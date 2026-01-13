キャリックがスールシャールよりもマン・U指揮官に相応しい理由

ポルトガル人指揮官ルベン・アモリムの在任期間はわずか14カ月。その間にユナイテッドはプレミアリーグ史上最悪の順位に沈み、トッテナムに欧州カップ戦の決勝で敗れた。 彼が固執した3-4-3の硬直的なフォーメーションが最終的に彼の失脚を招いたが、クラブ幹部はスポルティングCPからアモリムを招聘した時点で、彼がシステム重視の監督であることを承知していた。同様に、ジョゼ・モウリーニョやルイ・ファン・ハールが現実主義的な指揮官であり、議論の的となった「ユナイテッドDNA」にも適合しないことも理解していたのだ。
アモリムは最終的に、クラブ理事会からの支援不足を公言したことで自らの終焉を招いた。今夏に正式な後任として選ばれる人物は、紛れもなくサッカー運営における実権を握るようになったCEOオマール・ベラダとサッカー部門責任者ジェイソン・ウィルコックスの判断に、はるかに従順に応じる覚悟が必要となる。その背後には、賛否両論のINEOSオーナー体制の監視の目が光っている。 このような問題を抱えた運営体制では、チームがチャンピオンズリーグに復帰することはおろか、ベラダが掲げる「2028年までにプレミアリーグ優勝」という野望を達成するのは困難だろう。
現時点でユナイテッドに必要なのは、惨憺たる失望に終わっている今シーズンを乗り切るための船長だ。報道によれば、暫定指揮官の座はクラブのレジェンド2人、オーレ・グンナー・スールシャールとマイケル・キャリックの間で争われたという。オールド・トラッフォードに垂れ込めた暗雲を、たとえ一時的でも晴らすなら、後者にその任を託すべきだろう。そして、現時点ではその方向で動いているようだ。