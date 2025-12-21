このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
LiverpoolGOAL/Getty

【選手採点：リヴァプール】トッテナム撃破でCL争いを射程に！ ヴィルツは今後に期待膨らむパフォーマンス？| プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー 特集】リヴァプールがプレミアリーグ2連勝。選手、監督の評価は？

20日のプレミアリーグ第17節でトッテナムとのアウェイ戦を迎えたリヴァプール。33分にシャビ・シモンズの一発退場でトッテナムが数的不利に陥ると、リヴァプールは56分にアレクサンデル・イサクのゴールで先制し、66分にウーゴ・エキティケも追加点をマークした。その後、83分にリシャルリソンのゴールで反撃を許したが、後半アディショナルタイムにクリスティアン・ロメロが2枚目のイエローカードで退場となり、2人多い戦いとなったリヴァプールが2-1で勝利。これでプレミアリーグ2連勝とし、5戦負けなしとしている。『GOAL』はリヴァプールの出場選手、そして監督を採点する。

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    アリソン・ベッカー（7/10）

    後半まで静かな夜だったが、相手の得点シーンはどうしようもなかった。 

    ミロシュ・ケルケズ（7/10）

    チームとして人数をかけてプレッシャーをかけるなか、ピッチの高い位置でプレー。したがって、守備機会はほとんどない展開だった。 

    イブラヒマ・コナテ（7/10）

    相手の攻撃に対して、概して楽な試合運びだったが、不必要なイエローカードを受け、やや判断力に欠ける対応で失点に絡む。活躍が光っただけに、勿体ないシーンだった。 

    フィルジル・ファン・ダイク（6/10）

    シモンズのレッドカードシーンに絡み、ホームのファンから終始攻撃されたが、過失があったというわけではなかった。失点シーンははっきりとクリアすべきだったか。 

    コナー・ブラッドリー（7/10）

    かなり走らされ、前半の終わり頃にスペンスを追いかけるシーンも。だが、その過程で負傷し、ハーフタイムに交代。

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    MF

    ライアン・フラーフェンベルフ（8/10）

    忙しい夜で、広いエリアのカバーが求められたが、いつものように落ち着いたパフォーマンスぶり。 

    カーティス・ジョーンズ（7/10）

    中盤でかなり活動量を増やして、ファイナルサードでもボールに絡む。

    アレクシス・マクアリスター（6/10）

    常にボールを呼び込み、相手の守備攻略を狙ったが、ラストパスの質がやや欠けた。

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    FW

    ドミニク・ソボスライ（7/10）

    攻守両面で輝き、長い時間にわたってピッチの高い位置でゲームに関与。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）

    今季屈指のパフォーマンスか。先制点を決めたイサクへのパスは特筆すべきもので、これからのスーパースターぶりに期待したい。 

    ウーゴ・エキティケ（9/10）

    9番のポジションを我が物にしつつあるストライカーにとって、またしても素晴らしい夜。

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    途中出場選手＆監督

    アレクサンデル・イサク（8/10）

    感情の起伏が激しい夜。後半から出場し、素晴らしいゴールを決めたが、その過程で負傷してしまった。ピッチを去る姿からして、やや不安な気持ちに。 

    ジェレミー・フリンポン（7/10）

    60分過ぎに負傷したイサクに代わって出場したが、ボールに触れる機会が少なく、終盤にピッチを後に。

    フェデリコ・キエーザ（N/A）

    残りわずかのタイミングからピッチへ。 

    アルネ・スロット監督（6/10）

    結果に満足していることだろうが、イサクの負傷交代は残念で、終盤に守備面も不安を露呈。だが、この勝利で、来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いを射程に。 

