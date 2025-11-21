世界チャンピオンのオラフ・トーン氏は、バイエルンの若手選手レナート・カール（17）を、8度のバロンドール受賞者リオネル・メッシ（38）と比較した。
Getty Images Sport
「彼はメッシと比較できる」ワールドカップ優勝者がバイエルンの若手選手、カールのワールドカップ出場の可能性についてコメント
『シュポルト1』のインタビューで、59歳の彼はこう話した。「彼のプレースタイルは、リオネル・メッシと比較できる。彼がこの偉大なアイドルに追いつけるかどうかは、これからわかるだろう。しかし、その素質は確かにある」。
DFB の才能ある選手であるトム・ビショフやサイード・エル・マラと比較すると、カールは「バイエルンでレギュラー選手になるだけでなく、代表チームでも」最大の可能性を秘めている選手だ。
- AFP
トーン氏は、カールをすぐにA代表に招集しなかったユリアン・ナーゲルスマン監督（ドイツ代表監督）の決断を称賛した。しかし、その状況はすぐに変わる可能性もあり、ワールドカップ出場も不可能ではないと考えている。
1990年のワールドカップ優勝者は、「それでも、カールは将来、間違いなく招集される候補者であり、2026年のワールドカップでは代表メンバーに入るかもしれない」と語った。 しかし、競争は激しい。「カール、エル・マラ、ビショフ、ウエドラオゴの4人のうち、ワールドカップに出場できるのは1人、おそらく2人だけだろう」と彼は考えている。
- Getty Images Sport
スーパースター、メッシと同じく左利きで、身長もほぼ同じ（169センチ）のこの攻撃的選手は、FCバイエルンのシーズン準備段階で早くも注目を集め、今シーズン初の公式戦でもその実力を存分に発揮しました。
今シーズン14試合に出場し、2ゴールと1アシストを記録している。U-21代表では、初出場となったマルタ戦（6-0）で2ゴール、ジョージア戦（2-0）でも1ゴールを決め、輝かしい活躍を見せた。
- 試合数：16
- 得点：5
- アシスト：1
広告