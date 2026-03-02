Goal.com
Thomas Hindle

MLSの勝者と敗者：リオネル・メッシが目を覚まし、インテル・マイアミの逆転劇をリード、ティモ・ヴェルナーが輝きを放つ - アトランタ・ユナイテッドのタタ・マルティーノに対する疑問が高まる

MLS第2節では、インター・マイアミが得意の逆転勝利を収め、レッドブルズは好調を維持した。しかしアトランタの調子を懸念すべき時が来たかもしれない。

こうしてまた、MLSの週末が幕を閉じた。冷静に見れば、ほとんどの試合結果は（ある程度）予想通りだったと言える。 

インター・マイアミは劣勢だったが、リオネル・メッシが目覚めた。LAFCはヒューストン相手に圧倒的な強さを見せた。バンクーバーが勝利。サンディエゴも勝利。その他の試合はまさに玉石混交だったが、そこにこそ楽しみがある。 

もちろん、メッシは傑出していた（この言葉には慣れておいてほしい）。しかし、他にも興奮すべきことはたくさんあった。 

シカゴ・ファイヤーは昨年、貧弱と優秀の間を行き来する不安定なチームでした。しかし、今ははるかに良くなっています。マイケル・ブラッドリー革命は続いており、初監督である彼は、若手選手たちも十分通用することを証明しています。ティモ・ヴェルナーは、サンノゼ・アースクエイクスでのデビュー戦で印象的な活躍を見せました。そして、よりネガティブな面としては、タタ・マルティーノは、必ずしも元恋人に戻らなければならないわけではないことを発見しました。 

GOAL は、このほかにも、MLS の試合がぎっしり詰まったこの日の勝者と敗者を分析しながら、これらすべてについて考察します...

  • 優勝者：リオネル・メッシ

    他に誰がいる？問題は、インテル・マイアミが日曜日のオルランド・シティとの試合の前半、本当にひどいプレーだったことです。中盤は大きく開いており、通常はスペースをカバーするのが得意なヤニック・ブライトの個人技でさえ、よく連携したオルランドの攻撃陣を止めるには不十分でした。率直に言って、30 分経過時点で 2 点のビハインドにとどまったのは幸運でした。 

    一方、メッシは完全に不在というわけではないが、決して主導権を握っているわけでもなかった。そして後半、彼は目覚めた。より深く落ち込んでボールを受け、ボールを持つと、はるかに効果的だった。彼はマイアミの最初のゴール、ボックス外からの素晴らしいトップコーナーへのシュートを決めた。 8度のバロンドール受賞者である彼は、90分に4点目を決め、試合の勝敗を決定づけた。確かに、試合が進むにつれて疲れが見えたオルランド側の助けもあった。しかし、メッシは生き返り、これまで何度もそうしてきたように、日曜日にマイアミを救ったのだ。 

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    敗者：タタ・マルティーノ

    マーティンはアトランタの監督に就任する前に、忍耐を説いた。アルゼンチン人監督は、2度目の挑戦は厳しいものになる可能性があり、アトランタは2025年の悲惨なシーズンを経て、取り組むべき課題が多いことを認めた。 

    彼の主張する目標は、プレーオフ進出だけだった。率直に言えば、過去 18 ヶ月間でメジャーリーグサッカー（MLS）で 3 番目に多額の支出を行ったチームにとっては、これは最低限の目標であるべきだ。もちろん、ここには常にいくつかの懸念事項があった。アトランタはバランスに欠け、守備もあまり強くない。このチームは失点するだろう。

    しかし、彼らにできるはずのこと、それは、多くの得点を挙げることだ。MLS で、ファイブストライプスが誇るような攻撃の才能の陣容を擁し、個々の武器を誇れるチームはごくわずかである。しかし、2試合を終えて、彼らはネットを揺らすことに失敗している。 

    土曜日の試合では、まだ手探りの状態にあるサンノゼに対して、枠内シュートはわずか1本だった。マルティーノ監督には、まだやるべきことがたくさんあるようだ。 

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    優勝者：ジュリアン・ホール

    子供たちでは何も勝てないなんて誰が言った？実際、マイケル・ブラッドリーがニューヨーク・レッドブルズの指揮を若手に託すのは当然のことだろう。何しろ、彼は昨シーズン、MLSネクストプロで優勝し、このアカデミーの豊かさを証明したのだ。彼はすでに彼らを信頼している。 

    しかし、シーズン序盤の好調なスタートにおいて、10代の選手たちがこれほど大きな役割を果たすとは、誰も予想していなかっただろう。実のところ、ホールは未知の選手ではない。彼は以前から高く評価されており、米国のユースシステムにおけるトップクラスの才能には一歩及ばないものの、将来有望な多才なフォワードである。 しかし、17 歳の選手が MLS チームのフォワードとしてスタメン出場することはまずありません。しかし、このチームは通常の MLS チームとは異なり、監督も慣例をあまり気にしていないようです。 

    ホールは、土曜日のニューイングランド戦での決勝ゴールを含め、シーズン開幕から2試合に先発出場し、3得点を挙げている。ブラッドリーは、まったく新しいことをしているわけではない。ホールは、まったくの異才というわけではない。しかし、彼は高いレベルでプレーできることを証明している若手選手である。それは、大きな野望を持つレッドブルズにとって、良いことしかありえない。 

  • Phil NevilleGetty

    敗者：フィル・ネヴィル

    ティンバーズは今シーズン、浮き沈みの多いスタートを切った。MLSの伝統あるクラブであり、非常に好感度の高いチームで、熱心なサポーター層に支えられ、常に競争力を発揮してきた。 昨年はエースのエバンダーを欠きながらも辛うじてプレーオフ進出を果たし、1回戦でサンディエゴに善戦した。しかしオフシーズンは様々な理由で厳しいものとなった。デビッド・アヤラの離脱は大きな痛手であり、中盤の補強は堅実ながら目立たないMLS選手であるコール・バセットのみ。戦力的にやや手薄な印象だ。

    第1節は不安定なコロラド相手に3-2で勝利し、期待を持たせた。しかし先週は厳しい試合となった。新監督マット・ウェルズ率いるコロラドは意欲的だが、まだ若いチームであり、ポートランドならアウェイでも勝ち点を取れる相手と目されていた。 ところがポートランドはコロラドのディックス・スポーティンググッズ・パークで完敗し、10人で試合を終えた。全体を見渡せば、ティンバーズはプレーオフ圏の端に位置するチームで、勝敗は五分五分だろう。しかし、このような直接対決――周囲のチームとの試合こそ、絶対に勝ち点を奪わなければならない場面なのだ。 

  • Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes

    勝者：ティモ・ヴェルナー

    トップクラスのストライカーがアシストもこなすとは誰が予想しただろうか？調子の良い時のティモ・ヴェルナーは得点マシンだ。左サイドからの攻撃が最も脅威で、そのスピードが単純なパターンをチャンスに変える。ブンデスリーガで複数シーズンにわたり20得点の大台を突破できることを証明してきた。

    予想外だったのは、彼が反対サイドで存在感を示したことだ。

    実際、これはある種のフリーキックのようなものだった。サンノゼは60分に彼が投入された時点で試合を支配しており、アトランタがボールを保持する時間帯もあったとはいえ、アウェイチームは繰り返しカウンター攻撃で隙を見せ、ここ数シーズン安定した出場時間を得られていなかったヴェルナーにはシンプルな指示が与えられた：ピッチを広げ、後退するディフェンスラインに突進せよ。

    彼はまさにそれを実行した。慣れない領域ではあったが。ヴェルナーは前線全体を動き回ったが、後半の大半を右サイドで過ごし、繰り返しマークを振り切り、サンノゼの2点目となる見事なアシストを供給した。このゴールが事実上試合を決めた。鋭さを取り戻す過程で成長痛はあるだろう。しかし、これは非常に期待を持たせるデビュー戦だった。

  • Henrik Rydström, Columbus CrewGetty

    敗者：コロンバス・クルー

    やれやれ。コロンバスは新監督ヘンリック・リドストロームの下で、どうしても厳しい移行期を迎えることになっていた。ウィルフリード・ナンシーのセルティックでの実績については諸説あれど、前監督はコロンバスそのものだった。このチームは輝かしい歴史を持つ名門だが、ここ数年の成功の要はフランス人監督だった。彼を失い、さらにトップアシスタントまで失ったことで、2026年シーズンが困難になるのは必然だった。勝ち点落としは避けられなかった。 

    開幕戦のポートランド戦（アウェイ）での3-2敗戦は許容範囲だ。プロビデンス・パークは要塞であり、今季ポートランドが勝ち点を稼げるほぼ唯一の舞台となるだろう。だがスポーティングKCとの引き分け？それもアウェイで？これは良くない。クルーが完全に圧倒されたわけではないが、率直に言ってかなり弱いチームであるスポーティングKCにもチャンスはあった。 

    そして肝心な場面で、高額ストライカーのウェサム・アブ・アリが決めきれず、勝ち点3をもたらすはずの決定的なPKを外した。ディエゴ・ロッシの82分ゴールで1点を救ったが、それ以上の結果は彼らを過大評価することになるだろう。東部カンファレンスは非常に、非常に強い。クルーは、どうやら少し苦戦するかもしれない。 

  • Gregg Berhalter Chicago Fire Getty

    優勝者：グレッグ・バーハルター

    バーハルター監督のサッカーは昨年、非常に楽しかった。ファイアーは大量得点を挙げたが、同時に大量失点もした。見ていると興奮する場面もあれば、まったく見どころのない試合もあった。まるで欠陥だらけのチームに新監督が就任し、多額の資金を渡されて「何とかしろ」と言われたような状況だった。ファイアーのファンにとっては決して楽しいものではなかったが、それは正しい方向性だと感じられた。 

    しかし今年は、期待値が少し上がっている。 

    このチームは共に過ごす時間を増やした。ピースは元の位置に戻るはずだ。MLSを離れていたベルハルター監督にも言い訳は通用しない。調整期間は終わった。そして確かに、状況は少し整理されているように見える。開幕戦でヒューストンに1-2で敗れたのは気分が良いものではないが、ダイナモはオフシーズンに素晴らしい再編成を果たした。 週末のモントリオール戦での3-0勝利ははるかに有望だった。今季プレーオフ常連チームとなるためには、ファイアーが弱小相手に勝ち点を落とすわけにはいかない。格下の相手に3点を奪い、30分間10人で戦わねばならなかった状況でも試合をコントロールできたことは、決して悪くない。 

