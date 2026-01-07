17歳の新星カールがレアル移籍発言をバイエルン上層部に謝罪。親善試合の2ゴールで払拭

バイエルンのスポーツディレクター（SD）を務めるクリストフ・フロイント氏は、この将来有望な若手を過度な批判から守るべく迅速に動いた。フロイントSDは、カールの「不謹慎な発言」について即座に謝罪を行ったことを明らかにしている。カールは先週、トップチームでの地位を完全に確立する前段階でありながら、将来的なアリアンツ・アレーナからの退団を含む自身のキャリアプランを公然と語り、ファンの間で波紋を広げた。

しかし、フロイントSDは、一連のコメントはバイエルンへの忠誠心の欠如ではなく、あくまで若さゆえの純粋さによるものだと主張。シーズン中盤にオーストリアで行われた親善試合の後、報道陣の取材に応じた同氏は、選手との対話を経て問題は内部的に解決されたと説明している。

「それがまさにレニー（カールの愛称）という人間だ。彼を知る者なら、ピッチ上でのプレーと同様に、彼が『心の内を包み隠さず話す』性格であることを知っている。彼は17歳の少年らしく振る舞っただけであり、自身の発言が不運なものであったとすぐに認識していた。翌日には謝罪があり、我々もそれについて話し合った」

クラブ側は、カールの成長とミュンヘンでの現状に満足しており、一連の発言は「退団の意思」ではなく「子供時代の憧れ」に過ぎないことを強調した。

「彼は『あのような意味で言ったのではない』と話し、バイエルンで非常に心地よく過ごしている。子供の頃にレアル・マドリーのトライアルを受けた経験があり、彼にとってそこが憧れの場所だった。バイエルン以外でのドリームクラブを問われ、正直に答えただけだ。彼はバイエルンで非常に幸せであり、我々も彼がここにいることを喜んでいる」とフロイントSDは付け加えた。