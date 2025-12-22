Getty
アルテタがジェズスの起用を示唆。怪我から回復後の「闘志」を称賛
クリスタル・パレスは火曜日にエミレーツ・スタジアムを訪れる予定だ。アルテタ監督はその試合の計画を立てている最中で、メンバーを入れ替えることが予想されている。アーセナルは土曜日にエヴァートン相手に1-0の勝利を勝ち取り、12月27日にはブライトンをホームに迎えることになるからだ。
アーセナルが2位に勝ち点差2と縮められている中、アルテタ監督はトロフィー争いに関して今シーズンの優先順位を決定しなければならない。カラバオカップはそのリストで順位を下げているかもしれない。ただ、この大会はアーセナルに、チームの周辺にいた選手たちに重要な出場時間を与える機会を提供する。1月に前十字靭帯損傷を負った後、数ヶ月間の欠場を余儀なくされたジェズスはそのカテゴリーに入る。
フィットネスが回復してから、彼はベンチからの途中出場を3回行った。ブラジル人ストライカーがクリスタル・パレス戦で先発する可能性があるかと尋ねられたとき、アルテタ監督は記者団にこう語った。
「まぁ、そうだね。今は試合だけでなく、毎日のトレーニングで彼がどれだけそれを望んでいるかがわかる。彼はすぐにチャンスを得るに値するだろう」
ジェズスは昨シーズン、クリスタル・パレス相手に数日間で5ゴールを決め、カラバオカップでのハットトリックに続いてプレミアリーグで2ゴールを記録した。その後、彼は体調を崩し、長期間離れた場所から見守ることを余儀なくされた。
アーセナルは今夏にスウェーデンの有望株ヴィクトル・ギェケレシュを獲得して攻撃陣を強化したが、彼はまだイングランドで足場を見つけている最中だ。ジェズスは、センターストライカーのポジションを埋める際にアルテタ監督が利用できる有用な代替選手になるだろう。
「それがおそらくガビの最大の資質だと思う。人々をまとめ、人々とつながり、相手に多くの不確実性を生み出すことだ。彼を見ると、彼が関与しているスペースの量、それが彼の最大の資質だ。だから私たちはそれを活用する必要がある」
ジェズスは2022年、4度のプレミアリーグタイトル保持者としてアーセナルに移籍した。アーセナルでの次の出場は公式戦通算で100試合目となり、アルテタ監督は彼がまだ重要な役割を果たすと確信している。
「本当に激しい旅だった。と言えるだろうね。彼が加入したとき、彼はクラブとチームの信念、精神、エネルギーを高めたと思う。私たちがすでに持っていたものとは全く異なるものを与えてくれた。それは本当に印象的だった。そして彼は非常に悪い怪我をいくつか経験し、非常に重要な選手から必要とする一貫性を持つことができなかった。しかし彼は戻ってきた。彼の闘志、彼は常に最善の方法で準備することを決意している。彼は信じられないほどであり、チームは今それを手に入れた。私たちはそれを使う必要がある」
ジェズスは不在期間中に多くの移籍の噂を生み出しており、サウジ・プロリーグに誘われる可能性や、少年時代のクラブであるパルメイラスで母国に戻る可能性があると示唆されている。しかし、彼はその憶測に対応して『The Players' Tribune』で自身の見解を明かした。
「人々は『なぜ去らないの？なぜサウジに行かないの？それとも故郷のブラジルに戻らないの？』と尋ねてきた。いつかパルメイラスですべてが完結することを望んでいるが、今日ではない。アーセナルでやり残したことがあると感じている。去りたくない。ミケル[アルテタ]に加わるためにここに来たとき、僕の目的はゴールを決めることだけではなかった。僕の目的はタイトルを獲得することだった」
ジェズスはアーセナルと2027年夏までしか契約していない。契約がフリーエージェンートに近づくほど市場価値が下がるため、彼らは今後の移籍市場で28歳へのオファーを検討しなければならないかもしれない。
