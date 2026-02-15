MLB推定年俸ランキングTOP20 日本人選手もランクイン

世界最高峰のベースボールリーグ、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）。2026シーズンも多くの日本人選手が参戦するMLBは3月に開幕を迎える。
本記事では、MLBに所属する選手の推定年俸トップ20を紹介する。
※『spotract』参照。推定年俸は総額年俸/契約年数で算出。
Amazon Prime Video
侍ジャパンのWBC強化試合はAmazonで視聴可能！
初回30日間無料体験あり
福岡ソフトバンクホークス＆中日ドラゴンズと対戦へ
Amazon Prime Video
強化試合4試合配信30日間無料体験
世界最高峰のベースボールリーグ、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）。2026シーズンも多くの日本人選手が参戦するMLBは3月に開幕を迎える。
本記事では、MLBに所属する選手の推定年俸トップ20を紹介する。
※『spotract』参照。推定年俸は総額年俸/契約年数で算出。
所属：テキサス・レンジャーズ
ポジション：遊撃手
推定年俸：3250万ドル（約51億円）
所属：ニューヨーク・ヤンキース
ポジション：中堅手・一塁手
推定年俸：3250万ドル（約51億円）
所属：アリゾナ・ダイヤモンドバックス
ポジション：三塁手
推定年俸：3250万ドル（約51億円）
所属：ヒューストン・アストロズ
ポジション：三塁手
推定年俸：3333万ドル（約52億円）
所属：ニューヨーク・メッツ
ポジション：遊撃手
推定年俸：3410万ドル（約54億円）
所属：ロサンゼルス・エンゼルス
ポジション：三塁手
推定年俸：3500万ドル（約55億円）
所属：アリゾナ・ダイヤモンドバックス
ポジション：投手
推定年俸：3500万ドル（約55億円）
所属：シカゴ・カブス
ポジション：三塁手
推定年俸：3500万ドル（約55億円）
所属：ロサンゼルス・エンゼルス
ポジション：右翼手
推定年俸：3554万ドル（約56億円）
所属：トロント・ブルージェイズ
ポジション：一塁手
推定年俸：3571万ドル（約56億円）
所属：ニューヨーク・ヤンキース
ポジション：投手
推定年俸：3600万ドル（約57億円）
所属：ロサンゼルス・ドジャース
ポジション：投手
推定年俸：3640万ドル（約57億円）
所属：テキサス・レンジャーズ
ポジション：投手
推定年俸：3700万ドル（約58億円）
所属：デトロイト・タイガース
ポジション：投手
推定年俸：3833万ドル（約60億円）
所属：ニューヨーク・ヤンキース
ポジション：右翼手
推定年俸：4000万ドル（約63億円）
所属：フィラデルフィア・フィリーズ
ポジション：投手
推定年俸：4200万ドル（約66億円）
所属：ニューヨーク・メッツ
ポジション：三塁手
推定年俸：4200万ドル（約66億円）
所属：ニューヨーク・メッツ
ポジション：右翼手
推定年俸：5100万ドル（約80億円）
所属：ロサンゼルス・ドジャース
ポジション：右翼手
推定年俸：6000万ドル（約94億円）
所属：ロサンゼルス・ドジャース
ポジション：投手・指名打者
推定年俸：7000万ドル（約110億円）