セルヒオ・ラモスは2026年までリーガMXに残留か、モンテレイが契約延長交渉を開始？

交渉はまだ初期段階にあるものの、双方の意向は明確だ。

『ESPN』によれば、DFセルヒオ・ラモスとモンテレイは契約の継続を望んでいるという。

2025年2月に加入したラモスは、瞬く間に守備陣の要となり、リーグ史上最も注目された移籍選手の一人となった。ピッチ内外での同選手の存在感はモンテレイのロッカールームのアイデンティティを形成しており、契約更新は来季に向けたクラブの重要決定事項の一つとなっている。

ホセ・アントニオ・“タト”・ノリエガ会長は交渉の存在を認めたが、チームの競技面での優先事項が最優先だと強調した。

「もちろん話し合いはある。それは当然のことだ。しかし、現時点で最も重要なこと、つまりチームから注意をそらすことになるため、詳細には触れたくない」とノリエガ氏は語った。

同氏は、困難なプレーオフの対戦を控えるクラブが集中を維持すべきだと強調した。

「今こそ結束を固める時だ。我々は複雑な相手であるクラブ・アメリカと対峙している。どの相手も手強いが、アメリカは別次元の注目とプレッシャーをもたらす。我々はそこに集中し続けなければならない」