リヴァプールは復活する？ルーニーがアーセナルとマン・Cへ警告
リヴァプールはアルネ・スロット監督の下、昨シーズンのタイトル獲得後、激動のシーズンを歩んできた。オランダ人指揮官のデビューイヤーは見事なリーグ制覇を成し遂げるに至ったこともあり、今季も再び優勝争いの最前線にいるという期待が高まったが、9月下旬から11月末にかけての壊滅的な不調により順位を下げ、プレミアリーグのタイトル争いから脱落したように見えた。特にPSVに対するチャンピオンズリーグでの大敗は、一貫性の欠如と守備の脆さが王座防衛の試みを損なっていることを浮き彫りにした。
だが、最近数週間で結果は大幅に改善された。トッテナム戦を苦しみながらも勝利で締めくくると、リーグ戦6試合無敗に。リヴァプールをクリスマスに向けて5位に押し上げた。首位アーセナルとは勝ち点10の差がつけられているものの、彼らの復活はまだ優勝争いに影響を与えることができるかどうかについての新たな議論を促している。
ルーニー氏はアーセナルとマンチェスター・シティが主要な争い手だと考えているが、『BBC』のポッドキャストでリヴァプールを除外することに警告を発した。
「アーセナルとマンチェスター・シティがプレミアリーグのトップで抜け出していくように見える。リヴァプールも、もし彼らが好調の流れに乗り、いくつか試合に勝てば、決して除外できない。もし彼らがサポートを得られれば、影響を与えることができるだろう」
差の大きさを認めながらも、ルーニー氏はリヴァプールを無視すべきではないと繰り返した。
「私は彼らを除外しない。しかし、アーセナルとシティが抜け出していく2チームだと思う。アストン・ヴィラは素晴らしい結果を残しているが、トップ2のどちらかになると思うよ」
秋を通じて脆弱に見えた後、スロット監督のチームは2024-25シーズンのタイトル獲得を特徴づけた回復力と攻撃力の一部を取り戻した。最近の上昇は、より大きな戦術的安定性と、ユーゴ・エキティケ、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンデル・イサク、ジェレミー・フリンポンなどの新加入選手の改善されたパフォーマンスと一致している。
土曜日のトッテナム戦の勝利は、勝ち点3だけでなく、チームに注入した信念のために特に重要だった。これはリーグ戦直近5試合で3勝目を記録し、シーズン序盤の長期低迷の後、自信がゆっくりと戻ってきていることを示唆した。
しかし、リヴァプールがアーセナル、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラ、チェルシーの後ろにいるため、課題の規模は明確だ。トップまで勝ち点差10あり、ミスの余地はほとんどない。歴史が示唆するように、そのアドバンテージを失う可能性のあるチームがいるとすればアーセナルだが、その可能性はルーニー氏の元マンチェスター・ユナイテッドのギャリー・ネビル氏によって否定されている。
リヴァプールは新年が来る前にもう一つのハードルに取り組む予定だが、ウルブズの現在の調子を考えると、その対戦はハードルというよりも足がかりになるでだろう。それにもかかわらず、1月の第2週はエミレーツでアーセナルと対戦する際の重要なテストをもたらす。
アーセナルとマンチェスター・シティは争いをしっかりとコントロールしており、シーズンが後半に入るにつれて一貫性とスカッドの深さが決定的になる可能性がある。アストン・ヴィラの強力な調子は別の興味深い層を加えたが、ルーニーは彼らが最終的には届かない可能性があると考えている。リヴァプールにとって、直近の目標は勝ち続け、春までに差を縮めることだ。
