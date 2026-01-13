キャリックがスールシャールよりもマン・U指揮官に相応しい理由

このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【欧州・海外サッカー コラム】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）の苦難はいつ終わるのか？ サー・アレックス・ファーガソンが26年にわたる輝かしい統治に幕を閉じてから、まだ13年しか経っていない。だが、クラブが不適切な決定を繰り返した状態が続いたことで、はるかに長い時間が経過したかのように感じられる。

ポルトガル人指揮官ルベン・アモリムの在任期間はわずか14カ月。その間にユナイテッドはプレミアリーグ史上最悪の順位に沈み、トッテナムに欧州カップ戦の決勝で敗れた。 彼が固執した3-4-3の硬直的なフォーメーションが最終的に彼の失脚を招いたが、クラブ幹部はスポルティングCPからアモリムを招聘した時点で、彼がシステム重視の監督であることを承知していた。同様に、ジョゼ・モウリーニョやルイ・ファン・ハールが現実主義的な指揮官であり、議論の的となった「ユナイテッドDNA」にも適合しないことも理解していたのだ。

アモリムは最終的に、クラブ理事会からの支援不足を公言したことで自らの終焉を招いた。今夏に正式な後任として選ばれる人物は、紛れもなくサッカー運営における実権を握るようになったCEOオマール・ベラダとサッカー部門責任者ジェイソン・ウィルコックスの判断に、はるかに従順に応じる覚悟が必要となる。その背後には、賛否両論のINEOSオーナー体制の監視の目が光っている。 このような問題を抱えた運営体制では、チームがチャンピオンズリーグに復帰することはおろか、ベラダが掲げる「2028年までにプレミアリーグ優勝」という野望を達成するのは困難だろう。

現時点でユナイテッドに必要なのは、惨憺たる失望に終わっている今シーズンを乗り切るための船長だ。報道によれば、暫定指揮官の座はクラブのレジェンド2人、オーレ・グンナー・スールシャールとマイケル・キャリックの間で争われたという。オールド・トラッフォードに垂れ込めた暗雲を、たとえ一時的でも晴らすなら、後者にその任を託すべきだろう。そして、現時点ではその方向で動いているようだ。

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    111年ぶりの低水準

    ファーガソン時代のもう一人のスター選手であるダレン・フレッチャーは、アモリム監督が去った後、U-18チームのコーチから昇格し、暫定的にトップチームを指揮することになった。しかし、夏まで指揮を執り続けるという彼の考えは、すぐに打ち砕かれた。

    フレッチャーの初陣となった試合では、降格の危機に瀕しているバーンリーと2-2で引き分け、プレミアリーグの順位は7位に落ち込んだ。30本ものシュートをバーンリーのゴールに浴びせたにもかかわらず、チームに決定力不足があったことを嘆いたスコットランド人監督は、この経験を「素晴らしい経験」と表現し、次の試合、FAカップ3回戦のブライトン戦でも指揮を執ることを確認した。

    しかし、この試合から得られるポジティブな要素は皆無だった。ブライトンがオールド・トラッフォードで2-1の勝利を収め、元ユナイテッドの若手選手ダニー・ウェルベックが再び古巣を苦しめた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ホームスタンドからはブーイングが降り注いだ。

    この結果はユナイテッドにとって新たな底辺を示した。8月にはカラバオカップで4部グリムズビー・タウンに衝撃的な敗北を喫しており、1981-82シーズン以来初めて国内2大会とも初戦で敗退した。これにより今季の試合数は40試合に留まり、1914-15シーズン以来の少なさとなる。 フレッチャー監督はメディアの前で声を詰まらせながら認めた。

    「これが我々の現状だ。隠すことはできない。マンチェスター・ユナイテッドのレベルでもなければ、期待される姿でもない」

  • FBL-ENG-FACUP-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    シーズンを無駄にできない

    フレッチャーは、自分が長く指揮を執ることはないという事実にも諦めを見せている。

    「誰かが指揮を執るだろう。選手たちは今シーズン、戦うべき目標を明確にすべきだ」と彼はTNTスポーツに語った。

    「最も重要なのは、誰が指揮を執ろうと、選手たちが結束することだ。彼ら次第だ。今シーズン、戦うべき目標を明確にしなければならない。このチームは今シーズンも成功を収めるだけの力を持っているが、それには深い覚悟が必要だ」

    実際、技術的にはユナイテッドはプレミアリーグでトップ5入りを果たす強固な立場にあり、UEFA係数ランキングに基づけば、これが再びチャンピオンズリーグ出場権獲得に十分である可能性が高い。レッド・デビルズは5位のブレントフォードにわずか2ポイント差、4位のリヴァプールには3ポイント差で迫っており、フレッチャーは救済の望みがまだ見える中で選手たちに「シーズンを無駄にするな」と訴えた。

    しかし現実的に、彼らは目標達成に必要な安定性を欠いている。ユナイテッドは直近9試合でわずか2勝しか挙げておらず、苦戦中のリーズ・ユナイテッド、ウルブス、ウェストハム、ノッティンガム・フォレスト相手に貴重な勝ち点を落としている。この驚くほど限られた戦力では劇的な改善は見込めない。キャプテンのブルーノ・フェルナンデスを除けば、毎週必要なパフォーマンスレベルを維持できる選手はいない。

    したがって暫定監督の主たる目標は、単にファンに再び応援する材料を与えることにある。7年前、極めて類似した状況下でスールシャールはそれを成し遂げたが、今度はキャリックの番だ。

  • Carrick Solskjaer(C)Getty images

    リスペクト

    『ガーディアン』によると、スールシャールとキャリックの両名は週末にベラダとウィルコックスと直接会談を行い、ユナイテッドは来週のマンチェスター・シティとの重要なダービー戦に十分な時間的余裕をもって暫定監督任命を確定させる計画だ。より経験のあるスールシャールが当初最有力候補と見られていたが、キャリックは特に印象的な面接を経て「一歩リード」したと報じられている。

    また、フレッチャーが別のサポートコーチと共にキャリックのスタッフ陣に加わる可能性も報じられており、これは2018年から2021年にかけての体制を模倣するものとなる。当時キャリックはスールシャールのナンバー2を務め、現在はイプスウィッチ・タウンを指揮するキーラン・マッケナとマイク・フェランがチームを構成していた。

    2021年11月にスールシャールが解任されると、キャリックが暫定指揮官に就任し、即座にチームを立て直した。ユナイテッドはチャンピオンズリーグでビジャレアルをアウェイで2-0で下し、チェルシー戦では1-1の引き分け、オールド・トラッフォードでのアーセナル戦では3-2で勝利を収めた。 特にアーセナル戦でのパフォーマンスは期待を抱かせるものだったが、その時点でラルフ・ラングニックが暫定監督として就任することが既に決定しており、キャリックは試合後にクラブを去ることを発表した。

    選手たちが彼が去ることを悲しんだことは象徴的だ。ハリー・マグワイアが記者団に明かしたように「彼は本当に好人物で、全員から尊敬されている。一人ひとりに素晴らしい対応をしてくれた。彼の不在は寂しい」。

    ここでのキーワードは「リスペクト」だ。キャリックが再びクラブの門をくぐれば、マグワイア、フェルナンデス、ルーク・ショー、ディオゴ・ダロト、アマド・ディアロら、彼が去った後に残ったメンバーから、即座に再びその尊敬を集めるだろう。

  • Coventry City FC v Middlesbrough FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    実績ある指導力

    退団からほぼ1年を経て、キャリックはミドルズブラで初の常任ヘッドコーチ職に就いた。引き継いだチームはチャンピオンシップで21位と低迷し、降格圏からわずか1ポイント上回る状況だったが、彼は一夜にしてチームの流れを変えた。

    驚異的なことに、ボロはキャリック指揮下の最初の23試合で16勝を挙げ、その過程で2度のEFL月間最優秀監督賞を受賞した。2022-23シーズンは4位で終え、プレーオフ進出を決めたものの、コヴェントリー・シティとの準決勝2試合で合計スコア0-1の接戦の末、敗退を喫した。 それでもキャリックはメディアと選手の両方から広く称賛された。

    「彼は自分がキャリアを通じて夢見てきた監督だ」と、そのシーズン28得点でチャンピオンシップ得点王を獲得したチュバ・アクポムは語った。

    「監督のために戦いたい。彼は私に大きな信頼と自信を示してくれた。自己表現の自由を与えてくれたことに心から感謝している」

    当時のキャプテン、ジョニー・ハウソンは『ザ・アスレティック』にこう付け加えた。

    「見ていて楽しい。我々は攻撃し、チャンスを作り、得点し、ボールを支配する。それがマイケル（・キャリック）のサッカーだ」

    キャリックは2年目もファンを楽しませ続け、カラバオカップ準決勝進出という劇的な快進撃を指揮した。最終的にボロはチャンピオンシップ8位に終わったものの、このイングランド人監督には新たな3年契約が提示された。

    しかし残念ながら、2024-25シーズンは目立った進展が見られなかった。ボロは順位表で10位に低迷し、クラブ首脳陣はその後キャリック体制に終止符を打った。だが、ほんのわずかな差がなければ状況は変わっていたかもしれない。ボロは最終6試合を控えて5位に位置しており、再びプレーオフ進出を果たすべきだったのだ。 しかし、その後わずか4ポイントしか獲得できず、キャリックは居場所を失った。

    それでも彼はリバーサイドを去る際、46.3％という非常に立派な勝率を残した。これはクラブ史上、2部リーグにおける監督としては最高の記録である。キャリックはまた、2017年のプレミアリーグ降格以降で最長在任の監督でもあり、偽物を淘汰することで悪名高い熾烈なリーグにおいて、その指導力を証明したのだ。

  • Ole Gunnar Solskjaer Manchester UnitedGetty

    「過去」のスールシャール

    スールシャールはキャリックよりも指揮官としての経験が豊富だが、タッチラインでのキャリアが15年を経た今も、その指導者としての資質については評価が分かれている。1999年のチャンピオンズリーグ決勝で決勝ゴールを決め不滅の名声を得たユナイテッドの象徴的存在は、ノルウェーのモルデで2度の指揮を執り3つのトロフィーを獲得したが、その間に挟まれたカーディフ・シティでの9カ月間は惨憺たる結果に終わった。

    ウェールズでプレミアリーグからの降格を経験した後、2018年12月にユナイテッドがスールシャールに声をかけたことは大きな驚きだった。だが、ファン層の圧倒的多数は彼の復帰を歓迎した。クラブはモウリーニョの指揮下でそのアイデンティティを失っており、スールシャールはファーガソンが以前支持していた価値観を回復するための理想的な暫定監督と見なされていた。

    彼はまさにそれを実現し、17試合中14勝を監督して、正式な契約を獲得。最初の2シーズン、スールシャールはユナイテッドを3位と2位に導き、プレミアリーグの遠征での最長無敗記録（28試合）の更新に貢献した。 ファーガソン以来、これほど長期間にわたりレッド・デビルズをトップ4に留めておくことができた監督は他にいなかった。

    クリスティアーノ・ロナウドの復帰によって軌道から外れていなければ、スールシャールが今でも指揮を執っていたとさえ考える人々もいる。だが、それは現実的ではない。37歳のロナウドを受け入れる必要があったため、ユナイテッドの衰退はより急速に進んだ。とはいえ、5度のバロンドール受賞者であるレジェンドと再契約しなかったとしても、スールシャールの実力は最終的に露呈していただろう。

    スールシャールはファーガソンのカウンター攻撃スタイルを取り入れてサポーターの支持を維持していたが、プランBはなかった。そのため、強豪チームに圧倒され、リヴァプールにホームで0-5と惨敗した試合はスールシャールにとって最悪の瞬間となった。2021年、ヨーロッパリーグ決勝でビジャレアルに敗れた試合を含め、低いブロックに対してしばしば挫折を経験した。

    また、ワトフォードで4対1という許しがたい大敗を喫した最後の試合の後、ユナイテッドのファンがスールシャールをブーイングしたことも忘れてはならない。愛された「童顔の暗殺者」はチャンスを得たが、それを逃してしまった。今、再びスールシャールに目を向けることは、INEOS が前政権の過ちから何も学んでいないことを示すだけだろう。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    「100%の確信」

    キャリックはスールシャールほどマンチェスター・ユナイテッド選手時代を懐かしく思われていないが、それは単に彼の古巣のチームメイトが数多くの重要なゴールを決めたストライカーだったからだ。チーム全体への貢献度という点では、キャリックはむしろスールシャールを凌駕していたと言える。彼はプレミアリーグ時代において比類なきパスレンジを誇る卓越したプレーメーカーだった。

    彼自身も紛れもないレジェンドであり、指導者としてのキャリアも見事なスタートを切っている。スールシャールが与えられたのと同じ機会を得るに値する。ノルウェー人監督は、特に自らの言葉に誠実であろうとするなら、彼の道を阻むべきではない。

    「マイケルは価値と信念を持つ男であり、家族思いの大家族主義者だ。だが彼の知識もまた比類なきものだ」とスールシャールは2023年に『ザ・アスレティック』のインタビューで語った。

    「ユナイテッドでは、マイケルが選手たちに話しかける姿を目にした。中には彼の元チームメイトもいたが、それは容易なことではない。それでも彼は威厳を保っていた。 マイケルが望めば、100％マンチェスター・ユナイテッドの監督になるだろう」

    また、キャリックならリスクもはるかに少ない。 スールシャールが復帰して再び失敗した場合、INEOSの会長であるジム・ラトクリフ卿とグレイザー家は、壊滅的な批判にさらされる可能性がある。彼はユナイテッドを退団して以来、トルコのベシクタシュで1つのポジションしか務めておらず、8カ月間在籍した後、スイスクラブのローザンヌ（皮肉にも、これも INEOS が所有）にカンファレンスリーグのプレーオフで敗退したことを受け、解任された。

    そして、キャリックはこの空席が短期的な任務であることも理解している。クラブは、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督との関連も報じられている中、夏には大物監督を望んでいる。

    これはチームを変革するのではなく安定化させるための措置だ。キャリックはより安全な選択肢であり、明るい未来への基盤を築くことができるはずだ。

