
サラーはコートジボワールとの準々決勝で、決勝点となるゴールを決めた。彼はその試合の52分にネットを揺らし、エジプトが最も必要としていた時に得点を提供した。サラーはこれまでにもファラオズのためにしばしばそのような活躍を見せてきた。彼は、史上最高の選手であるメッシやC・ロナウドが同じ記録に到達するために必要とした試合数よりも少ない試合数で、100ゴール貢献を達成したのである。
しかし、そのポイントに到達するまでの最速選手という点では、2人のブラジルのアイコンに後れを取っている。ペレはわずか77試合で達成し、ブラジルの歴代最多得点者であるネイマールは94試合を要した。サラーは現在、ロメル・ルカクの113試合や、ウルグアイのレジェンドであるルイス・スアレスの116試合のすぐ前に位置している。
アルゼンチンのメッシは今も現役で活躍しており、122試合で100回を達成し、現在は115ゴールを記録している。また、衰え知らずのC・ロナウドが歴史を塗り替える前に男子国際サッカーの最多得点者だったアリ・ダエイは、イランでの123試合で100ゴール貢献を記録した。ロベルト・レヴァンドフスキはポーランドで128試合を要し、ポルトガルの偉大なC・ロナウドとワールドカップ決勝での最多得点者であるドイツのミロスラフ・クローゼは、注目すべき100回を達成するためにそれぞれ136キャップを必要とした。
サラーは母国でレジェンド的存在だが、大陸の象徴になるためにはアフリカネーションズカップで優勝する必要があると言われている。元ナイジェリアのスターであるジェイジェイ・オコチャ氏は『チャンネル4』に対し、「アフリカでは、クラブでどんなトロフィーを獲得しても、母国のために何かを勝たなければ、人々はあなたをレジェンドとは見なさない」と語った。同胞で元チェルシーのジョン・オビ・ミケル氏は、「彼はこのトーナメントを手に入れることを目指しているだろう。なぜなら、彼はまだ優勝していないからだ。プレミアリーグやチャンピオンズリーグについて語ることはできるが、彼はAFCONを勝たなければならない」と付け加えた。
リヴァプールで国内タイトルと大陸タイトルを獲得したサラーは、エジプトのAFCON挑戦で見たものに満足している。コートジボワールとの戦いを乗り越えたことについて、彼は「完璧な勝利だったが、前にも言ったように、僕たちは母国のために戦っている。次の試合も突破できることを願っている。厳しい相手だがベストを尽くす。僕たちは非常に懸命に戦っている。選手たちを見ればわかるが、誰も手を抜いていない。ただ続けるだけだ」と語った。
エジプトのアフリカネーションズカップ準決勝進出により、サラーのリヴァプールへの復帰はさらに遅れることになる。彼はすでにトッテナム、ウルブズ、リーズ、フラム、アーセナルとの対戦を欠場している。アルネ・スロット監督は月曜日のバーンズリーとのFAカップでも、このウィンガーを起用することができない。
AFCON決勝は1月18日に開催される予定であり、エジプトがモロッコで最高の栄誉を獲得するチャンスを得た場合、サラーはバーンリーとのホーム戦も欠場することになる。代表に出発する前にクラブレベルでの自身の将来について質問があり、リヴァプールに対して非難を向けていたサラーだが、彼は2025年4月に署名した2年間の契約延長期間のうち、少なくともあと数ヶ月は契約を全うすると予想されている。
