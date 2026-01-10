AFP
マンチェスター・Uに大きな追い風！ キーマン復帰でダービー出場へ
アフリカネーションズカップ準々決勝、カメルーンと対戦したモロッコは前半30分以内に先制点を記録。元マンチェスター・シティMFブライム・ディアスが至近距離から押し込んだ。レアル・マドリー所属の同選手は、アクラフ・ハキミのコーナーキックからアユブ・エル・カアビが放ったヘディングの跳ね返りを捉え、GKをかすめてゴール。これで5試合連続得点となった。
大会開催国であり優勝候補のモロッコは試合の大半を支配し、74分に追加点を挙げて試合の流れを決定づけた。アブデ・エザルズリのフリーキックがペナルティエリア内の選手をかわし、イスマエル・サイバリに流れ込んだ。サイバリは強烈なローシュートをゴール隅に突き刺している。
モロッコは水曜日の準決勝で、土曜午後に直接対決するアルジェリアとナイジェリアのいずれかと対戦する。これによりヌサイル・マズラウィのマンチェスター・ユナイテッド復帰は少なくとも来週後半まで延長されるが、ブライアン・エンベウモは今週末にもマンチェスターに戻る見込みだ。
- Getty Images Sport
夏の主力補強選手の復帰は、ピッチ内外で混乱が続くユナイテッドにとって安堵の材料となる。レッド・デビルズは今冬、エンベウモ、マズラウィ、アマド・ディアロが各代表に招集され、特に右サイドの戦力が大幅に減少していた。
エンベウモは今週キャリントンに復帰するが、新たな指揮官が待っている。このフォワードが代表戦のため離脱した時点では、ポルトガル人指揮官ルベン・アモリムがベンチにいた。成績は振るわなかったものの、ヘッドコーチとしての地位は比較的安定しているように見えたが、事態急変から解任に至った。
ユナイテッドとスコットランドのレジェンドであるダレン・フレッチャーが暫定監督に指名され、日曜日のブライトン戦も指揮する予定だ。FAカップ3回戦の出場はエンベウモにとって時期尚早だが、来週末のマンチェスター・ダービーに視線を向けることができる。
- Getty/GOAL
ユナイテッドのベンチで次期常任監督を務める人物は現時点で不明だ。現在、一流の監督候補は限られており、ユナイテッドはこれまで監督陣の採用に失敗してきた経緯から、さらなる惨事を避けるべく慎重を期すだろう。
アモリムはわずか1年あまりで指揮官の座を去ったが、ユナイテッドは彼の硬直した3-4-3フォーメーションに適した選手を獲得するため、数千万ポンドもの巨額を投じた。エンベウモはポルトガル人監督が獲得した高額移籍選手の1人であり、後任の指揮官であるフレッチャーは、このカメルーン人FWの能力を最大限に引き出す方策を見出さねばならない。
広告