ヴィルツの活かし方は…ナーゲルスマンがリヴァプールに見解「彼らはもっと…」

リヴァプールが公式戦10試合で7敗目を喫した日曜日の試合でも、フロリアン・ヴィルツは再び輝けなかった。 リヴァプールが巨額を投じて獲得したこの選手は夏にアンフィールドに加入して以来、プレミアリーグで1得点も1アシストも記録できておらず、クラブがこれほど多額の投資を決断させた才能の片鱗すらほとんど見せていない。そのパフォーマンスは多くの批判を招いており、元アーセナル監督のアルセーヌ・ヴェンゲルは彼の加入がリヴァプールのミッドフィールドを「破壊した」とまで主張している。
- Getty Images Sport
ナーゲルスマン監督はヴィルツを即座に擁護。彼が実力を証明するには時間が必要だと感じている。監督は記者団にこう語った。
「リヴァプールも、彼が作り出すチャンスを何本か決めてあげれば彼を助けることになるだろう。彼らはどういうわけかシュートを打つのが好きじゃない。正直なところ、全体的な状況もフロにとって容易ではない。クラブ全体が昨年ほど安定していないのだ」
「マンチェスター・シティ戦を見れば、90分を通して実際に劣っていたのは彼らだ。だからフロが大きなインパクトを残すのも困難だ。結局のところ、全体的な状況からして彼にはもう少し時間が必要で、それは当然のことだ。プレミアリーグに移籍した他の選手たちにも同じことが言える」
「彼の能力は誰もが知っている。この年齢の選手が一時的に調子を落とすのは普通のことだ。3年連続で同じレベルを維持することを期待すべきではない。むしろ我々は彼を少し支え、ここで頭をクリアにさせる必要がある。そしてリヴァプールも、彼が創出するチャンスを何本か決めることで彼を助けるかもしれない。それが一つの解決策だ。なぜなら彼はチャンスを創出しないわけではない。ただ…チームメイトがシュートを打たない傾向にある。それもまた事実だ」
元マンチェスター・ユナイテッドDFのギャリー・ネヴィルは、リヴァプールがシティに完敗する試合を観戦後、ヴィルツへの批判を遠慮なく口にした。彼は『ザ・ギャリー・ネヴィル・ポッドキャスト』でこう語った。
「ヴィルツは問題だ。 ありのままを言おう。これは問題だ。彼は1億ポンド以上の価値がある。正直なところ、数週間前には（ミロシュ）ケルケズがまるで子供のように見えたと言ったが、今日はヴィルツが子供のように見えた。そんなはずはない」
「ここ数ヶ月、我々は彼を慎重に扱ってきた。若く、新しい国に来たばかりだという事実を考慮してだ。だが彼は1億ポンド以上の価値がある。そろそろ立ち上がらなければならない。 確かに彼は何かを持っている。技術的に素晴らしい選手だ。だが今日はマテウス・ヌネスらに完全に翻弄された。ピッチ中を振り回され、技術面でも期待に応えられなかった。彼のパフォーマンスは本当に心配だ」
- Getty Images Sport
ヴィルツは現在、ルクセンブルクとスロバキアとのワールドカップ予選最終2試合に臨むドイツ代表に帯同中。リヴァプール復帰前に何らかの調子を取り戻せることを望んでいる。ドイツはグループA首位を確定させ、来年の本大会への自動出場権を獲得するために、残り2試合で勝利が必要だ。ヴィルツはその後にリヴァプールに戻り、国際試合期間明けの最初の対戦相手はノッティンガム・フォレストとなる。
