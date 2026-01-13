キャリックがスールシャールよりもマン・U指揮官に相応しい理由

スールシャールはキャリックよりも指揮官としての経験が豊富だが、タッチラインでのキャリアが15年を経た今も、その指導者としての資質については評価が分かれている。1999年のチャンピオンズリーグ決勝で決勝ゴールを決め不滅の名声を得たユナイテッドの象徴的存在は、ノルウェーのモルデで2度の指揮を執り3つのトロフィーを獲得したが、その間に挟まれたカーディフ・シティでの9カ月間は惨憺たる結果に終わった。

ウェールズでプレミアリーグからの降格を経験した後、2018年12月にユナイテッドがスールシャールに声をかけたことは大きな驚きだった。だが、ファン層の圧倒的多数は彼の復帰を歓迎した。クラブはモウリーニョの指揮下でそのアイデンティティを失っており、スールシャールはファーガソンが以前支持していた価値観を回復するための理想的な暫定監督と見なされていた。

彼はまさにそれを実現し、17試合中14勝を監督して、正式な契約を獲得。最初の2シーズン、スールシャールはユナイテッドを3位と2位に導き、プレミアリーグの遠征での最長無敗記録（28試合）の更新に貢献した。 ファーガソン以来、これほど長期間にわたりレッド・デビルズをトップ4に留めておくことができた監督は他にいなかった。

クリスティアーノ・ロナウドの復帰によって軌道から外れていなければ、スールシャールが今でも指揮を執っていたとさえ考える人々もいる。だが、それは現実的ではない。37歳のロナウドを受け入れる必要があったため、ユナイテッドの衰退はより急速に進んだ。とはいえ、5度のバロンドール受賞者であるレジェンドと再契約しなかったとしても、スールシャールの実力は最終的に露呈していただろう。

スールシャールはファーガソンのカウンター攻撃スタイルを取り入れてサポーターの支持を維持していたが、プランBはなかった。そのため、強豪チームに圧倒され、リヴァプールにホームで0-5と惨敗した試合はスールシャールにとって最悪の瞬間となった。2021年、ヨーロッパリーグ決勝でビジャレアルに敗れた試合を含め、低いブロックに対してしばしば挫折を経験した。

また、ワトフォードで4対1という許しがたい大敗を喫した最後の試合の後、ユナイテッドのファンがスールシャールをブーイングしたことも忘れてはならない。愛された「童顔の暗殺者」はチャンスを得たが、それを逃してしまった。今、再びスールシャールに目を向けることは、INEOS が前政権の過ちから何も学んでいないことを示すだけだろう。