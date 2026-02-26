MLS、2026年シーズン開幕戦で過去最高の970万人の生視聴者を記録

視聴者数にはApple TV配信、米国・カナダの放送パートナー、その他の国際配信プラットフォームが含まれており、リーグコンテンツに対するシーズン序盤の強い需要を示している。

デジタルエンゲージメントも同様の上昇傾向を示した。MLSとクラブのソーシャルメディアチャンネルを合わせた総視聴数は前年比22％増加し、リーグ公式TikTokライブの試合前番組は11万3000回の視聴を記録。プラットフォームを横断したファンとの交流が拡大していることを反映している。