「選手には決断力を求めている！」 リーグ戦5試合無得点のヴィクトル・ギェケレシュ、アルテタ監督が警告
アーセナルが2位との勝ち点を9ポイント差に広げるチャンスを逃したノッティンガム・フォレスト戦で、FWヴィクトル・ギェケレシュはまたもや悔しい夜を過ごした。
ミケル・アルテタ監督率いるチームは、90分間のボール支配率で優位に立ち、15本のシュートを放ったにもかかわらず、ノッティンガム・フォレストと0-0の引き分けに終わった。
アルテタ監督は試合後、チームが勝ち点を落としたことについて失望を認めた。
「毎週がチャンスなんだだ。 我々は全試合を勝ちたい。もしそれができていれば、今とは異なる位置にいただろう。しかし一歩は踏み出した。望んでいたほど大きくはないが、それでも一歩だ」
ギェケレシュはアーセナルでの過去10試合のプレミアリーグ出場でわずか1得点に留まっており、監督はストライカーにさらなる結果を求めた。
「このレベルでは選手に決定力を求めるのは当然だ。得点が必要だし、試合の流れを変える突破口を開く瞬間を創出する必要がある。だが我々はそれを活かせず、これは全員の責任だ」
しかし、アルテタ監督は、ゴール前で鋭さを増す必要があるのはギェケレシュだけではないことも認め、「もちろん、我々は勝利のためにここに来たが、さまざまな理由でそれを達成できなかった。 彼らを称賛するべきだ。なぜなら、彼らは非常に組織力があり、試合で優位に立っているときに勢いを断ち切ることに非常に長けているからだ。しかし、現実には、我々は（ガブリエル）マルティネッリ、デクラン・ライス、ミケル（メリーノ）、ブカヨ（サカ）のヘディングなど、4つの大きなチャンスを作り出した。さらに、明らかにペナルティエリア内でファウルがあったにもかかわらず、それは認められなかった。 枠内シュートを1本も許さなかったにもかかわらず、試合に勝てなかったことは残念だ。それでも、攻撃面ではもっと改善の余地があると思う」
「ギェケレシュはスポルティングCP（プリメイラ・リーガ）で102試合97得点を記録した後、6400万ポンドの移籍金でアーセナルに加入した。
しかし巨額の移籍金に見合う活躍は未だ見せておらず、アーセナルでの得点力不足についてジェイミー・レッドナップ氏が分析した。
『スカイスポーツ』で彼はこう語った。
「正直言って、スポルティング時代の彼を毎週見ていたわけではないが、あのシステム（両サイドバック制）ではクロスが供給されていたはずだ。 主に、右足の右サイドバックと左足の左サイドバックがいたはずなので、彼はクロスを受け取っていただろう。ボールがサイドに流れたら、彼らは彼に向かってくるので、彼はポストを横切って最初に走り込み、そこに飛び込むことができると分かっていたんだ。 彼がアーセナルでプレーする場合、大きな問題は、ブカヨ・サカが右サイドでプレーすることだ。彼は左利きで、マルティネッリも同様、右足で切り返したいと思っている。そのため、ブカヨ・サカがそのポジションに入ったとき、クロスを上げる代わりに切り返そうとするため、フラストレーションが生まれるのだ」
アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグに焦点を移し、サン・シーロでのインテル戦に臨む。
ギェケレシュは今季のチャンピオンズリーグ4試合で2得点を記録しており、いずれも10月のアトレティコ・マドリー戦での勝利時に決めたものだ。
インテル戦後はプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドを迎え撃つ。
