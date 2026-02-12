ユナイテッドは欧州カップ戦に出場しておらず、FAカップでも早期敗退したため、2月23日にエヴァートンを訪れるまでの予定に12日間の空白が生じた。この休みは非常に長く、海外での金になる親善試合を行う絶好の機会だと指摘されていた。

結局のところ、エキシビションマッチは一切組まれておらず、キャリックはチームを温暖地でのトレーニング旅行に連れていく提案を断り、代わりにキャリントンで作業することを選んだと見られている。選手たちは4日間の休暇を得る予定だが、キャリック自身は、プレミアリーグでトップ4入りしてチャンピオンズリーグ復帰を果たすための道筋を描く中で、休暇を1日取ることすらほとんど許されない。

ベンヤミン・シェシュコがウェストハム戦で終盤に同点弾を決めたことで、この停滞期間中としてはクラブ周辺のムードは悪くはないものの、それでもハマーズはキャリック体制下でのユナイテッドの完璧なスタートを止め、 精彩を欠いたパフォーマンスは、今後12日間でコーチが答える必要のある多くの疑問を投げかけた。

GOALは、元レッドデビルズのMFからコーチへ転身したキャリック監督、そして組織の上層部にいる者たちが対処しなければならない5つの主要課題を見ていく。