視聴者数にはApple TV配信、米国・カナダの放送パートナー、その他の国際配信プラットフォームが含まれており、リーグコンテンツに対するシーズン序盤の需要の高さを示している。

デジタルエンゲージメントも同様の上昇傾向を示した。MLSとクラブのソーシャルメディアチャンネルを合わせた総視聴数は前年比22％増加し、リーグ公式TikTokライブの試合前番組は11万3000回の視聴を記録。プラットフォームを横断したファンの関与拡大を反映している。