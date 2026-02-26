Getty Images Sport
MLS、2026年シーズン開幕戦で過去最高の970万人の生視聴者を記録
シーズン開幕の勢いを記録する
視聴者数にはApple TV配信、米国・カナダの放送パートナー、その他の国際配信プラットフォームが含まれており、リーグコンテンツに対するシーズン序盤の強い需要を示している。
デジタルエンゲージメントも同様の上昇傾向を示した。MLSとクラブのソーシャルメディアチャンネルを合わせた総視聴数は前年比22％増加し、リーグ公式TikTokライブの試合前番組は11万3000回の視聴を記録。プラットフォームを横断したファンとの交流が拡大していることを反映している。
史上最大のオープニング週末観客動員数
スタジアムでは開幕週末に38万7271人の観客を集め、複数の記録を更新した。これは開幕週末の観客動員数としては史上最多、リーグ史上における単一試合週末の総動員数としても最高を記録した。ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムで行われたインテル・マイアミCF対LAFCの注目カードには7万5673人の観客が詰めかけ、MLS史上2番目に多い単独試合観客動員数を記録した。
第2週の準備は万全です
その勢いは第2週も続き、全試合が予定されています。ハイライトとしては、ウォルマート・サタデー・ショーダウンでレアル・ソルトレイクがシアトル・サウンダーズFCを迎え撃ち、続いてコンチネンタルタイヤ提供のサンデーナイトサッカーでインター・マイアミCFがオルランド・シティSCを訪れます。両試合はApple TVで生中継されます。
第1週の結果と出席状況
セントルイス・シティSC 1-1 シャーロットFCエナジャイザー・パーク — 22,423人
FCシンシナティ 2-0 アトランタ・ユナイテッドFC TQLスタジアム — 25,513
D.C. ユナイテッド 1-0 フィラデルフィア・ユニオン アウディ・フィールド — 18,003
オルランド・シティ SC 1-2 ニューヨーク・レッドブルズ インター＆コ・スタジアム — 24,453
バンクーバー・ホワイトキャップス FC 1-0 レアル・ソルトレイク BC プレイス — 23,546
オースティンFC 2-2 ミネソタ・ユナイテッドFCQ2スタジアム — 20,738
FC ダラス 3-2 トロント FC トヨタ・スタジアム — 11,004
ヒューストン・ダイナモ FC 2-1 シカゴ・ファイヤー FC シェル・エナジー・スタジアム — 20,254
ナッシュビルSC 4-1 ニューイングランド・レボリューションGEODISパーク — 25,044
ロサンゼルスFC 3-0 インター・マイアミCFロサンゼルス・メモリアル・コロシアム — 75,673
ポートランド・ティンバーズ 3-2 コロンバス・クルー プロビデンス・パーク — 22,210
サンディエゴFC 5-0 CFモントリオール スナップドラゴン・スタジアム — 25,412
サンノゼ・アースクエイクス 3-0 スポーティング・カンザスシティPayPalパーク — 16,367
LAギャラクシー 1-1 ニューヨーク・シティFCディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク — 25,025
シアトル・サウンダーズFC 2-0 コロラド・ラピッズルーメン・フィールド — 31,606
