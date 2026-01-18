「選手には決断力を求めている！」 リーグ戦5試合無得点のヴィクトル・ギェケレシュ、アルテタ監督が警告

アーセナルが2位との勝ち点を9ポイント差に広げるチャンスを逃したノッティンガム・フォレスト戦で、FWヴィクトル・ギェケレシュはまたもや悔しい夜を過ごした。

ミケル・アルテタ監督率いるチームは、90分間のボール支配率で優位に立ち、15本のシュートを放ったにもかかわらず、ノッティンガム・フォレストと0-0の引き分けに終わった。

アルテタ監督は試合後、チームが勝ち点を落としたことについて失望を認めた。

「毎週がチャンスなんだだ。 我々は全試合を勝ちたい。もしそれができていれば、今とは異なる位置にいただろう。しかし一歩は踏み出した。望んでいたほど大きくはないが、それでも一歩だ」