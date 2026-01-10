マンチェスター・Uに大きな追い風！ キーマン復帰でダービー出場へ

アフリカネーションズカップ準々決勝、カメルーンと対戦したモロッコは前半30分以内に先制点を記録。元マンチェスター・シティMFブライム・ディアスが至近距離から押し込んだ。レアル・マドリー所属の同選手は、アクラフ・ハキミのコーナーキックからアユブ・エル・カアビが放ったヘディングの跳ね返りを捉え、GKをかすめてゴール。これで5試合連続得点となった。

大会開催国であり優勝候補のモロッコは試合の大半を支配し、74分に追加点を挙げて試合の流れを決定づけた。アブデ・エザルズリのフリーキックがペナルティエリア内の選手をかわし、イスマエル・サイバリに流れ込んだ。サイバリは強烈なローシュートをゴール隅に突き刺している。

モロッコは水曜日の準決勝で、土曜午後に直接対決するアルジェリアとナイジェリアのいずれかと対戦する。これによりヌサイル・マズラウィのマンチェスター・ユナイテッド復帰は少なくとも来週後半まで延長されるが、ブライアン・エンベウモは今週末にもマンチェスターに戻る見込みだ。