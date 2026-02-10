シウヴァはアンフィールドで12.84kmを走ったが、単なる縁の下の力持ちではなく、違いを生む存在だった。彼はハーランドのヘディングシュートを押し込んで同点にし、その後はマテウス・ヌネスに繋ぐパスを通した。ヌネスはアリソンに倒されて決定的なPKを獲得し、それをノルウェー人がネットに突き刺した。

ハーランドにとって、84分に同点にした際のシウヴァのノーセレブレーションは、彼という選手を象徴していた。彼はこう説明した。「ベルナルドはクラブ全体とファンに合図を送った――さあ、行こうって。彼は2点目を欲していた」。

ペップ・グアルディオラも、アンフィールドでの5年ぶりの初勝利、そして観衆の前では2003年以来となる初勝利において、シウヴァの影響力を強調したかった。「私たちは信じられない選手、私がこれまで指導した中でも最高の選手の一人、キャプテンのベルナルドに導かれた」と指揮官は語った。「選手が常に自分よりチームを優先し、自らの模範によって物事を行うと、誰もが彼に続く」。

だが、シウヴァがシティの笛吹き男であることには一つ問題がある。このシーズン終わりに彼が避けられず去るとき、彼らは誰に付いていくことを選ぶのだろうか？