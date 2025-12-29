アルテタが1月の移籍市場で新戦力を「積極的に模索中」と明言。相次ぐ主力離脱でスカッド拡充へ

今シーズンだけでも、アーセナルはウィリアム・サリバ、ガブリエル・ジェズス、ガブリエル・マガリャンイス、ブカヨ・サカといった主力の欠場を経験してきた。現在はユリアン・ティンバー、ホワイト、ハヴァーツ、クリスティアン・モスケラ、マックス・ダウマンが怪我で離脱中だ。この刻一刻と変化する状況に対し、アルテタ監督はシーズン後半戦に向けてスカッドをいかなる状態に置くべきかを強く意識している。

指揮官は記者団に対し、次のように語った。「我々は現在の状況と、特定の選手たちが怪我から復帰するまでの時間枠を、真に認識していくつもりだ。フロントラインからバックラインまでを見渡せば、それ（補強）が必要な厚みだと言える。他のクラブを見渡すと24人から25人の選手を抱えている。我々のスカッドに特別なもの（人数の多さ）があるわけではない。問題は、予想以上に怪我人が多く出たことだ。その中には避けられないものもあったと言えるが、我々はより良くなりたいと考えている。選手が試合に出場できる状態を確保することが、シーズンにおいてどれほど重要な役割を果たすかは理解している」