ミュラーやクローゼはもういない…ドイツ代表が失った“絶対的ストライカーの系譜”【LEGACY】

ドイツを色眼鏡で眺めれば、今世紀最大の成功が、同時に根本的な危機の始まりでもあったことは明らかだ。少なくとも後知恵でそう断言するのは簡単である。

2014年にベロ・オリゾンテで開催された準決勝、ブラジル相手の歴史的な7-1の勝利。この試合でミロスラフ・クローゼはワールドカップ通算16ゴール目を決め、大会史上最多得点選手となった。その記録は今日まで破られていない。そしてこの大会で彼は代表キャリアに終止符を打った。しかし、終止符が打たれたのはそれだけではない。ウーヴェ・ゼーラー、ゲルト・ミュラー、クラウス・フィッシャー、ホルスト・ルベッシュ、ルディ・フェラー、ユルゲン・クリンスマン、オリバー・ビアホフといった、いわゆる「ドイツの典型的なセンターフォワード」の時代にも終止符を打ったのだった。

代表キャリア13年で137試合に出場、71ゴールを記録したクローゼは、冷静で圧倒的な効率性とゴールへの本能を併せ持つ象徴的なストライカーだった。2002年ワールドカップで5ゴールを奪いその名を知らしめた、ドイツ最後のワールドクラスのセンターフォワードである。2014年に世界の頂点に立った後、彼は代表引退を決断。これにより、ドイツはセンターフォワードにおけるアイデンティティを失っや。ドイツ代表の9番は今でも空席となっており、数多くの戦術的試行錯誤と後継者探しはいまだに続いている。

