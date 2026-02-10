Goal.com
Bernardo Silva gfxGetty/GOAL
Richard Martin

ベルナルド・シウヴァは再び最高の状態に戻る――今夏退団ならマンチェスター・シティは万能MFを欠くことに

ベルナルド・シウヴァを表現する方法はいくらでもある。大胆なドリブラー、洗練されたパサー、執拗なプレッシャー役、マンチェスター・シティのピッチ上のエンジンであり頭脳でもある。

シウヴァはアンフィールドで12.84kmを走ったが、単なる縁の下の力持ちではなく、違いを生む存在だった。彼はハーランドのヘディングシュートを押し込んで同点にし、その後はマテウス・ヌネスに繋ぐパスを通した。ヌネスはアリソンに倒されて決定的なPKを獲得し、それをノルウェー人がネットに突き刺した。

ハーランドにとって、84分に同点にした際のシウヴァのノーセレブレーションは、彼という選手を象徴していた。彼はこう説明した。「ベルナルドはクラブ全体とファンに合図を送った――さあ、行こうって。彼は2点目を欲していた」。

ペップ・グアルディオラも、アンフィールドでの5年ぶりの初勝利、そして観衆の前では2003年以来となる初勝利において、シウヴァの影響力を強調したかった。「私たちは信じられない選手、私がこれまで指導した中でも最高の選手の一人、キャプテンのベルナルドに導かれた」と指揮官は語った。「選手が常に自分よりチームを優先し、自らの模範によって物事を行うと、誰もが彼に続く」。

だが、シウヴァがシティの笛吹き男であることには一つ問題がある。このシーズン終わりに彼が避けられず去るとき、彼らは誰に付いていくことを選ぶのだろうか？

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    退団の可能性は高い

    アンフィールドでのシウヴァのパフォーマンスは、勝負どころで彼が今なおシティにどれほど貢献できるかを示した一方で、彼がボデ/グリムトへの遠征で出場停止となった際には、彼不在の生活がどのようなものになり得るかという警告も受けた。シティはノルウェーの新興勢力に粉砕され、ロドリは退場になる前に容赦なく弱点を突かれた。隣で確かな存在感を放つシウヴァが欠けていたことが偶然ではないのは明らかだ。

    長期的に彼なしでやりくりすることは、エティハド・スタジアムでの契約満了が近づき残留よりも退団の可能性が高まり、シティが間もなく向き合わざるを得ない現実だ。シウヴァがシティを離れたがっているという報道は毎年のように繰り返されており、ベンフィカの下部組織を経てモナコで成功を収めた彼は、南欧の陽光の下へ戻りたいという願望を隠したことがない。 

    バルセロナは数年前から有力な移籍先として取り沙汰されており、カタルーニャのクラブは2023年に彼の獲得を望んだが資金面で実現できず、その結果、シティとの契約を延長した。シウヴァはベンフィカ復帰についても何度か語っており、再選された会長のルイ・コスタは11月、「彼がベンフィカの選手になりたいと絶対的に確信している」と述べた。近年、ポルトガル代表のチームメイト数人を引き抜いてきたサウジ・プロリーグも、移籍先候補として浮上している。

    • 広告
  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    昨シーズンのスケープゴート

    シウヴァは契約が残り4カ月を切っており、その意図をほとんど隠していない。 「自分が何をするかは正確に分かっているが、それについて話す時期ではない」と、彼は9月末に語った。

    「マン・シティに集中して、ベストを尽くし、クラブを本来あるべき場所へ戻すために努力する時だ。 過去にも多くの主将が去っていったことは分かっているが、最も経験のある選手たちがそれを若い選手に伝え、願わくば彼らが次にその経験を引き継いで伝えていくことになる」

    それは、確言はしないまでも、自分が去るつもりであると認めたに等しかった。

    退団が目前に迫るにつれ、シティのファンは、彼が近年の歴史においていかに重要な存在だったか、そして今もなおいかに重要であるかを理解し始めている。そしてそれはミッドフィールダーである彼の功績でもある。というのも、昨年のこの時期には、彼は悲惨なシーズンのスケープゴートの一人とされ、オンライン上では少なからぬファンが彼を追い出そうとしていたように見えたからだ。

    ソーシャルメディア上のシティファンの間には、チームが負けるたびにシウヴァを非難するという最近の傾向がある。昨季それには単純な理由があった。ポルトガル人の彼は、チーム全体が負傷者に苦しむ中でも常にフィットしており、10月から3月にかけての悲惨な成績不振の間、批判の矛先を向けやすい明白な標的だった。その期間にシティが勝てなかった12試合のうち9試合で先発していた。

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    年を取りすぎ？

    また、シティのスカッドは年を取りすぎて消耗している、という論調にひとまとめにされているように見えた。彼は30歳を超えたスカッド内の6人のうちの1人であり、イルカイ・ギュンドアン、マテオ・コヴァチッチ、ケヴィン・デ・ブライネ、そしてシウヴァを擁する彼らの中盤と攻撃は、よりフィジカル化が進むプレミアリーグにおいて、必要なスピードとパワーをしばしば欠いていたのも事実だった。

    その批判はシウヴァの癇に障ったようで、ボーンマスでのFAカップ準々決勝勝利の後、記者との怒りのやり取りで頂点に達した。デ・ブライネとギュンドアンは退団し、ジャック・グリーリッシュとマヌエル・アカンジはレンタル移籍となり、一方でジョン・ストーンズとコヴァチッチは実質的にシーズンのほぼ全期間を負傷で過ごしている。 

    それにより、シウヴァはレギュラーとして出場する選手の中でチーム最年長クラスの経験者となり、まだ残っているトレブル達成メンバー7人のうちの1人であり、さらにグアルディオラの下でプレミアリーグ6回の優勝すべてを勝ち取ったのはストーンズと彼だけになった。

    確かに、いくつかの面では年齢がシウヴァに追いついてきた。昨季、彼はプレミアリーグの全フィールドプレーヤーの中で最高速度が最も低かったことが明らかになった。

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    大舞台に強い選手

    441試合で74ゴール、78アシストという数字も、デ・ブライネ、ラヒーム・スターリング、ダビド・シルバ、ヤヤ・トゥーレといった他のシティの名選手と比べると少なく見えるかもしれず、それが物事がうまくいかないときに彼が批判を受ける理由の一つにもなっている。だが、それではクラブ在籍9年間で彼が担ってきた多才な役割を正当に評価できない。

    シウヴァのプレーには非常に多くの側面がある。年齢を重ねるにつれ、彼の粘り強さ、ポジショニング、そして試合を読む力がチームをまとめ上げてきた。また、技術的な質、ボールタッチ、パス能力、ドリブルも失っていない。彼は典型的な万能選手であり、中盤のあらゆるポジションでプレーでき、そして実際にプレーしてきた。時にはアンカーとして、時にはボックス・トゥ・ボックスの役割、トップ下（No.10）、あるいは左ウイングや右ウイングでもこなす。リヴァプール戦ではピッチのあらゆる場所で効果的にプレーし、後半にはサイドも入れ替えた。

    ある意味では、アンフィールドで同点ゴールを決めたのがシウヴァだったことは意外だった。というのも、それが彼にとって今季プレミアリーグ初ゴールだったからだ。しかし意外であるべきではなかった。彼は常に最大の試合で存在感を示す傾向があるからだ。彼はリヴァプール相手に4得点しており、さらにこの10年でシティにとって国内最大のライバルに対して4アシストも記録している。

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    完璧なキャプテン

    彼はマンチェスター・ユナイテッドという永遠の宿敵相手に4得点を挙げ、さらに4アシストも記録している。そして、欧州の舞台でシティ最大のライバルであるレアル・マドリー相手にも4得点。中でも2023年準決勝第2戦の4-0大勝では2ゴールを決めた。

    「彼は私がこれまで指導してきた中でも最高の選手の一人だ」と、グアルディオラはアンフィールドで付け加えた。「彼は完璧なキャプテンだ。監督として彼がいるのは喜びだ。貢献度は計り知れないし、彼はこのクラブのレジェンドの一人だ」。

    直近3回の移籍市場で大幅に刷新されたスカッドの中で、シウヴァは誰もが頼りにする存在だ。彼はその役割を心地よく担っている。2017年にモナコから加入した際には、偉大な先人たちの背中を見て学ぶことができたのと同じように。

    「僕が来たときにダビド・シルバ、コンパニ、フェルナンジーニョ、クン・アグエロが僕にしてくれたのと同じことをしているだけだ。できる限りの経験や情報を伝えること」と彼は説明した。「監督がどんなふうにプレーしたいのか、このクラブが何を求めているのか、このクラブが要求する基準が何なのかを、僕は正確に分かっている。ピッチ上で模範になろうとしている」。

  • Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    彼の目に宿る炎

    昨夏、グアルディオラは主将を選手団に選ばせるという伝統を破り、自らシウヴァを主将に指名した。それが彼にとって最後のシーズンになりそうだったことも、この決定に影響した可能性がある。自身のシティでの将来も不透明なグアルディオラは、これがシウヴァにとって最後のシーズンになるという事実を受け入れているように見える。

    「彼には永遠にいてほしい」と彼は昨夏語った。「でも私たちはたくさん話し合ってきたし、彼は自分と家族にとって何が最善かを決めなければならない。何が起ころうとも、10年後も彼はこのクラブ史上最高の選手の一人として記憶されているだろう。彼は競争心の塊で、目に炎を宿している。願わくば、その炎をグループの他の面々にも広げてくれればいい」。

    シウヴァはアンフィールドで、その炎が今なお燃え盛っていることを示した。もしこれが彼の最後のシーズンになるのだとしても、シティのスカイブルーで掲げてきた18個のトロフィーにさらに上乗せし、有終の美を飾ることに決意を固めている。昨季はシティで唯一無冠に終わったシーズンであり、彼はチームが今も4つすべての大会で戦っていることを強調した。彼が認めたように、マージーサイドでの試合の最後の10分に入る時点では、その数は3つになりそうだったが、今やアーセナルはタイトル獲得に向けて、まだ大きな戦いが待ち受けていることを知っている。

    しかし、たとえシティがガナーズを追い落として首位に立ち、シウヴァが9シーズンで7度目のリーグタイトルを手にしたとしても、彼らは何でもこなす抑えがたい万能ミッドフィルダーをどう置き換えるかという、気の遠くなるような課題に直面しなければならない。

0