マルセイユのデ・ゼルビがマン・U次期監督就任の噂に対して沈黙を破る

一方でデ・ゼルビ監督は、プレミアリーグが世界最高のリーグであることを認めつつも、現在の環境への愛着を強調した。

「マルセイユは私にとって正しい場所だ。ここの人々はフットボールを愛し、凄まじい情熱を持っている。それは単なるスポーツというより宗教に近く、仕事以上の意味を持っているんだ。このクラブで働くなら、フットボールを『食べ、飲み、眠る』ほどに没頭しなければならない。今、私はこのクラブで非常に充実した時間を過ごしているし、我々は特別なものを築き上げている最中だ」

「（スポーツディレクターの）メディ・ベナティアやパブロ・ロンゴリア会長と共に、マルセイユをより良くするために全力を尽くしている。この街での私の仕事は、まだ終わっていない。将来的に見れば、プレミアリーグが他のどのリーグとも違う魅力的な舞台であることは確かだ。あそこは絶対的に世界最高のリーグであり、ブライトン時代には素晴らしい思い出がある。だが、今の私の焦点はマルセイユだけに向けられている。」