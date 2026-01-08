グエーイ争奪戦に新展開。アーセナルが1月の獲得に向けてマン・Cとの争奪戦に参戦か

昨夏、リヴァプールは3500万ポンド（約73億8000万円）の移籍金で合意し、グエーイは既にメディカルチェックまで済ませていた。しかし、クリスタル・パレスは5年契約を結ぶ予定だったグエーイの代役を確保できず、移籍を直前で阻止した。11月、クリスタル・パレスのスティーブ・パリッシュ会長は、移籍が破談になった経緯と今夏に契約満了を迎えるグエーイの1月の去就について心中を語った。

「マークを留める必要があった。なぜなら、我々にとって素晴らしいシーズンになるか、降格の危機にさらされるかの差は、5試合に勝てるかどうかにかかっているからだ。プレミアリーグの差は極めてわずかだ。マイケル（・オリーセ）やエベ（レチ・エゼ）、ウィルフリード（・ザハ）がいなくなったが、チームの根幹を崩さずにこれ以上の流出を続けるには限界がある」とパリッシュ会長は語っている。

また同氏は、移籍が叶わなかった失望を乗り越え、すぐに献身的な姿勢を見せたグエイを称賛した。「リヴァプールという巨大なクラブからのオファーに、彼が関心を持ったのは当然だ。しかし、彼はクラブの決定を受け入れ、残留に同意してくれた。今後の去就については、完全に彼が主導権を握っている。難しい決断だったが、留めたのは正解だったと確信している」