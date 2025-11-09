メッシvsロナウド…キエーザの回答は？「ロナウドは別の惑星の人間だが…」

そんな中、リヴァプールのイタリア代表FWフェデリコ・キエーザが『スカイ・スポーツ』のインタビューで、「メッシとロナウドどちらが優れているか」について尋ねられると、以下のように回答した。

「僕はサッカーの歴史で偉大なチャンピオンの一人であるクリスティアーノ・ロナウドと幸運なことに一緒に過ごすことができた」

「彼を生で見て、その献身、精神力、決断力、そしてどんな状況でも存在感を発揮する姿は、私にとって常にインスピレーションの源となっていた。クリスティアーノは別の惑星の人間だ。彼と一緒に仕事をし、彼がどのようにこれほどまでの強さを身に着けてきたかを見てきたか。本当に刺激的だった」

しかし、メッシの話題に移ると、キエーザの口調は称賛から敬意に変わった。

「ロナウドと一緒にプレーしましたが、一緒にプレーすることは本当に素晴らしい事だった。彼らは本当に歴史上最高の選手だ。そして、正直に、メッシこそが史上最高のサッカー選手だと言わざるを得ない」

ただ、2019年、彼らがまだ全盛期にあり、メッシがまだワールドカップ優勝を経験していない状況では、キエーザも違った意見を持っていた。

「僕はは2、3年、プレー時間を確保するのに本当に苦労した。僕の体格は他の同世代の選手ほど発達していなかったからだ」とキエーザは『Undici』に語った。

「14歳、15歳の時、失望感に襲われた。何度も諦めようとしたが、家族はいつも信じていてくれたし、最終的には僕も信じていた。試合に出ていないときは『次は必ず出る』と自分に言い聞かせるようにしていたトレーニングで一生懸命練習したことが報われた。それが僕をセリエAに押し上げたし、今でも成長を続けている」

「ロナウドと同じ姿勢さ。メッシほどの才能はないものの、同じくらいバロンドールを受賞してきた。彼の模範的なプロフェッショナルは、頂点に登りつめ、そこに留まりたいのであれば、必要不可欠だ」