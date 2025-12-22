アルテタがジェズスの起用を示唆。怪我から回復後の「闘志」を称賛

フィットネスが回復してから、彼はベンチからの途中出場を3回行った。ブラジル人ストライカーがクリスタル・パレス戦で先発する可能性があるかと尋ねられたとき、アルテタ監督は記者団にこう語った。

「まぁ、そうだね。今は試合だけでなく、毎日のトレーニングで彼がどれだけそれを望んでいるかがわかる。彼はすぐにチャンスを得るに値するだろう」

ジェズスは昨シーズン、クリスタル・パレス相手に数日間で5ゴールを決め、カラバオカップでのハットトリックに続いてプレミアリーグで2ゴールを記録した。その後、彼は体調を崩し、長期間離れた場所から見守ることを余儀なくされた。

アーセナルは今夏にスウェーデンの有望株ヴィクトル・ギェケレシュを獲得して攻撃陣を強化したが、彼はまだイングランドで足場を見つけている最中だ。ジェズスは、センターストライカーのポジションを埋める際にアルテタ監督が利用できる有用な代替選手になるだろう。

「それがおそらくガビの最大の資質だと思う。人々をまとめ、人々とつながり、相手に多くの不確実性を生み出すことだ。彼を見ると、彼が関与しているスペースの量、それが彼の最大の資質だ。だから私たちはそれを活用する必要がある」