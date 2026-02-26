Goal.com
Los Angeles Football Club v Inter Miami CF

MLS開幕戦2026、過去最高の970万人の生視聴者を記録

メジャーリーグサッカー（MLS）の2026年シーズンは歴史的な幕開けとなった。満員のスタジアムが国内外の視聴者数の大幅な増加につながったのだ。開幕週末の観客動員数がリーグ史上最高を記録した後、MLSはテレビ放送とストリーミングプラットフォーム全体で過去最高の視聴者数を報告した。これは前シーズン同期比で59％の増加となる。

  Los Angeles Football Club v Inter Miami CF

    シーズン開幕の勢いを記録する

    視聴者数にはApple TV配信、米国・カナダの放送パートナー、その他の国際配信プラットフォームが含まれており、リーグコンテンツに対するシーズン序盤の需要の高さを示している。

    デジタルエンゲージメントも同様の上昇傾向を示した。MLSとクラブのソーシャルメディアチャンネルを合わせた総視聴数は前年比22％増加し、リーグ公式TikTokライブの試合前番組は11万3000回の視聴を記録。プラットフォームを横断したファンの関与拡大を反映している。

  San Diego FC v CF Montreal

    史上最大のオープニング週末動員数

    スタジアムでは開幕週末に38万7271人の観客を集め、複数の記録を更新した。これは開幕週末の観客動員数としては史上最多、リーグ史上における単一試合週末の総動員数としても最高記録となった。ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムで行われたインテル・マイアミCF対LAFCの注目カードには7万5673人の観客が詰めかけ、MLS単独試合としては史上2番目の動員数を記録した。

  Orlando City SC v New York Red Bulls

    第2週の準備は万全

    その勢いは第2週も続き、試合がぎっしり詰まったスケジュールが組まれています。ハイライトとしては、ウォルマート・サタデー・ショーダウンでレアル・ソルトレイクがシアトル・サウンダーズFCを迎え撃つ試合、そしてコンチネンタルタイヤ提供のサンデーナイトサッカーでインター・マイアミCFがオルランド・シティSCを訪れる試合が挙げられます。どちらの試合もApple TVで生中継されます。

  Seattle Sounders FC v Colorado Rapids

    第1週の結果と出席状況

    セントルイス・シティSC 1-1 シャーロットFCエナジャイザー・パーク — 22,423人

    FCシンシナティ 2-0 アトランタ・ユナイテッドFC TQLスタジアム — 25,513

    D.C. ユナイテッド 1-0 フィラデルフィア・ユニオン アウディ・フィールド — 18,003

    オルランド・シティ SC 1-2 ニューヨーク・レッドブルズ インター＆コ・スタジアム — 24,453

    バンクーバー・ホワイトキャップス FC 1-0 リアル・ソルトレイク BC プレイス — 23,546

    オースティンFC 2-2 ミネソタ・ユナイテッドFCQ2スタジアム — 20,738

    FC ダラス 3-2 トロント FC トヨタ・スタジアム — 11,004

    ヒューストン・ダイナモ FC 2-1 シカゴ・ファイヤー FC シェル・エナジー・スタジアム — 20,254

    ナッシュビルSC 4-1 ニューイングランド・レボリューションGEODISパーク — 25,044

    ロサンゼルスFC 3-0 インター・マイアミCFロサンゼルス・メモリアル・コロシアム — 75,673

    ポートランド・ティンバーズ 3-2 コロンバス・クルー プロビデンス・パーク — 22,210

    サンディエゴFC 5-0 CFモントリオール スナップドラゴン・スタジアム — 25,412

    サンノゼ・アースクエイクス 3-0 スポーティング・カンザスシティPayPalパーク — 16,367

    LAギャラクシー 1-1 ニューヨーク・シティFCディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク — 25,025

    シアトル・サウンダーズFC 2-0 コロラド・ラピッズルーメン・フィールド — 31,606

