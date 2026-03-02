こうしてまた、MLSの週末が幕を閉じた。冷静に見れば、ほとんどの試合結果は（ある程度）予想通りだったと言える。

インター・マイアミは劣勢だったが、リオネル・メッシが目覚めた。LAFCはヒューストン相手に圧倒的な強さを見せた。バンクーバーが勝利。サンディエゴも勝利。その他の試合はまさに玉石混交だったが、そこにこそ楽しみがある。

もちろん、メッシは傑出していた（この言葉には慣れておいてほしい）。しかし、他にも興奮すべきことはたくさんあった。

シカゴ・ファイヤーは昨年、貧弱と優秀の間を行き来する不安定なチームでした。しかし、今ははるかに良くなっています。マイケル・ブラッドリー革命は続いており、初監督である彼は、若手選手たちも十分通用することを証明しています。ティモ・ヴェルナーは、サンノゼ・アースクエイクスでのデビュー戦で印象的な活躍を見せました。そして、よりネガティブな面としては、タタ・マルティーノは、必ずしも元恋人に戻らなければならないわけではないことを発見しました。

GOAL は、このほかにも、MLS の試合がぎっしり詰まったこの日の勝者と敗者を分析しながら、これらすべてについて考察します...