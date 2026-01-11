アルテタの秘密兵器か。アーセナルが元リヴァプールの「スローイン・コーチ」を電撃雇用

グロンネマーク氏は2024年のインタビューで、リヴァプールのに招かれた際のスローインの重要性について語った。

「クロップから電話があり、『リヴァプールは素晴らしいシーズンを過ごしたが、スローインが非常に悪かった』と言われた。彼は『ビルト』で私についての記事を読み、連絡をくれたのだ。私が就任した当時、データによればリヴァプールの『プレッシャー下でのスローイン保持率』はプレミアリーグ18位だった。しかし、最初のシーズンで保持率は45.4%から68.4%へと劇的に改善し、18位から1位になった。人々は単なるスローインだと思うかもしれないが、1試合に40〜60回は発生し、合計で20分間も費やされる。サッカーにおいてこれほど巨大な要素を、人々は何年も軽視してきたのだ」

彼はクロップ監督との驚きのエピソードも明かした。

「ユルゲンから電話があった時は本当に衝撃を受けた。家族とチョコレートショップにいた時だ。＋44（イギリスの国番号）からの着信を見て、てっきりペンを売り込んでくるセールス電話だと思った。ボイスメールを聞くと彼からのメッセージで、心臓がバクバクした。折り返しの電話を待っている間、車を運転していたが、彼から着信があった瞬間に慌てて草地に車を乗り入れたほどだ。彼はテネリフェ島での休暇中、ビーチチェアでビルトを読んで私を知ったと言っていた。スローイン・コーチなんて存在、聞いたこともなかったそうだ」