【選手採点：マンチェスター・シティ】マーモウシュの2得点でペップ・グアルディオラのチームがリーグカップ決勝へ進出

マンチェスター・シティはニューカッスル相手に猛威を振るい、アーセナルとのカラバオカップ決勝進出を確定させた。ペップ・グアルディオラは再びメンバーを入れ替えたが、それでもチームはこの夜3-1で快勝し、昨季の王者に2試合合計5-1の大勝を収めた。

GOALがエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを採点する。

    GK＆DF

    ジェームズ・トラフォード（8/10）：

    序盤に重要なセーブを2度見せてニューカッスルの自信をへし折った。ジョー・ウィロックのボールに素早く飛び出して抑え、続いてアンソニー・ゴードンのシュートを体を大きく使って阻止。さらにスヴェン・ボトマンのヘディングを指先で弾いてバーの上へ逃がした。

    マテウス・ヌネス（6/10）：

    前半はやや覇気に欠け、彼のミスがウィロックの決定機につながった。その後もボールを失ってルイス・ホールを引き倒し、止むなく警告を受けた。

    アブドゥコディル・クサノフ（5/10）：

    シティが全体として主導権を握った中でも、落ち着きに欠ける夜だった。ヘディングで競り負けて前半のニューカッスルのシュート機会を招き、さらにボールを失った場面ではヨアネ・ウィッサがシュートをバーの上に外して事なきを得た。

    ナタン・アケ（5/10）：

    スピード不足が露呈し、シティの高い最終ラインの背後をニューカッスルに2度突かれた。ハーフタイムでアレインと交代した。

    ラヤン・アイト＝ヌーリ（7/10）：

    スピードを効果的に生かしてニューカッスルに仕掛け、前半は意図を持って何度も左サイドを縦に切り裂いた。

    MF

    ニコ・オライリー（8/10）：

    中盤で支配的なパフォーマンスを見せ、その強靭なフィジカルによってゴンサレスの優れた相棒となった。

    ニコ・ゴンサレス（7/10）：

    シティが試合をコントロールするための堅固な土台を提供した。

    フィル・フォーデン（6/10）：

    十分に良いプレーをしたが、自分の色を出して存在感を示すことで、この機会をより生かすべきだった。

    FW

    タイアニ・ラインデルス（8/10）：

    ニューカッスルを切り裂いて突破し、最終局面まで持ち込む見事なパフォーマンスを見せた。マーモウシュの先制点をアシストし、自らもゴールを決めたうえ、後半にはもう1点取れても、いや取るべきだったかもしれない。

    オマル・マーモウシュ（8/10）：

    1点目はかなり幸運で、拙いトラップの後にダン・バーンのタックルが大きく影響したが、彼の動きは終始ニューカッスルを苦しめた。そしてキーラン・トリッピアーのまずいクリアを逃さず、ヘディングで2点目を叩き込んだ。彼はシティでの11得点のうち5得点をマグパイズ相手に決めており、ニューカッスルは彼の姿を見るだけでうんざりしているに違いない。

    アントワーヌ・セメンヨ（7/10）：

    ニューカッスルにとってまたしても厄介な存在となり、移籍金6400万ポンドの男はボックス内へ力強く持ち込むドリブルでラインデルスのゴールをお膳立てした。

    サブ＆監督

    マックス・アレイン（5/10）：

    アケに代わって入った後、後半は厳しい展開だった。

    ロドリ（6/10）：

    途中出場すると、ニューカッスルの守備に穴を開けるのに貢献した。

    アーリング・ハーランド（7/10）：

    存在感を示し、得点を狙ったシュートを2本放った。

    ラヤン・シェルキ（7/10）：

    短い出場時間ながら巧みなトリックで観客を沸かせた。

    リコ・ルイス（採点なし）：

    83分にゴンサレスと交代した。

    ペップ・グアルディオラ（7/10）：

    最初のゴールで勝負は事実上決まっており、後半の強度不足には不満があるかもしれないが、主力を投入して挽回した。 

