メイヌーの将来は？アモリム監督がブルーノ負傷離脱後に考えを示す

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）MFコビー・メイヌーの将来に注目が集まっている。

  • メイヌーの今シーズンはフラストレーションでいっぱいだろう。

    ルベン・アモリム監督の信頼を失い、プレミアリーグでの先発出場はまだ一度もない。トップリーグでの総出場時間はわずか221分に留まり、数カ月前まで担っていた責任とは対照的だ。

    このミッドフィルダーへの関心は確かにある。 イタリアのナポリも夏に彼の状況を注視していたが、メイヌーは残留を選択。アモリム監督に自身の価値を認めさせられると信じていた。しかしその機会は訪れず、監督はメイヌーをブルーノ・フェルナンデスの代役としてのみ見なし、確固たるスタメン候補とは見なしていない。

    ブルーノの負傷と選択肢の急速な減少により、マンチェスター・ユナイテッドは1月に中盤選手の放出を認める余裕が全くない。

    『タイムズ紙』が報じたところでは、ブルーノの負傷が状況をより複雑にしている

    2020年の加入以来、主将は負傷や病気によるリーグ戦欠場がわずか3試合で、シーズン平均50試合以上に出場している。

     メイヌー自身も軽度のふくらはぎの負傷によりアストン・ヴィラ戦を欠場し、最大10日間の離脱が見込まれる。これによりボクシングデーのニューカッスル戦出場も危ぶまれる。さらに問題が重なるのは、ヌサイール・マズラウィ、ブライアン・エンベウモ、アマド・ディアロがアフリカネーションズカップのために離脱したことで、アモリム監督が好むシステムにおいて右サイドの要となる選手を欠く事態となった。

  • 舞台裏では、ユナイテッドは来年の夏に中盤の大幅な刷新をすでに計画している。

    クラブは現在の核となる選手たち以外の将来性を評価しており、エリオット・アンダーソン、アダム・ウォートン、カルロス・バレバ、アレックス・スコットなど、プレミアリーグに所属する数多くのターゲットを調査している。

    ブルーノ、カゼミーロ、メイヌーの将来は依然として不透明だ。 フェルナンデスとカゼミーロはクラブで最も高給取りの選手たちであり、マーカス・ラッシュフォードとジェイドン・サンチョが完全移籍する可能性があるため、かなりの資金が確保できるかもしれない。

    ユナイテッドは、デクラン・ライスがアーセナルに移籍する前に獲得を逃して以来、 過去7年間にカゼミーロとウガルテの二人の専門的セントラルミッドフィールダーしか獲得していない。 新加入選手が最高水準の年俸を得る可能性は低いものの、バランスと層の薄さが課題となってきた中盤の刷新を図るユナイテッドは、移籍金に多額の投資を行う可能性がある。

    苦境にもかかわらず、アモリム監督は冬の移籍市場でユナイテッドが慌てふためくことはないと断言している。

    クラブの補強戦略は短期的な対策ではなく、長期的な再構築に確固として焦点を当てている。

    「我々が確信しているのは、将来を担う選手のみを獲得する方針だということだ。アフリカネーションズカップで3選手が離脱する現状を乗り切るため、あるいは一時的な穴埋めのためではない。シーズン終了時に、我々の未来に最適な選手を獲得するつもりだ。 何が起こるかは分からないが、来月中に何か動きがある可能性はある」

    イングランド代表として欧州選手権決勝に出場してからわずか17カ月後、メイヌーは今や、代替選手不足ゆえに不可欠な存在でありながら、監督の長期的な構想における自身の立場が不確かな状況に置かれている。

