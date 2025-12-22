リヴァプールは復活する？ルーニーがアーセナルとマン・Cへ警告

リヴァプールはアルネ・スロット監督の下、昨シーズンのタイトル獲得後、激動のシーズンを歩んできた。オランダ人指揮官のデビューイヤーは見事なリーグ制覇を成し遂げるに至ったこともあり、今季も再び優勝争いの最前線にいるという期待が高まったが、9月下旬から11月末にかけての壊滅的な不調により順位を下げ、プレミアリーグのタイトル争いから脱落したように見えた。特にPSVに対するチャンピオンズリーグでの大敗は、一貫性の欠如と守備の脆さが王座防衛の試みを損なっていることを浮き彫りにした。

だが、最近数週間で結果は大幅に改善された。トッテナム戦を苦しみながらも勝利で締めくくると、リーグ戦6試合無敗に。リヴァプールをクリスマスに向けて5位に押し上げた。首位アーセナルとは勝ち点10の差がつけられているものの、彼らの復活はまだ優勝争いに影響を与えることができるかどうかについての新たな議論を促している。