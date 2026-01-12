マン・Uがキャリックの暫定監督就任で合意。近く正式発表へ

月曜日午後の複数の報道によると、キャリック氏のオールド・トラフォード復帰に向けた契約はほぼ完了しているようだ。彼が同クラブで暫定監督を務めるのは、3試合の指揮を執った2021年後半以来、実に4年ぶりのことだ。

『デイリー・メール』は、発表まで48時間以内と報じている。FAカップでのブライトン戦敗北後、2日間の休暇を与えられていた選手たちが合流する水曜日には、キャリック氏が初めて練習場での指揮を執る可能性がある。

現在は最終的な詳細を詰めている段階であり、元キャプテンであるキャリック氏を支えるバックルームスタッフの構成について話し合いが行われている模様だ。移籍専門記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、キャリック氏は提示されたすべての条件を承諾したという。