ジャンルイジ・ドンナルンマ (6/10):

前半は目立たなかったが、エステヴァンのすぐそばでショートパスを放った場面では運に助けられた。後半45分では警戒を強め、デラップのシュートを防ぎ、フェルナンデスを一度ならず二度も阻止した。

マテウス・ヌネス（7/10）：

シェルキと連携し右サイドで脅威を生み出す。ラインデルスの足元に正確な斜めパスを通しフォーデンのチャンスを演出。パス精度が向上していることを示した。

ルベン・ディアス（7/10）：

高い位置まで押し上げる守備陣を率い、試合を支配しようとするシティの意欲を体現。稀に訪れた危険も確実に遮断した。終盤に負傷で交代を余儀なくされ、もしピッチに残っていたらあの混戦は起きなかったのかと想像させられる。

ヨシュコ・グヴァルディオル（7/10）：

前半は波乱含みだったが、後半早々に深刻そうな負傷で途中交代。ピッチを足を引きずりながら退場する際には医療スタッフ2名のサポートを必要とした。それまでは攻撃陣へ連続した浮き球パスを供給し、エステヴァンの至近距離からのシュートをブロックする決定的なプレーを見せた。

ニコ・オライリー（6/10）：

試合の大半で堅実なプレーを見せ、パーマーとフェルナンデスを抑え込んだ。しかし、同点弾のきっかけとなったグストのサイド突破を阻止できなかった点が評価を下げることになるだろう。