「意図的で悪質な行為」マンチェスター・Uのサポーター憤慨…ドルグを踏みつけたウォーカーに処分を求める

ルベン・アモリム監督が解任されてから数日後、ダレン・フレッチャー氏が初めて暫定監督を務めた試合で、ユナイテッドはバーンリーと引き分けた。

レッドデビルズは、3ポイントを獲得すべきだった試合だったと感じているだろう。フレッチャー監督は、リサンドロ・マルティネスがゴールを奪ったと思われたが、ウォーカーへのファウルで無効となった判定に激怒していた。

BBC の『Match of the Day』で同監督は次のように語った。

「引き分けたことは非常に残念だ。試合の状況を振り返ってみると、我々が作り出したチャンス、ゴールラインでのクリア、無効となったゴール、30本のシュート、数多くの攻撃プレイなど、勝利には十分な要素があった」

「コーナーキックではよくあることのように見えたので、その判定には驚いている。今シーズンのプレミアリーグの状況や、セットプレーにおける身体的な接触の激しさを見れば、ほぼすべてのセットプレーで、もっとひどいものを見てきました。だから審判がそこに介入したことに非常に驚いている。それは受け入れるべきことだが、非常に悔しい気持ちがある」