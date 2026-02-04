ジェームズ・トラフォード（8/10）：

序盤に重要なセーブを2度見せてニューカッスルの自信をへし折った。ジョー・ウィロックのボールに素早く飛び出して抑え、続いてアンソニー・ゴードンのシュートを体を大きく使って阻止。さらにスヴェン・ボトマンのヘディングを指先で弾いてバーの上へ逃がした。

マテウス・ヌネス（6/10）：

前半はやや覇気に欠け、彼のミスがウィロックの決定機につながった。その後もボールを失ってルイス・ホールを引き倒し、止むなく警告を受けた。

アブドゥコディル・クサノフ（5/10）：

シティが全体として主導権を握った中でも、落ち着きに欠ける夜だった。ヘディングで競り負けて前半のニューカッスルのシュート機会を招き、さらにボールを失った場面ではヨアネ・ウィッサがシュートをバーの上に外して事なきを得た。

ナタン・アケ（5/10）：

スピード不足が露呈し、シティの高い最終ラインの背後をニューカッスルに2度突かれた。ハーフタイムでアレインと交代した。

ラヤン・アイト＝ヌーリ（7/10）：

スピードを効果的に生かしてニューカッスルに仕掛け、前半は意図を持って何度も左サイドを縦に切り裂いた。