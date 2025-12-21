【選手採点：リヴァプール】トッテナム撃破でCL争いを射程に！ ヴィルツは今後に期待膨らむパフォーマンス？| プレミアリーグ

アリソン・ベッカー（7/10）

後半まで静かな夜だったが、相手の得点シーンはどうしようもなかった。

ミロシュ・ケルケズ（7/10）

チームとして人数をかけてプレッシャーをかけるなか、ピッチの高い位置でプレー。したがって、守備機会はほとんどない展開だった。

イブラヒマ・コナテ（7/10）

相手の攻撃に対して、概して楽な試合運びだったが、不必要なイエローカードを受け、やや判断力に欠ける対応で失点に絡む。活躍が光っただけに、勿体ないシーンだった。

フィルジル・ファン・ダイク（6/10）

シモンズのレッドカードシーンに絡み、ホームのファンから終始攻撃されたが、過失があったというわけではなかった。失点シーンははっきりとクリアすべきだったか。

コナー・ブラッドリー（7/10）

かなり走らされ、前半の終わり頃にスペンスを追いかけるシーンも。だが、その過程で負傷し、ハーフタイムに交代。