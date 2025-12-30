マン・Cがアケの放出に向けて価格を設定。本人は降格危機のウェストハム移籍を拒否

アケの動向を注視しているのはウェストハムだけではない。ボーンマス、ニューカッスル、クリスタル・パレスのプレミアリーグ3クラブも、30歳を迎えたディフェンダーの状況を監視している。さらに、深刻な資金難を抱えているバルセロナも、アケの獲得に関心を示していると報じられた。バルセロナは、長期負傷離脱中のアンドレアス・クリステンセンの後任確保を急いでいるという。

アケは、現在のハンジ・フリック監督率いるバルセロナに欠けている「多才さ」をもたらす存在となり得る。左センターバックと左サイドバックの両ポジションを高いレベルでこなせる適応力は、過密日程の影響が出始めているバルセロナにとって、戦術的な柔軟性を提供する貴重な資産となるだろう。選手層が薄く、ローテーションの選択肢が限られている現在の守備ユニットにおいて、彼の多機能性は特に価値が高いと言えるはずだ。

ただし、バルセロナの財政状況を考慮すると、アケ獲得に向けた動きは買い取りオプション付きのローン契約（期限付き移籍）となる可能性が極めて高い。マンチェスター・Cは完全移籍による売却を望んでいるが、両クラブ間の良好な関係や、グアルディオラ監督が古巣バルセロナに対して抱く敬意が、交渉を後押しする役割を果たす可能性があるだろう。