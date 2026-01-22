Imago
「重要な選手だ」マスチェラーノ監督、新FW加入の噂が立つ中でスアレスを支持
- Getty Images Sport
インテル・マイアミは2026年のMLSに向けて公式にトレーニングを再開したが、すぐに移籍の噂が浮上した。
複数の報道によれば、同クラブはモンテレイ（リーガMX）のFWヘルマン・ベルテラメ獲得に迫っており、交渉は最終段階にあると見られている。
こうした噂が飛び交う中、マスチェラーノ監督はベルテラメの加入がスアレスのチーム内での役割にどう影響するかについて問われた。すると、アルゼンチン人監督は断固たる口調でこう答えた。
「ルイスはクラブにとって重要な選手であり、今後もそうあり続ける。プレシーズンが始まれば、全員がゼロからスタートする。我々は全選手のレベルを評価し、可能な限り競争力のあるチームをピッチに送り出す」
ただし指揮官はベルテラメ獲得の可能性について直接的な肯定も否定もしなかった。
「我々は競争力のあるチームを求めている。言えるのは、既に何人かの選手が加入しており、間違いなく他の選手も加入するだろうということだ」
- Getty Images Sport
ベルテラメはモンテレイで2025シーズンに47試合出場27得点5アシストという驚異的な成績を残した。
彼の激しいプレー、プレス能力、絶え間ない動きは、マイアミの攻撃陣の中でリオネル・メッシと自然に融合するだろう。
- Getty Images Sport
今週は新たにDFファクンド・ムラがインテル・マイアミの選手として加入した。元ラシン・クラブのDFは移籍への感動を隠さなかった。
「（リオネル・メッシの）チームメイトになれるのは夢が叶ったようなものだ。アルゼンチン人、南米人、サッカー選手なら誰もがそう思うはずだ。レオ（メッシ）、スアレス、そして（ロドリゴ）デ・パウルがここにはいて、重要なグループを形成している。我々は目標に向かって戦い、これから訪れることに非常に喜びと興奮を感じているよ」
- Getty Images Sport
インテル・マイアミは1月23日にリマに到着し、翌日にアリアンサ・リマと対戦する。この試合は「ラ・ノチェ・ブランキアズール」の期間中に開催され、クラブ創立125周年記念行事の幕開けを飾る。
広告