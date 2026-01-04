GOALでは、両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】優勝争いに新たな展開！ラインデルスがまたもゴール、ロドリが再起の兆し。しかしエンソが同点弾
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ (6/10):
前半は目立たなかったが、エステヴァンのすぐそばでショートパスを放った場面では運に助けられた。後半45分では警戒を強め、デラップのシュートを防ぎ、フェルナンデスを一度ならず二度も阻止した。
マテウス・ヌネス（7/10）：
シェルキと連携し右サイドで脅威を生み出す。ラインデルスの足元に正確な斜めパスを通しフォーデンのチャンスを演出。パス精度が向上していることを示した。
ルベン・ディアス（7/10）：
高い位置まで押し上げる守備陣を率い、試合を支配しようとするシティの意欲を体現。稀に訪れた危険も確実に遮断した。終盤に負傷で交代を余儀なくされ、もしピッチに残っていたらあの混戦は起きなかったのかと想像させられる。
ヨシュコ・グヴァルディオル（7/10）：
前半は波乱含みだったが、後半早々に深刻そうな負傷で途中交代。ピッチを足を引きずりながら退場する際には医療スタッフ2名のサポートを必要とした。それまでは攻撃陣へ連続した浮き球パスを供給し、エステヴァンの至近距離からのシュートをブロックする決定的なプレーを見せた。
ニコ・オライリー（6/10）：
試合の大半で堅実なプレーを見せ、パーマーとフェルナンデスを抑え込んだ。しかし、同点弾のきっかけとなったグストのサイド突破を阻止できなかった点が評価を下げることになるだろう。
MF
ベルナルド・シウヴァ（7/10）：
ロドリの復帰で大きな恩恵を受けた。前線に上がり攻撃を仕掛ける自由を得たのだ。最終ライン付近では技巧にやや欠けたものの、見事なカーブをかけたシュートで得点に迫った。
ロドリ（9/10）：
3か月ぶりの先発出場で驚異的なパフォーマンスを披露。試合を支配し、全てのパスが攻撃の起点となった。瞬時に危険を消し去り、ハーランドのポスト直撃弾をアシスト。ヘディングの精度さえ完璧だった。
タイアニ・ラインデルス（8/10）：
適切なタイミングで適切な場所に現れることで知られるが、得点を決める際には眩いばかりの動きを見せ、3人のディフェンダーを振り切り、シュートをネット上部に叩き込んだ。得点以外にもロドリとの連携が良く、ハーランドの有用な相棒となった。
FW
ライアン・シェルキ（7/10）：
ラインデルスの得点に繋がる動きを開始し加速させた。ロドリやヌネスとも連携が良く、ベルナルドが低いクロスを決められなかった際には悔しがる様子が見られた。
アーリング・ハーランド（5/10）：
前半に2度の決定機があった以外は目立たない試合運び。ヨルゲンセンにセーブされたシュートがディフレクトした後、ポストを直撃する強烈なシュートを放った。
フィル・フォーデン（6/10）：
前半と後半の大半を支配したシティの好機の数々に関与したが、2度のシュートはいずれも枠を外すなど、もっと良い結果を出すべきだった。
サブ＆監督
アブドゥコディル・フサノフ（6/10）：
デラップを阻止するための息も絶え絶えの走りでファンの心を掴んだ。だからこそ、決定的な瞬間に危険を排除できなかったことは許されるだろう。
ジェレミー・ドク (6/10):
スピードとテクニックでチェルシーを脅かし続けたが、最も印象的なプレーはフォーデンへの守備を分断するパスだった。
ナタン・アケ（なし）：
81分にディアスの代役として出場。
ペップ・グアルディオラ（7/10）：
チェルシーの組織的問題を考慮しても、強豪相手に卓越した試合運びを見せた。フェルナンデスの劇的な決勝点で優勝争いの様相が一変するまで、1-0での完勝と思われた。しかしこの失態について監督に非はない。