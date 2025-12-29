AFP
アルテタが1月の移籍市場で新戦力を「積極的に模索中」と明言。相次ぐ主力離脱でスカッド拡充へ
今シーズンだけでも、アーセナルはウィリアム・サリバ、ガブリエル・ジェズス、ガブリエル・マガリャンイス、ブカヨ・サカといった主力の欠場を経験してきた。現在はユリアン・ティンバー、ホワイト、ハヴァーツ、クリスティアン・モスケラ、マックス・ダウマンが怪我で離脱中だ。この刻一刻と変化する状況に対し、アルテタ監督はシーズン後半戦に向けてスカッドをいかなる状態に置くべきかを強く意識している。
指揮官は記者団に対し、次のように語った。「我々は現在の状況と、特定の選手たちが怪我から復帰するまでの時間枠を、真に認識していくつもりだ。フロントラインからバックラインまでを見渡せば、それ（補強）が必要な厚みだと言える。他のクラブを見渡すと24人から25人の選手を抱えている。我々のスカッドに特別なもの（人数の多さ）があるわけではない。問題は、予想以上に怪我人が多く出たことだ。その中には避けられないものもあったと言えるが、我々はより良くなりたいと考えている。選手が試合に出場できる状態を確保することが、シーズンにおいてどれほど重要な役割を果たすかは理解している」
2019年12月にアルテタ監督が指揮官に就任して以来、クラブは選手獲得に約10億ポンド（約2107億円）を費やしてきた。しかし、その成果として示せるタイトルは現時点でFAカップとコミュニティ・シールドのみだ。近年、プレミアリーグのタイトルレースにおいて繰り返し準優勝に終わっている彼らは、現在首位に立っているものの、マンチェスター・シティとはわずか2ポイント差という状況にある。こうした怪我人の多さと現在の順位を考慮し、スペイン人指揮官は新戦力の加入、および選手の退団の可能性を排除していない。
アルテタはさらに付け加えた。「移籍市場が存在する以上、我々はアーセナルというクラブとして、市場を見渡して『さて、何が必要か？』と自問しなければならない。積極的に（新戦力を）探さなければならないのだ。それが実際に実現できるかどうかはまた別の話だが、何かが起こる可能性がある以上、我々の仕事は常に万全の準備を整えておくことだ。繰り返すが、我々は潜在的な選手の退団を含む、あらゆる状況を評価するつもりだ。市場で何が起きているかを理解することや、個々の選手についての詳細は（スポーツディレクターの）アンドレア・ベルタに任せている。我々は各選手の状況を評価し、最高の解決策を得なければならない」
アーセナルは火曜日、エミレーツ・スタジアムでタイトル争いのライバルであるアストン・ヴィラとの重要な一戦を迎え、2025年を締めくくる。アストン・ヴィラはアーセナルにわずか3ポイント差まで迫っており、今月初めにヴィラ・パークで行われた対戦ではアルテタ監督のチームを破っている。ウナイ・エメリ率いるチームは数年前、北ロンドン（エミレーツ）での勝利によってアーセナルのタイトル獲得を阻む大きな役割を果たしたが、アルテタ監督はこの対戦を恐れるどころか、楽しみにしているという。
「我々には本当に厳しい試合が待ち受けている。彼らのレベルや、彼らが成し遂げていることは熟知しているが、準備をしてプレーするに値する美しい試合だ。彼らは現在の順位にいることにふさわしいチームだ。彼らが何をしているか、どれほど一貫性があるか、そしてウナイがクラブで成し遂げたことを見てほしい。彼らはピッチ上でレベルを示すべき場面でそれを実行しており、現在の評価に完全に値すると私は思う。前回の対戦を振り返り、いくつかのアイデアと、より良くしなければならない点を確認するつもりだ。前回の負け方もかなり残酷なものだったが、そこから学んでいく」
もしアストン・ヴィラが勝利すればアーセナルと勝ち点で並び、マンチェスター・シティは1月1日のサンダーランド戦に勝利すれば首位に浮上するチャンスを得る。しかし、ここでアーセナルが勝利を収めれば、2004年以来となるリーグタイトル獲得に向けて、彼らが本気であることを改めて示すことになる。
この大一番について、アルテタは最後にこう締めくくった。「それこそが我々の望んでいることだ。ここに来るすべての相手が苦しみ、今日の試合の大部分でそうであったように、我々が支配的であること。そして、ヴィラとの試合では本当に厳しい対戦が待っている」
