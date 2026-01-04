ロシニアーが古巣フラム戦を前にチェルシー新監督就任へ。最終交渉のためロンドン入りか

マレスカ監督解任直後から、ロシニアー監督は空席となったポストの最有力候補に据えられていた。これは、ストラスブールとチェルシーの両クラブがBlueCoによって所有されているという背景も影響している。スタンフォード・ブリッジ（チェルシーの本拠地）への就任の噂について、記者団から追及されたロシニアー監督は、当初この問題を純粋な「憶測」として一蹴。週末のリーグ・アン、ニース戦に集中していると強調していた。

彼は記者会見の場で次のように述べている。「今はニース戦について話すつもりだ。それが私の仕事だからだ。周囲には多くの騒音や憶測があるが、コーチがそれに巻き込まれれば失敗を招く。私の仕事はここにあり、私はこのクラブ（ストラスブール）を愛している。選手たちとはこの件について話していないし、その必要もない。彼らとは軽い冗談を言い合う程度で、あくまで仕事に集中してきた。目標はここで素晴らしいものを創造し続けることだ」

さらに彼は、自身の去就についてこう付け加えた。「人生に保証など存在しない。明日何が起こるかは誰にもわからないのだ。私はただ自分の仕事をしている。どれだけ長くここに留まるかを保証したくはないが、毎日を楽しんでいる。ただ、今日の現実は、私がストラスブールの監督であり、自分のポジションに集中しているということだ。我々は同じグループ（BlueCo）の一部であるためやり取りはある。正直に言って、人生のすべてをコントロールすることはできない。何年も留まると誓いながら、その直後に解雇されることだってあるのだから」