ヴィルツの活かし方は…ナーゲルスマンがリヴァプールに見解「彼らはもっと…」

ナーゲルスマン監督はヴィルツを即座に擁護。彼が実力を証明するには時間が必要だと感じている。監督は記者団にこう語った。

「リヴァプールも、彼が作り出すチャンスを何本か決めてあげれば彼を助けることになるだろう。彼らはどういうわけかシュートを打つのが好きじゃない。正直なところ、全体的な状況もフロにとって容易ではない。クラブ全体が昨年ほど安定していないのだ」

「マンチェスター・シティ戦を見れば、90分を通して実際に劣っていたのは彼らだ。だからフロが大きなインパクトを残すのも困難だ。結局のところ、全体的な状況からして彼にはもう少し時間が必要で、それは当然のことだ。プレミアリーグに移籍した他の選手たちにも同じことが言える」

「彼の能力は誰もが知っている。この年齢の選手が一時的に調子を落とすのは普通のことだ。3年連続で同じレベルを維持することを期待すべきではない。むしろ我々は彼を少し支え、ここで頭をクリアにさせる必要がある。そしてリヴァプールも、彼が創出するチャンスを何本か決めることで彼を助けるかもしれない。それが一つの解決策だ。なぜなら彼はチャンスを創出しないわけではない。ただ…チームメイトがシュートを打たない傾向にある。それもまた事実だ」