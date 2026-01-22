「重要な選手だ」マスチェラーノ監督、新FW加入の噂が立つ中でスアレスを支持

インテル・マイアミは2026年のMLSに向けて公式にトレーニングを再開したが、すぐに移籍の噂が浮上した。

複数の報道によれば、同クラブはモンテレイ（リーガMX）のFWヘルマン・ベルテラメ獲得に迫っており、交渉は最終段階にあると見られている。

こうした噂が飛び交う中、マスチェラーノ監督はベルテラメの加入がスアレスのチーム内での役割にどう影響するかについて問われた。すると、アルゼンチン人監督は断固たる口調でこう答えた。

「ルイスはクラブにとって重要な選手であり、今後もそうあり続ける。プレシーズンが始まれば、全員がゼロからスタートする。我々は全選手のレベルを評価し、可能な限り競争力のあるチームをピッチに送り出す」

ただし指揮官はベルテラメ獲得の可能性について直接的な肯定も否定もしなかった。

「我々は競争力のあるチームを求めている。言えるのは、既に何人かの選手が加入しており、間違いなく他の選手も加入するだろうということだ」