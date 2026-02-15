Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
mlb aav salary rankingGetty Images
Yuta Tokuma

MLB推定年俸ランキングTOP20 日本人選手もランクイン

【メジャーリーグ・ベースボール】2026シーズンMLB開幕を前に推定年俸ランキングを紹介する。

30日間無料体験あり！

Amazon Prime Video

侍ジャパンのWBC強化試合はAmazonで視聴可能！

初回30日間無料体験あり

福岡ソフトバンクホークス＆中日ドラゴンズと対戦へ

Amazon Prime Video

強化試合4試合配信

30日間無料体験

世界最高峰のベースボールリーグ、メジャーリーグ・ベースボール（MLB）。2026シーズンも多くの日本人選手が参戦するMLBは3月に開幕を迎える。

本記事では、MLBに所属する選手の推定年俸トップ20を紹介する。

※『spotract』参照。推定年俸は総額年俸/契約年数で算出。

  • SeagerGetty Images

    18位：コーリー・シーガー

    所属：テキサス・レンジャーズ
    ポジション：遊撃手
    推定年俸：3250万ドル（約51億円）

    • 広告
  • BellingerGetty Images

    18位：コディ・ベリンジャー

    所属：ニューヨーク・ヤンキース
    ポジション：中堅手・一塁手
    推定年俸：3250万ドル（約51億円）

  • ArenadoGetty Images

    18位：ノーラン・アレナド

    所属：アリゾナ・ダイヤモンドバックス
    ポジション：三塁手
    推定年俸：3250万ドル（約51億円）

  • correaGetty Images

    17位：カルロス・コレア

    所属：ヒューストン・アストロズ
    ポジション：三塁手
    推定年俸：3333万ドル（約52億円）

  • LindorGetty Images

    16位：フランシスコ・リンドーア

    所属：ニューヨーク・メッツ
    ポジション：遊撃手
    推定年俸：3410万ドル（約54億円）

  • rendonGetty Images

    13位：アンソニー・レンドン

    所属：ロサンゼルス・エンゼルス
    ポジション：三塁手
    推定年俸：3500万ドル（約55億円）

  • BurnesGetty Images

    13位：コービン・バーンズ

    所属：アリゾナ・ダイヤモンドバックス
    ポジション：投手
    推定年俸：3500万ドル（約55億円）

  • BregmanGetty Images

    13位：アレックス・ブレグマン

    所属：シカゴ・カブス
    ポジション：三塁手
    推定年俸：3500万ドル（約55億円）

  • BregmanGetty Images

    12位：マイク・トラウト

    所属：ロサンゼルス・エンゼルス
    ポジション：右翼手
    推定年俸：3554万ドル（約56億円）

  • Guerrero JrGetty Images

    11位：ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア

    所属：トロント・ブルージェイズ
    ポジション：一塁手
    推定年俸：3571万ドル（約56億円）

  • Toronto Blue Jays v New York YankeesGetty Images Sport

    10位：ゲリット・コール

    所属：ニューヨーク・ヤンキース
    ポジション：投手
    推定年俸：3600万ドル（約57億円）

  • snellGetty Images

    9位：ブレイク・スネル

    所属：ロサンゼルス・ドジャース
    ポジション：投手
    推定年俸：3640万ドル（約57億円）

  • deGromGetty Images

    8位：ジェイコブ・デグロム

    所属：テキサス・レンジャーズ
    ポジション：投手
    推定年俸：3700万ドル（約58億円）

  • ValdezGetty Images

    7位：フランバー・バルデス

    所属：デトロイト・タイガース
    ポジション：投手
    推定年俸：3833万ドル（約60億円）

  • Detroit Tigers v New York YankeesGetty Images Sport

    6位：アーロン・ジャッジ

    所属：ニューヨーク・ヤンキース
    ポジション：右翼手
    推定年俸：4000万ドル（約63億円）

  • wheelerGetty Images

    4位：ザック・ウィーラー

    所属：フィラデルフィア・フィリーズ
    ポジション：投手
    推定年俸：4200万ドル（約66億円）

  • BichetteGetty Images

    4位：ボー・ビシェット

    所属：ニューヨーク・メッツ
    ポジション：三塁手
    推定年俸：4200万ドル（約66億円）

  • sotoGetty Images

    3位：フアン・ソト

    所属：ニューヨーク・メッツ
    ポジション：右翼手
    推定年俸：5100万ドル（約80億円）

  • tuckerGetty Images

    2位：カイル・タッカー

    所属：ロサンゼルス・ドジャース
    ポジション：右翼手
    推定年俸：6000万ドル（約94億円）

  • ohtaniGetty Images

    1位：大谷翔平

    所属：ロサンゼルス・ドジャース
    ポジション：投手・指名打者
    推定年俸：7000万ドル（約110億円）

0