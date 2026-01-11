サラーが金字塔を打ち立てる。エジプト代表で100得点関与を達成

サラーはコートジボワールとの準々決勝で、決勝点となるゴールを決めた。彼はその試合の52分にネットを揺らし、エジプトが最も必要としていた時に得点を提供した。サラーはこれまでにもファラオズのためにしばしばそのような活躍を見せてきた。彼は、史上最高の選手であるメッシやC・ロナウドが同じ記録に到達するために必要とした試合数よりも少ない試合数で、100ゴール貢献を達成したのである。

しかし、そのポイントに到達するまでの最速選手という点では、2人のブラジルのアイコンに後れを取っている。ペレはわずか77試合で達成し、ブラジルの歴代最多得点者であるネイマールは94試合を要した。サラーは現在、ロメル・ルカクの113試合や、ウルグアイのレジェンドであるルイス・スアレスの116試合のすぐ前に位置している。

アルゼンチンのメッシは今も現役で活躍しており、122試合で100回を達成し、現在は115ゴールを記録している。また、衰え知らずのC・ロナウドが歴史を塗り替える前に男子国際サッカーの最多得点者だったアリ・ダエイは、イランでの123試合で100ゴール貢献を記録した。ロベルト・レヴァンドフスキはポーランドで128試合を要し、ポルトガルの偉大なC・ロナウドとワールドカップ決勝での最多得点者であるドイツのミロスラフ・クローゼは、注目すべき100回を達成するためにそれぞれ136キャップを必要とした。