リヴァプールの守備の「致命的欠陥」解決へ。OBがアーセナルのティンバー獲得を提言

直近のリーグ戦で3連勝を飾り、一時の深刻な不振を脱して4位まで浮上したリヴァプールだが、その内情は決して安泰ではない。特にセットプレーにおける脆弱性は、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクが公に懸念を表明するほどの「致命傷」となっている。今季、リヴァプールはセットプレーから実に12ゴールを許しているのだ。

週末に行われたウォルヴァーハンプトン戦（2-1で勝利）の後、ファン・ダイクは厳しい表情でこう語った。

「事実として、我々はセットプレーから失点しすぎている一方で、得点が足りていない。これは早急に改善すべき問題だ。最初の競り合い以前に、その後の第2段階での対応が致命的となっている。メンタル面の問題ではないと信じたいが、トレーニングだけがこれを克服する唯一の道だ。我々全員が現状を認識しており、好転させるために毎セッション取り組んでいる」