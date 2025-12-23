メイヌーの将来は？アモリム監督がブルーノ負傷離脱後に考えを示す

舞台裏では、ユナイテッドは来年の夏に中盤の大幅な刷新をすでに計画している。

クラブは現在の核となる選手たち以外の将来性を評価しており、エリオット・アンダーソン、アダム・ウォートン、カルロス・バレバ、アレックス・スコットなど、プレミアリーグに所属する数多くのターゲットを調査している。

ブルーノ、カゼミーロ、メイヌーの将来は依然として不透明だ。 フェルナンデスとカゼミーロはクラブで最も高給取りの選手たちであり、マーカス・ラッシュフォードとジェイドン・サンチョが完全移籍する可能性があるため、かなりの資金が確保できるかもしれない。

ユナイテッドは、デクラン・ライスがアーセナルに移籍する前に獲得を逃して以来、 過去7年間にカゼミーロとウガルテの二人の専門的セントラルミッドフィールダーしか獲得していない。 新加入選手が最高水準の年俸を得る可能性は低いものの、バランスと層の薄さが課題となってきた中盤の刷新を図るユナイテッドは、移籍金に多額の投資を行う可能性がある。