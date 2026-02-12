Goal.com
Man Utd issues GFXGetty/GOAL
Richard Martin

キャリックとマンチェスター・ユナイテッドが、12日間の休止期間中に取り組むべき5つの課題

監督たちはよく、現代サッカーの容赦ない日程の唯一の利点は、残念な結果をいつまでも引きずっている暇がないことだと言う。だが、その逆がいまマイケル・キャリックには当てはまる。次に自身のチームが再び試合に臨むまで、マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムで1-1に引き分けた試合を分析する時間がいくらでもあるのだ。

ユナイテッドは欧州カップ戦に出場しておらず、FAカップでも早期敗退したため、2月23日にエヴァートンを訪れるまでの予定に12日間の空白が生じた。この休みは非常に長く、海外での金になる親善試合を行う絶好の機会だと指摘されていた。

結局のところ、エキシビションマッチは一切組まれておらず、キャリックはチームを温暖地でのトレーニング旅行に連れていく提案を断り、代わりにキャリントンで作業することを選んだと見られている。選手たちは4日間の休暇を得る予定だが、キャリック自身は、プレミアリーグでトップ4入りしてチャンピオンズリーグ復帰を果たすための道筋を描く中で、休暇を1日取ることすらほとんど許されない。

ベンヤミン・シェシュコがウェストハム戦で終盤に同点弾を決めたことで、この停滞期間中としてはクラブ周辺のムードは悪くはないものの、それでもハマーズはキャリック体制下でのユナイテッドの完璧なスタートを止め、 精彩を欠いたパフォーマンスは、今後12日間でコーチが答える必要のある多くの疑問を投げかけた。

GOALは、元レッドデビルズのMFからコーチへ転身したキャリック監督、そして組織の上層部にいる者たちが対処しなければならない5つの主要課題を見ていく。

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    シェシュコの先発ポジションを見つける

    シェシュコは、ウェストハムのゴールへ放った即興のフリックで7400万ポンドの移籍金をゆっくりと回収し続けており、再び先発でプレーする時が来た。昨夏に加入したユナイテッド最高額の新戦力は、ブンデスリーガからプレミアリーグへ移って以降、いくつか適応の問題を抱えてきたが、年明け以降は5得点。リーグでの4ゴール――バーンリー戦での2得点、フラム戦の94分の決勝点、そして東ロンドンでの96分の同点弾――はいずれもチームに勝ち点4をもたらした。

    シェシュコはキャリックの下で、総計450分のうちわずか60分強しかプレーしていないが、結果を救ったのは3試合で2度目だった。前半と後半序盤にかけてユナイテッドが苦しむなか、クロスの的となるターゲットマンが切実に求められており、キャリックは後に、69分にようやく投入する前に、もっと早くストライカーを入れるべきだったと認めた。

    ユナイテッドは次節のエヴァートン戦でも、ウェストハム戦と同様の課題に直面するだろう。相手は守備を固めて引き、相手の普段のゴールへの道筋を遮断することをいとわないチームでもあるため、シェシュコは先発してチームに別の攻撃の出口を与える必要がある。

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    ボール保持をより効果的に活用する

    ルベン・アモリムとキャリックに共通していそうな点の一つは、ボール保持率が低い時のほうがチームがうまくいく傾向があることだ。直近4週間で、ユナイテッドはボール保持率32％でマンチェスター・シティを下し、44％でアーセナルを退け、さらに42％という意外な低さでフラムにも勝利した。

    レッドデビルズはボール保持率65％でトッテナムを一蹴したが、1時間以上にわたって数的優位で戦えたという明確なアドバンテージがあった。ウェストハム戦でも同じだけの保持率だったが、概してそれをどう生かすべきか分からずにいた。 

    ユナイテッドの今後数試合の対戦相手は細心の注意を払うだろうし、その結果、エヴァートンやクリスタル・パレスとの試合は、トップ5のライバルと対戦するよりも難しくなる可能性すらある。キャリックは、素晴らしい初年度のあと、ミドルズブラで最終的に失敗した。というのも、彼のチームがボール保持時にあまりにも予測可能になってしまったからだ。彼は、ユナイテッドが同じ運命に陥らないようにしなければならない。

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    週に2試合をこなすこと

    キャリック体制で対戦した中で最も低い順位のチームがウェストハムだったにもかかわらず、ユナイテッドの連勝が同地で止まったことには、明白な理由があるように思えてならなかった。レッドデビルズはトッテナム戦の勝利から首都への遠征まで丸2日しか休めず、短い間隔にもかかわらずキャリックは先発11人を変更しなかった。その結果、少なからぬ選手が肉体的にも精神的にも消耗しているように見えた。

    キャリックはアモリムよりも、欧州大会がない状況をはるかに有効活用し、次の試合に向けた準備と回復に時間を充ててきた。しかし、ユナイテッドをチャンピオンズリーグ、あるいは少なくともヨーロッパリーグへ戻すという目標を達成するつもりなら、彼――あるいは正式に指揮を執ることになる人物――にそのような贅沢はなく、選手層を回すローテーションを受け入れなければならない。

    ユナイテッドにはイーストロンドンでの消耗から回復する十分な時間があるが、1か月もしないうちに再び短い日程間隔に直面することになる。パレスとのホームゲームとニューカッスルへの遠征の間は3日しかなく、キャリックは今回はより良くチームを準備させる必要がある。

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    マグワイアについて決断すべき

    ユナイテッドのウェストハム戦を前に、クラブがハリー・マグワイアの新契約締結に近づいているというニュースが浮上した。このDFが手本として示す姿勢を考えれば、残す価値がないとは言いがたく、そしてコンディションが整い、適切に起用されれば、今でもトップクラスのセンターバックである。 

    問題は、マグワイアのフィットネスが次第に当てにしづらくなっていることだ。その点を強調するかのように、ロンドン・スタジアムでの試合では、後半にハムストリングを痛めたような兆候が見られ、交代で退いた。

    マグワイアはハムストリングの負傷で2か月以上離脱し、9試合を欠場してからようやく復帰したばかりだが、昨季も大きな離脱が2度あり、合計で9試合を欠場した。2023-24シーズンにも大きな離脱が2度あり、シーズン終盤と欧州選手権を欠場している。

    マグワイアは火曜日、スタジアムを後にする際に記者に「大丈夫」と語ったが、クラブが彼の契約延長に本気で取り組んでいるのだとすれば、決して心強い兆候とは言えなかった。

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    サイドバック探しが今から始まる

    カゼミーロの後釜を見つけ、さらに中盤の層を厚くするために、今夏の補強においてユナイテッドが最も注力する分野になるのは周知の事実だ。しかし、ウェストハム戦は、トップクラスのサイドバックを1～2人チームに加える必要性も浮き彫りにした。

    ルーク・ショーは試合最大のミスを犯し、トマーシュ・ソウチェクに先制点を許してしまった。不運なタイミングだった。というのも、ショーは全体的には良いプレーをしており、長年の大きな負傷問題を乗り越えた今季は非常に安定していたからだ。

    しかし、バウンドするボールをクリアできなかったことはさておき、ショーがクラブに残されている時間も長くはない。契約は2027年に満了する。ルイ・ファン・ハールの最初の移籍市場でオールド・トラッフォードにやって来た彼は、偉大な生き残り組の一人である。

    同じサイドバックのディオゴ・ダロトもベストな出来ではなく、前半は不安定な内容だった。もっとも、彼は有望な形で背後へ抜け出すランも見せたが、アマド・ディアロはそれに気づけなかった。

